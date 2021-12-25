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Пять блюд для новогоднего стола: десерты

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Пять блюд для новогоднего стола: десерты

Credits

Ни один праздничный стол не может обойтись без десертов, поэтому если у вас есть желание приготовить их самостоятельно - рекомендуем пять лучших десертов, которые мы публиковали на нашем сайте. В этой подборке вы найдете и вкусные торты, и нежные десерты, которые не нуждаются в выпечке.

1. Вкусный банановый пудинг

© Credits
Credits

Банановый пудинг - невероятно ароматный и оригинальный десерт, который удивит ваших близких и друзей. Готовится он просто, но не очень быстро. Получатся такой пудинг нежнейшим, и может составить конкуренцию любому торту.

Ингредиенты:

  • 650 мл молока
  • 4 желтка
  • 125 г сахара
  • 50 г кукурузного крахмала
  • щепотка соли
  • 30 г сливочного масла
  • 2 ч. л. ванилина
  • 150 г сливок 35%
  • 15 г сахарной пудры
  • 2-3 очень спелых сладких банана
  • 250 г ванильного печенья

Приготовление:

Отделите желтки от белков. В этом рецепте вам понадобятся только желтки.

Молоко перелейте в высокий сотейник и добавьте в него ванилин и треть от указного количества сахара. Хорошо перемешайте и поставьте на средний огонь. Кипятить молоко не нужно, просто доведите до кипения, но не забывайте его периодически помешивать.

Пока молоко на огне, займитесь желтками. Добавьте в них остальную часть сахара и тщательно перемешайте, лучше всего использовать для этого венчик. В результате у вас должна получится светло-желтая воздушная кремовая масса. Теперь добавьте кукурузный крахмал и опять хорошенько смешайте. Яично-сахарная масса после добавления крахмала станет более плотной, так и должно быть.

Теперь яично-сахарную массу нужно смешать с молочной. Добавлять горячее молоко в яйца нужно очень аккуратно и небольшими порциями, потому что они могут свариться, и тогда десерт не получится. Поэтому сначала влейте немножко молока, перемешайте венчиком до однородности, опять добавьте немножко, и так, пока не перемешаете все молоко со взбитыми желтками.

Настал самый ответственный момент. Перелейте смесь в сотейник, в котором грели молоко, и опять поставьте на средний огонь. Венчиком молоко нужно постоянно активно мешать минуты 3-4. Так смесь загустеет, будет однородной и не пригорит. Снимите с огня.

Когда крем загустеет, добавьте охлажденное масло и опять тщательно перемешайте. Крем готов. Его нужно накрыть пищевой пленкой в контакт (не натянуть на кастрюлю/тарелку, а прямо накрыть пленкой сам крем впритык), дать полностью остыть при комнатной температуре, а затем отправить в холодильник.

Когда крем охладился, его нужно смешать со взбитыми сливками. Для этого жирные сливки перелейте в миску и взбейте до стойких пиков венчиком. Постепенно вмешайте сливки в крем.

Пришло время собрать десерт. Для этого можно использовать прозрачные порционные стаканы или любую другую форму. Но в стаканах десерт будет выглядеть более красиво, особенно, если вы собираетесь подавать его для гостей.

Нарежьте кружочками бананы, поломайте небольшими кусочками печенье.

И так, на низ стакана выложите немного крема и разровняйте ложкой. Положите слой бананов на них разложите печенье, накройте небольшим слоем крема, на него опять выложите бананы, печенье и крем. Последний слой должен быть кремовым.

Отправьте десерт в холодильник на несколько часов или на ночь настояться.

2. Классическая панна-кота с малиной

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

Панна-кота — итальянский десерт без выпечки, который готовят из сливок, сахара, желатина и ванили. Родиной панна-коты считается город Пьемонт, а дословно с итальянского словосочетание переводится как "вареные сливки". Традиционно панно-коту подают с различными ягодами и кусочками фруктов или ягодными соусами. Главное в этом десерте — не переборщить с желатином, чтобы текстура массы получилась не резиновой, а срез был бархатистым.

Ингредиенты:

  • 500 мл сливок 33%
  • 250 мл молока 3,2%
  • 125 г сахара
  • 15 г желатина в порошке
  • 90 мл холодной воды

Для малиновой прослойки:

  • 250 г малины
  • 1 ч. л. сахара
  • 20 мл холодной воды
  • 3 г желатина в порошке

Приготовление:

1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.

2. Сливки, молоко и сахар закладываем в кастрюльку и подогреваем массу на медленном огне, но не доводим до кипения, чтобы сработал желатин. Если температура жидкости будет выше 90 С°, то желатин потеряет свои свойства и масса не застынет.

3. Добавляем набухший желатин и осторожно размешиваем до полного растворения. Сильно колотить массу не нужно, чтобы в готовом десерте не было пузырьков.

4. Разливаем массу в формы и ставим в холодильник застывать. Время застывания зависит от размеров формы.

5. Готовую сливочную панна-коту можно дополнить ягодным сиропом или приготовить желейный слой из ягодного сока. Прежде всего, заливаем желатин холодной водой и оставляем набухать.

6. Берем 250 г свежей или замороженной малины, добавляем 1 ч. л. сахара и держим на медленном огне, пока ягоды пустят сок. Протираем через сито. У меня получилось 100 мл сока.

7. В ягодный сок добавляем набухший желатин и хорошо перемешиваем до полного растворения. На застывшую панна-коту выливаем ягодную массу и еще раз ставим в холодильник застывать.

3. Знаменитый японский чизкейк

© фото: Bene Gusto
фото: Bene Gusto

Японский чизкейк своей невероятной легкостью напоминает хлопок, за что его часто называют хлопчатобумажным. Несмотря на то, что этот десерт заимствовали у Азии, продукты для его приготовления можно найти в любом украинском супермаркете. А секрет приготовления – в сочетании ингредиентов и особом режиме выпекания.

Ингредиенты на форму диаметром 18 см:

  • 5 яиц
  • 140 г сливочного сыра
  • 75 г сахара
  • 60 мл молока
  • 50 г муки
  • 40 г сливочного масла
  • 15 г кукурузного крахмала
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • щепотка соли

Приготовление:

1. В кастрюлю кладем сливочный творог и масло, вливаем молоко. Ставим на медленный огонь и постоянно перемешиваем, слегка подогреваем массу и доводим до однородной консистенции. Весь процесс будет длиться 2-3 минуты.

2. Белки отделяем от желтков. Желтки вводим в сливочно-молочную смесь и тщательно перемешиваем. Добавляем лимонный сок и перемешиваем соль. Сюда просеиваем муку и крахмал, замешиваем жидкое тесто и отставляем.

3. В отдельной емкости взбиваем белки с сахарным песком и ванильным сахаром до мягких пиков. Аккуратно вводим белки в тесто и тщательно перемешиваем.

4. Дно высокой формы выстилаем пергаментом. Выливаем тесто и убираем лишний воздух с помощью деревянной шпажки: проводим несколько раз по кругу формы.

5. Ставим форму с тестом в емкость, которую наполняем кипятком. Для приготовления этого чизкейка важно создать условия паровой бани и четко соблюдать температурный режим. Обратите внимание на температуру, при которой выпекается японский чизкейк:

  • 20 минут при 120°С
  • 20 минут при 150°С (на поверхности должна появиться золотистая корочка)
  • на 10 секунд открываем духовку
  • 40 минут при 100°С
  • выключаем духовку и оставляем чизкейк на 10 минут.

Готовый хлопковый чизкейк посыпаем сахарной пудрой и можно подавать на стол. Теплый японский чизкейк очень подвижен и "дрожит" как желе. При желании можно выдержать торт в холодильнике до 4 часов. Текстура станет плотнее, но легкость останется.

4. Торт "Пьяная вишня": рецепт и рекомендации

© Credits
Credits

Есть знакомые с детства торты, которые можно испечь просто в выходной, например, наполеон или медовик.  Есть торты, которые готовятся для особых случаев. И один из них – торт "Пьяная вишня".

Ингредиенты:

для бисквита:

  • 3 стакана муки
  • 2 стакана сахара
  • 1,5 стакана молока
  • 1,5 стакана воды
  • 0,75 стакана растительного масла
  • 3 яйца
  • 10 столовых ложек порошка какао
  • 1,5 чайные ложки разрыхлителя
  • 1,5 чайные ложки соды

для крема:

  • 3 стакана вишни
  • 200 г сливочного масла
  • 1 банка сгущенного молока
  • 150 мл коньяка

для глазури:

  • 50 г сливочного масла
  • 3 столовые ложки сахара
  • 3 столовые ложки порошка какао
  • 2 столовые ложки молока

Приготовление

Вишню без косточек залить коньяком, накрыть и оставить настаиваться на 2-3 дня, периодически встряхивая.

Для бисквита просеянную муку соединить с сахаром, добавить порошок какао, соду, разрыхлитель и перемешать.

Яйца слегка взбить и, не прекращая взбивание, влить молоко и растительное масло. Затем всыпать сухую смесь и хорошо вымешать до получения густого однородного теста, после чего влить крутой кипяток, быстро перемешать, вылить тесто в выстеленную пергаментом форму и выпекать 1,5 часа при 180°С.

Готовый бисквит полностью остудить, срезать верхушку, а из основания выбрать ложкой мякиш, чтобы получилась коробочка.

Размягченное сливочное масло взбить со сгущенным молоком, добавив часть сиропа от вишен. В получившийся крем добавить бисквитную крошку, отцеженную вишню и аккуратно вымешать.

Бисквитную заготовку и крышку пропитать изнутри вишневым сиропом, наполнить основание кремом и накрыть крышкой.

Для глазури сливочное масло растопить, добавить сахар и порошок какао, подлить молоко и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.

Готовый торт залить остывшей глазурью и выдержать несколько часов в холодильнике.

На заметку

Летом используйте свежую вишню, а зимой – замороженную или консервированную.

Масляный крем можно заменить более легким, взбив жирные сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.

Поверхность торта можно притрусить кондитерской посыпкой или украсить фигурками из мастики.

5. Торт "Рафаэлло"

© Credits
Credits

Если вы хотите удивить своих близких очередным кулинарным шедевром, испеките торт "Рафаэлло". Этот торт не на каждый день. Один его вид говорит о том, что он предназначен для особых случаев. Белоснежный, как облако, с приятным ароматом кокоса и миндаля и легким сливочным кремом, "Рафаэлло" удовлетворит самый изысканный вкус.

Ингредиенты:

для бисквита

  • 6 яиц
  • 200 г сахара
  • 125 г муки
  • 100 г миндаля

для крема:

  • 550 мл сливок 33%-ной жирности
  • 250 г маскарпоне
  • 200 г белого шоколада
  • 100 г сахарной пудры
  • 50 г кокосовой стружки

для пропитки:

  • 150 мл кокосового молока
  • сахарная пудра

для украшения:

  • конфеты "Рафаэлло"
  • кокосовая стружка
  • миндальные лепестки

Приготовление

Миндаль залить горячей водой, прокипятить пару минут, очистить от кожицы, просушить и перемолоть.

Яйца комнатной температуры разбить и аккуратно отделить белки от желтков. Белки взбить до появления пены, постепенно всыпать сахар и продолжать взбивание до образования плотных устойчивых пиков. Отдельно взбить желтки, добавить их к белкам и аккуратно перемешать. Затем всыпать просеянную муку и, осторожно вымешивая лопаткой снизу вверх, ввести молотый миндаль. Выпекать бисквит при 170°С 40-45 минут.

Для крема белый шоколад залить 50 мл сливок и растопить на водяной бане или в микроволновке. Оставшиеся охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до образования пышной устойчивой пены. Слегка взбить маскарпоне. Подготовленные ингредиенты соединить, добавить кокосовую стружку и аккуратно вымешать до однородного состояния.

Бисквит разрезать на 3 коржа и собрать торт, пропитывая каждый корж подслащенным сахарной пудрой кокосовым молоком и перемазывая кремом.

Готовый торт сверху и по бокам обмазать оставшимся кремом, притрусить кокосовой стружкой и украсить миндальными лепестками и конфетами "Рафаэлло".

Перед подачей выдержать несколько часов на холоде, чтобы торт хорошо пропитался.

На заметку

Если желаете получить более выраженный вкус кокоса и миндаля, крем дополнительно ароматизируйте кокосовым экстрактом, а в бисквит добавьте пару капель миндальной эссенции.

Маскарпоне можно заменить любым сливочным сыром.

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