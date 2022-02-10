Путешествия по Украине: топ-локаций, которые украсят ваши соцсети

Украина – живописная страна: разнообразие ее ландшафтов и количество фотогеничных объектов, как рукотворных, так и созданных природой, впечатляет. Сегодня ее привлекательность очевидна. Но еще совсем недавно в массовом сознании жило убеждение, что красота Украины – только в пшеничных полях, спелых подсолнухах, архитектурных пейзажах Киева, Одессы и Львова.

Спасибо соцсетям, тем блогерам/фотографам, которые открывали из месяца в месяц новые интересные точки и вызвали к жизни моду на внутренний фототуризм. Фишка "отметиться публикацией снимка своего видения модной точки на карте Украины" быстро стала популярной. Благодаря этому, на сегодняшний день мы уже имеем внушительный список мест, фото которых гарантированно украсит ленты в любых соцсетях, даже если оно сделано телефоном.

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Фотоохота обычно приносит предсказуемый результат, если знать, какой сезон "к лицу" тому или иному туристическому объекту. Но есть ряд мест, чьи снимки, проверено, хороши в любое время года.

Каменец-Подольская крепость / Credits

Из всех сохранившихся крепостей Украины (с замками) всесезонно фотогеничны трое: Каменец-Подольская, Хотинская и Аккерманская. Их можно снимать без дронов и профессиональных фотоаппаратов, утром и вечером, летом и зимой – все будет красиво. А Каменец-Подольскую крепость есть смысл фотографировать и ночью, если камера телефона позволит – яркая подсветка, хоть уже и не цветная, как раньше, подчеркивает достоинства ее архитектуры и монументальность.

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Озеро Синевир / Credits

В любую погоду выходят волшебные кадры на озере Синевир, расположенном в одноименном парке. Романтичность пейзажей, которые привлекают сюда туристов, обеспечивают живописные леса и горы, окружающие озеро. Чтобы добиться здесь максимально эффектных снимков, желательно выбирать малолюдное время для своих фотосессий (раннее утро в буднее дни, межсезонье и т.д.).

Туннель любви / Credits

Туннель любви / Getty Images

По-своему прекрасен в каждый из сезонов так называемый "Туннель любви". Находится он возле поселка Клевань Ровенской области. Стены туннеля – главная его ценность – это вплотную стоящие к рельсам деревья, арочную форму крон которых создает грузовой поезд, проходящий там ежедневно. Фото в туннеле всегда получаются особенными: объект сам по себе очень кинематографичен, а своеобразное, благодаря густой листве, освещение, добавляет ему сказочного настроения.

Старый Солотвин / Credits

Весьма привлекательными могут получиться на снимках знаменитые "инстаграмные домики" – рыбачий и охотничий, если словить момент и не застать возле них ни одного конкурента-фотолюбителя. Это сложно. Оба посещаются активно и круглогодично. Один расположен на территории предприятия "Мыслывське гоподарство "Стир", другой – в селе Старый Солотвин. Последний, правда, после очень своеобразной реконструкции потерял былую мистическую загадочность, но все еще остается популярным туристическим объектом.

Город Залещики Тернопольской области / Credits

Город Залещики Тернопольской области / Credits

Очень картинно выглядит на фото город Залещики Тернопольской области. С трех сторон его омывают воды Днестра. И если добраться до смотровой площадки возле села Крещатик, то можно сделать просто шикарные кадры Залещиков, вне зависимости от времени года, да и времени суток. Хотя на закате и восходе, конечно, фотографии получаются более зрелищными.

Пуща-Водица / Credits

Удачными, уютными и теплыми выходят снимки у посетителей той части киевской Пущи-Водицы, где по лесу курсирует старый чешский трамвай. Привычный и неинтересный в декорациях города, красный трамвайчик №12 в окружении леса приобретает тот шарм, который и стремятся передать на снимках все, кто его там видят: только среди густого леса он становится привлекательным объектом для съемок. Фотоохота на лучший ракурс "лесного" трамвая открыта круглогодично.

Большой популярностью в последние пару лет пользуется одесский арт-объект "Дом солнца" (Domus solis) авторства Михаила Ревы. Символический портал (бронзовые двери), отрывающий путь к солнцу и морю, или наоборот, впускающий солнце в город, находится на набережной пляжа "Ланжерон" возле отеля Club Hotel. Летом и зимой, весной и осенью скульптура получается в кадре отлично, благодаря морю, небу и солнцу на заднем плане. Зимой, если море в морозные дни постарается и украсит "Дом солнца" живописными сосульками, можно сделать очень эффектные снимки, которые соберут рекордное количество лайков.

Припять / Credits

Припять / Credits

Особое внимание в ленте любых соцсетей привлекут кадры, сделанные в Припяти и на Чернобыльской АЭС, куда можно попасть с гидом, заказав экскурсию. Пейзажи покинутого разрушающегося города, натюрморты из оставленных в спешке вещей (куклы, ноты и т.д.), зарисовки работы электростанции и т.д. вы уже, несомненно, много раз видели. Они популярны у фотолюбителей, потому что дают возможность передать разные смыслы и варианты состояния отчужденности, без какой-либо дополнительной, искусственной стилизации. Если вы с помощью фото сможете там, на месте аварии, сформулировать свой взгляд на чернобыльскую трагедию, к этим снимкам ваши подписчики тоже не останутся равнодушны.

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