Пять блюд для новогоднего стола: десерты

Ни один праздничный стол не может обойтись без десертов, поэтому если у вас есть желание приготовить их самостоятельно - рекомендуем пять лучших десертов, которые мы публиковали на нашем сайте. В этой подборке вы найдете и вкусные торты, и нежные десерты, которые не нуждаются в выпечке.

1. Вкусный банановый пудинг

Credits

Банановый пудинг - невероятно ароматный и оригинальный десерт, который удивит ваших близких и друзей. Готовится он просто, но не очень быстро. Получатся такой пудинг нежнейшим, и может составить конкуренцию любому торту.

Ингредиенты:

650 мл молока

4 желтка

125 г сахара

50 г кукурузного крахмала

щепотка соли

30 г сливочного масла

2 ч. л. ванилина

150 г сливок 35%

15 г сахарной пудры

2-3 очень спелых сладких банана

250 г ванильного печенья

Приготовление:

Отделите желтки от белков. В этом рецепте вам понадобятся только желтки.

Молоко перелейте в высокий сотейник и добавьте в него ванилин и треть от указного количества сахара. Хорошо перемешайте и поставьте на средний огонь. Кипятить молоко не нужно, просто доведите до кипения, но не забывайте его периодически помешивать.

Пока молоко на огне, займитесь желтками. Добавьте в них остальную часть сахара и тщательно перемешайте, лучше всего использовать для этого венчик. В результате у вас должна получится светло-желтая воздушная кремовая масса. Теперь добавьте кукурузный крахмал и опять хорошенько смешайте. Яично-сахарная масса после добавления крахмала станет более плотной, так и должно быть.

Теперь яично-сахарную массу нужно смешать с молочной. Добавлять горячее молоко в яйца нужно очень аккуратно и небольшими порциями, потому что они могут свариться, и тогда десерт не получится. Поэтому сначала влейте немножко молока, перемешайте венчиком до однородности, опять добавьте немножко, и так, пока не перемешаете все молоко со взбитыми желтками.

Настал самый ответственный момент. Перелейте смесь в сотейник, в котором грели молоко, и опять поставьте на средний огонь. Венчиком молоко нужно постоянно активно мешать минуты 3-4. Так смесь загустеет, будет однородной и не пригорит. Снимите с огня.

Когда крем загустеет, добавьте охлажденное масло и опять тщательно перемешайте. Крем готов. Его нужно накрыть пищевой пленкой в контакт (не натянуть на кастрюлю/тарелку, а прямо накрыть пленкой сам крем впритык), дать полностью остыть при комнатной температуре, а затем отправить в холодильник.

Когда крем охладился, его нужно смешать со взбитыми сливками. Для этого жирные сливки перелейте в миску и взбейте до стойких пиков венчиком. Постепенно вмешайте сливки в крем.

Пришло время собрать десерт. Для этого можно использовать прозрачные порционные стаканы или любую другую форму. Но в стаканах десерт будет выглядеть более красиво, особенно, если вы собираетесь подавать его для гостей.

Нарежьте кружочками бананы, поломайте небольшими кусочками печенье.

И так, на низ стакана выложите немного крема и разровняйте ложкой. Положите слой бананов на них разложите печенье, накройте небольшим слоем крема, на него опять выложите бананы, печенье и крем. Последний слой должен быть кремовым.

Отправьте десерт в холодильник на несколько часов или на ночь настояться.

2. Классическая панна-кота с малиной

фото: Bene Gusto

Панна-кота — итальянский десерт без выпечки, который готовят из сливок, сахара, желатина и ванили. Родиной панна-коты считается город Пьемонт, а дословно с итальянского словосочетание переводится как "вареные сливки". Традиционно панно-коту подают с различными ягодами и кусочками фруктов или ягодными соусами. Главное в этом десерте — не переборщить с желатином, чтобы текстура массы получилась не резиновой, а срез был бархатистым.

Ингредиенты:

500 мл сливок 33%

250 мл молока 3,2%

125 г сахара

15 г желатина в порошке

90 мл холодной воды

Для малиновой прослойки:

250 г малины

1 ч. л. сахара

20 мл холодной воды

3 г желатина в порошке

Приготовление:

1. Желатин заливаем холодной водой и оставляем набухать.

2. Сливки, молоко и сахар закладываем в кастрюльку и подогреваем массу на медленном огне, но не доводим до кипения, чтобы сработал желатин. Если температура жидкости будет выше 90 С°, то желатин потеряет свои свойства и масса не застынет.

3. Добавляем набухший желатин и осторожно размешиваем до полного растворения. Сильно колотить массу не нужно, чтобы в готовом десерте не было пузырьков.

4. Разливаем массу в формы и ставим в холодильник застывать. Время застывания зависит от размеров формы.

5. Готовую сливочную панна-коту можно дополнить ягодным сиропом или приготовить желейный слой из ягодного сока. Прежде всего, заливаем желатин холодной водой и оставляем набухать.

6. Берем 250 г свежей или замороженной малины, добавляем 1 ч. л. сахара и держим на медленном огне, пока ягоды пустят сок. Протираем через сито. У меня получилось 100 мл сока.

7. В ягодный сок добавляем набухший желатин и хорошо перемешиваем до полного растворения. На застывшую панна-коту выливаем ягодную массу и еще раз ставим в холодильник застывать.

3. Знаменитый японский чизкейк

фото: Bene Gusto

Японский чизкейк своей невероятной легкостью напоминает хлопок, за что его часто называют хлопчатобумажным. Несмотря на то, что этот десерт заимствовали у Азии, продукты для его приготовления можно найти в любом украинском супермаркете. А секрет приготовления – в сочетании ингредиентов и особом режиме выпекания.

Ингредиенты на форму диаметром 18 см:

5 яиц

140 г сливочного сыра

75 г сахара

60 мл молока

50 г муки

40 г сливочного масла

15 г кукурузного крахмала

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. ванильного сахара

щепотка соли

Приготовление:

1. В кастрюлю кладем сливочный творог и масло, вливаем молоко. Ставим на медленный огонь и постоянно перемешиваем, слегка подогреваем массу и доводим до однородной консистенции. Весь процесс будет длиться 2-3 минуты.

2. Белки отделяем от желтков. Желтки вводим в сливочно-молочную смесь и тщательно перемешиваем. Добавляем лимонный сок и перемешиваем соль. Сюда просеиваем муку и крахмал, замешиваем жидкое тесто и отставляем.

3. В отдельной емкости взбиваем белки с сахарным песком и ванильным сахаром до мягких пиков. Аккуратно вводим белки в тесто и тщательно перемешиваем.

4. Дно высокой формы выстилаем пергаментом. Выливаем тесто и убираем лишний воздух с помощью деревянной шпажки: проводим несколько раз по кругу формы.

5. Ставим форму с тестом в емкость, которую наполняем кипятком. Для приготовления этого чизкейка важно создать условия паровой бани и четко соблюдать температурный режим. Обратите внимание на температуру, при которой выпекается японский чизкейк:

20 минут при 120°С

20 минут при 150°С (на поверхности должна появиться золотистая корочка)

на 10 секунд открываем духовку

40 минут при 100°С

выключаем духовку и оставляем чизкейк на 10 минут.

Готовый хлопковый чизкейк посыпаем сахарной пудрой и можно подавать на стол. Теплый японский чизкейк очень подвижен и "дрожит" как желе. При желании можно выдержать торт в холодильнике до 4 часов. Текстура станет плотнее, но легкость останется.

4. Торт "Пьяная вишня": рецепт и рекомендации

Credits

Есть знакомые с детства торты, которые можно испечь просто в выходной, например, наполеон или медовик. Есть торты, которые готовятся для особых случаев. И один из них – торт "Пьяная вишня".

Ингредиенты:

для бисквита:

3 стакана муки

2 стакана сахара

1,5 стакана молока

1,5 стакана воды

0,75 стакана растительного масла

3 яйца

10 столовых ложек порошка какао

1,5 чайные ложки разрыхлителя

1,5 чайные ложки соды

для крема:

3 стакана вишни

200 г сливочного масла

1 банка сгущенного молока

150 мл коньяка

для глазури:

50 г сливочного масла

3 столовые ложки сахара

3 столовые ложки порошка какао

2 столовые ложки молока

Приготовление

Вишню без косточек залить коньяком, накрыть и оставить настаиваться на 2-3 дня, периодически встряхивая.

Для бисквита просеянную муку соединить с сахаром, добавить порошок какао, соду, разрыхлитель и перемешать.

Яйца слегка взбить и, не прекращая взбивание, влить молоко и растительное масло. Затем всыпать сухую смесь и хорошо вымешать до получения густого однородного теста, после чего влить крутой кипяток, быстро перемешать, вылить тесто в выстеленную пергаментом форму и выпекать 1,5 часа при 180°С.

Готовый бисквит полностью остудить, срезать верхушку, а из основания выбрать ложкой мякиш, чтобы получилась коробочка.

Размягченное сливочное масло взбить со сгущенным молоком, добавив часть сиропа от вишен. В получившийся крем добавить бисквитную крошку, отцеженную вишню и аккуратно вымешать.

Бисквитную заготовку и крышку пропитать изнутри вишневым сиропом, наполнить основание кремом и накрыть крышкой.

Для глазури сливочное масло растопить, добавить сахар и порошок какао, подлить молоко и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.

Готовый торт залить остывшей глазурью и выдержать несколько часов в холодильнике.

На заметку

Летом используйте свежую вишню, а зимой – замороженную или консервированную.

Масляный крем можно заменить более легким, взбив жирные сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.

Поверхность торта можно притрусить кондитерской посыпкой или украсить фигурками из мастики.

5. Торт "Рафаэлло"

Credits

Если вы хотите удивить своих близких очередным кулинарным шедевром, испеките торт "Рафаэлло". Этот торт не на каждый день. Один его вид говорит о том, что он предназначен для особых случаев. Белоснежный, как облако, с приятным ароматом кокоса и миндаля и легким сливочным кремом, "Рафаэлло" удовлетворит самый изысканный вкус.

Ингредиенты:

для бисквита

6 яиц

200 г сахара

125 г муки

100 г миндаля

для крема:

550 мл сливок 33%-ной жирности

250 г маскарпоне

200 г белого шоколада

100 г сахарной пудры

50 г кокосовой стружки

для пропитки:

150 мл кокосового молока

сахарная пудра

для украшения:

конфеты "Рафаэлло"

кокосовая стружка

миндальные лепестки

Приготовление

Миндаль залить горячей водой, прокипятить пару минут, очистить от кожицы, просушить и перемолоть.

Яйца комнатной температуры разбить и аккуратно отделить белки от желтков. Белки взбить до появления пены, постепенно всыпать сахар и продолжать взбивание до образования плотных устойчивых пиков. Отдельно взбить желтки, добавить их к белкам и аккуратно перемешать. Затем всыпать просеянную муку и, осторожно вымешивая лопаткой снизу вверх, ввести молотый миндаль. Выпекать бисквит при 170°С 40-45 минут.

Для крема белый шоколад залить 50 мл сливок и растопить на водяной бане или в микроволновке. Оставшиеся охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до образования пышной устойчивой пены. Слегка взбить маскарпоне. Подготовленные ингредиенты соединить, добавить кокосовую стружку и аккуратно вымешать до однородного состояния.

Бисквит разрезать на 3 коржа и собрать торт, пропитывая каждый корж подслащенным сахарной пудрой кокосовым молоком и перемазывая кремом.

Готовый торт сверху и по бокам обмазать оставшимся кремом, притрусить кокосовой стружкой и украсить миндальными лепестками и конфетами "Рафаэлло".

Перед подачей выдержать несколько часов на холоде, чтобы торт хорошо пропитался.

На заметку

Если желаете получить более выраженный вкус кокоса и миндаля, крем дополнительно ароматизируйте кокосовым экстрактом, а в бисквит добавьте пару капель миндальной эссенции.

Маскарпоне можно заменить любым сливочным сыром.

Читайте также: