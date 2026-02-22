ТСН в социальных сетях

Птитим с овощами на сковороде: рецепт необычного гарнира

Птитим — это макаронное изделие из твердых сортов пшеницы в форме маленьких шариков. Блюдо отлично подойдет для тех, кто хочет приготовить что-то полезное и сытное.

Птитим с овощами на сковороде

Птитим с овощами на сковороде / © Credits

Подайте на гарнир или в качестве основного блюда.

Ингредиенты:

  • птитим – 200 гр;

  • морковь – 1 шт;

  • болгарский перец – 1 шт;

  • сельдерей – 40 гр;

  • помидор – 1 шт (крупный);

  • чеснок – 2 зубчика;

  • вода – 400 мл;

  • масло сливочное – 50 гр;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Морковь помойте, очистите и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Болгарский перец очистите от семян, плодоножки и также нарежьте на мелкие кубики.

  3. Сельдерей нарежьте на мелкие кусочки.

  4. Помидор нарежьте на мелкие кубики.

  5. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, выложите морковь, сельдерей и обжарьте пять минут, затем добавьте перец болгарский, помидор, чеснок, поперчите, посолите и жарьте еще три минуты, влейте кипяток, добавьте птитим, перемешайте и готовьте 12 минут, периодически помешивая.

  7. Снимите с огня, дайте блюду настояться 10 минут.

Советы:

  • По желанию блюдо можно посыпать зеленью.

