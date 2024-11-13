Пьяная вишня: рецепт вкусного торта

Сочетание сочных вишен, насыщенного шоколадного бисквита и крема на основе сгущенки делает этот торт незабываемо вкусным, который обязательно стоит попробовать приготовить.
На странице angelinazinkovaaa показали, как приготовить невероятно вкусный шоколадно-вишневый торт "Пьяная вишня".
Ингредиенты
- Яйца
- 6 шт.
- Сахар
- 1 стакан
- Соль
- Разрыхлитель
- 1 ч. л
- Какао
- 2 ст.л
- Мука
- 1 стакан
- Сгущенка
- 1 банка
- Сливочное масло
- 250 г
- Вишни
- 400-500 г
Приготовление:
- Взбивайте яйца с сахаром в течение 10 минут, пока смесь не станет пышной и светлой. Добавьте щепотку соли и соду, погашенную уксусом (или разрыхлитель).
- Далее поэтапно, в 2-3 этапа, добавьте какао и муку.
- Для выпечки используйте форму диаметром 23 см.
- Разогрейте духовку до 170°C и выпекайте бисквит в течение 40-45 минут. Готовый бисквит при нажатии должен быстро возвращать свою форму. Во время выпекания его верхушка принимает округленную форму, но после охлаждения верх немного осядет.
- Когда бисквит полностью охладится, срежьте верхний слой и удалите часть мякоти, чтобы остался каркас для начинки.
- Размягченное сливочное масло смешайте со сгущенкой до однородности. Добавьте измельченную мякоть бисквита, вишни и по желанию немного вишнёвого сока. Все тщательно перемешайте.
- Выложите начинку внутрь подготовленного каркаса, а сверху полейте глазурью. Торт можно оставить в холодильнике на несколько часов или на ночь для пропитки.
Советы:
- Если хотите, вишни можно предварительно замочить в любимом алкоголе.
Торт "Пьяная вишня" станет настоящим украшением любого праздничного стола, ведь каждый его кусочек наполнен ярким вкусом шоколада и сочных вишен.
Читайте также:
- Шоколадно-банановые булочки: рецепт вкусной и ароматной выпечки
- Шоколадно-белковый десерт: интересный рецепт из вареных яиц
- Сладкий тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой: рецепт интересной выпечки