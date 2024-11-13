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Пьяная вишня: рецепт вкусного торта

Пьяная вишня: рецепт вкусного торта

Торт "Пьяная вишня" / Фото: Credits

Сочетание сочных вишен, насыщенного шоколадного бисквита и крема на основе сгущенки делает этот торт незабываемо вкусным, который обязательно стоит попробовать приготовить.

На странице angelinazinkovaaa показали, как приготовить невероятно вкусный шоколадно-вишневый торт "Пьяная вишня".

Ингредиенты

Яйца
6 шт.
Сахар
1 стакан
Соль
Разрыхлитель
1 ч. л
Какао
2 ст.л
Мука
1 стакан
Сгущенка
1 банка
Сливочное масло
250 г
Вишни
400-500 г

Приготовление:

  1. Взбивайте яйца с сахаром в течение 10 минут, пока смесь не станет пышной и светлой. Добавьте щепотку соли и соду, погашенную уксусом (или разрыхлитель).
  2. Далее поэтапно, в 2-3 этапа, добавьте какао и муку.
  3. Для выпечки используйте форму диаметром 23 см.
  4. Разогрейте духовку до 170°C и выпекайте бисквит в течение 40-45 минут. Готовый бисквит при нажатии должен быстро возвращать свою форму. Во время выпекания его верхушка принимает округленную форму, но после охлаждения верх немного осядет.
  5. Когда бисквит полностью охладится, срежьте верхний слой и удалите часть мякоти, чтобы остался каркас для начинки.
  6. Размягченное сливочное масло смешайте со сгущенкой до однородности. Добавьте измельченную мякоть бисквита, вишни и по желанию немного вишнёвого сока. Все тщательно перемешайте.
  7. Выложите начинку внутрь подготовленного каркаса, а сверху полейте глазурью. Торт можно оставить в холодильнике на несколько часов или на ночь для пропитки.

Советы:

  • Если хотите, вишни можно предварительно замочить в любимом алкоголе.

Торт "Пьяная вишня" станет настоящим украшением любого праздничного стола, ведь каждый его кусочек наполнен ярким вкусом шоколада и сочных вишен.

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