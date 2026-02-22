- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Птитим с овощами на сковороде: рецепт необычного гарнира
Птитим — это макаронное изделие из твердых сортов пшеницы в форме маленьких шариков. Блюдо отлично подойдет для тех, кто хочет приготовить что-то полезное и сытное.
Подайте на гарнир или в качестве основного блюда.
Ингредиенты:
птитим – 200 гр;
морковь – 1 шт;
болгарский перец – 1 шт;
сельдерей – 40 гр;
помидор – 1 шт (крупный);
чеснок – 2 зубчика;
вода – 400 мл;
масло сливочное – 50 гр;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Морковь помойте, очистите и нарежьте на мелкие кубики.
Болгарский перец очистите от семян, плодоножки и также нарежьте на мелкие кубики.
Сельдерей нарежьте на мелкие кусочки.
Помидор нарежьте на мелкие кубики.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, выложите морковь, сельдерей и обжарьте пять минут, затем добавьте перец болгарский, помидор, чеснок, поперчите, посолите и жарьте еще три минуты, влейте кипяток, добавьте птитим, перемешайте и готовьте 12 минут, периодически помешивая.
Снимите с огня, дайте блюду настояться 10 минут.
Советы:
По желанию блюдо можно посыпать зеленью.