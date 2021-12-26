Пять блюд для новогоднего стола: мясо и птица

Главное украшение праздничного стола, всегда красиво запеченное и поданное мясо. Кто-то предпочитает курятину, кто-то индейку, а есть и те семьи, которые отдают предпочтение только мясу. В этой подборке лучших рецептов, мы собрали варианты для каждого стола.
1. Праздничная индейка по-восточному
Меняются времена, окружающий мир, мода, но есть традиции, которые остаются неизменными в разных странах мира на протяжении столетий. Одна из них – подавать к новогоднему или рождественскому столу блюдо из домашней птицы.
Ингредиенты:
- индейка до 7 кг
- курага 300 г
- 200 г сливочного масла
- 1 кг риса басмати
- 2 луковицы
- несколько зубчиков чеснока
- 2 моркови
- 100 г изюма
- 200 г инжира вяленого или свежего
- растительное масло
- петрушка
- 5 ст. ложек меда (луговой, разнотравье или гречишный)
- соль, перец.
Приготовление:
Начинка №1
Курагу вымыть, замочить в горячей воде на 15 минут и, дав подсохнуть, измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить размягченное сливочное масло и взбить.
Начинка №2
Рис промыть и отварить до полуготовности. Петрушку вымыть, обсушить и измельчить. Изюм и инжир вымыть, замочить в кипятке на 10 минут, после инжир мелко нарезать. Лук, чеснок и морковь измельчить. Обжаривать овощи на сковороде 5 минут. Смешать с ними рис, изюм и инжир Добавить петрушку. Посолить, поперчить по вкусу, еще раз перемешать и отставить.
Вымытую индейку натереть солью и перцем. Тонкой деревянной лопаткой тщательно отделить кожу по всей птице, не снимая ее полностью. И по чуть-чуть выкладывать под кожу пюре из кураги. Вернув кожу на место, осторожно распределить пюре вглубь по всей поверхности. Плотно начинить индейку начинкой №2 и разрез зашить шпагатом. Обмазать индейку медом и поместить на противень. Запекать от 1,5 до 4 часов в зависимости от размеров птицы. 1 час при температуре 200°С, в дальнейшем огонь уменьшить, накрыть всю индейку пекарской бумагой и оставить в духовке еще на 2 часа.
Примечание
Этот же рецепт годится и для приготовления гуся, утки или курицы.
2. Индейка с рисом и изюмом, запеченная в духовке
Запечь птицу по этому рецепту совсем не сложно. Единственное, что нужно учесть, — время, ведь готовится блюдо не скоро. Подавать индейку с рисом можно с легким салатом.
Ингредиенты:
- индейка — 1 кг
- рис — 100 г
- сливочное масло — 3 ст. л.
- изюм — 50 г
- яйца — 3 шт.
- черный молотый перец
- соль
Приготовление:
Индейку помойте, оботрите бумажными полотенцами и хорошо натрите солью и черным молотым перцем.
Рис отварите до полуготовности, добавьте к нему промытый изюм, взбитые (вилкой) яйца и растопленное сливочное масло.
Индейку начините рисовой смесью.
Положите птицу на противень или в другую жароупорную форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Форма должна быть высокой, ведь из индейки будет выделяться много сока и жира.
Через каждые 10 минут птицу надо поливать выделяющимся соком.
Запекайте индейку в течение 2 часов до золотистости.
Подавайте такое блюдо с рисом, который готовился в птице.
3. Сочная куриная грудка в духовке
Готовить таким способом курицу очень просто. Это блюдо получается совсем не жирным, быстро готовится и остается сочным. Куриная грудка отлично сочетается с картофельным пюре или простым салатом из помидоров. Но готовить курицу по этому рецепту можно и на гриле, и жарить на сковороде.
Ингредиенты:
- куриная грудка - 2 шт.
- соевый соус - 2 ст. л.
- сахар - 1 ч. л.
- лимонный сок - 1 ч. л.
- мед - 1 ч. л.
- оливковое масло - 1 ч. л.
- паприка
- итальянские травы
- сушеный чеснок
Приготовление:
Шаг 1
Сначала приготовим маринад для курицы. Смешайте в отдельной миске соевые соус, мед, специи, оливковое масло и лимонный сок. Хорошо перемешайте.
Шаг 2
Очистите филе, обсушите бумажными полотенцами.
Шаг 3
Натрите хорошо куриное филе соусом, положите в тарелку, накройте ее пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1 час.
Шаг 4
Переложите курицу в пакет для запекания или замотайте в фольгу. Отправьте запекаться в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
4. Сочная свиная рулька
Свиная рулька — это сочное мясо, пропитанное жиром и специями, которое любят многие. Но не все знают, что приготовить его проще простого. Именно этим мы сегодня и займемся.
Ингредиенты:
- свиная голень на кости — 2 кг;
- морковь — 1 шт;
- корень сельдерея — 1 шт;
- лук — 1 шт;
- душистый перец, гвоздика лавровый лист, соль (для бульона) — по вкусу;
- горчица — 2 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- кориандр, чеснок, перец (для запекания) — по вкусу.
Приготовление:
Для начала промываем мясо, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Когда закипит — сливаем, заливаем повторно холодной водой и варим на медленном огне 2-3 часа. В середине процесса в кипящий бульон добавляем целиком морковь, корень сельдерея, лук и специи. После того, как рулька сварится, готовимся запекать ее в духовке.
В отдельной емкости смешиваем соевый соус, горчицу, мед, чеснок, кориандр и молотый перец. Покрываем им мясо и ставим в разогретую до 160°C духовку, в которой томим его 2-3 часа — рулька готова.
5. Буженина
Это излюбленный в Украине вид запеченного мяса. Ее обязательно готовят к любому празднику и подают, нарезав ломтиками, в качестве холодной закуски. Но она так же, как и пастрома, хороша для бутербродов к утреннему чаю или для сэндвичей.
Ингредиенты:
- 2,5-3 кг свинины
- 8-10 зубков чеснока
- 3 столовые ложки растительного масла
- 2 столовые ложки горчицы
- 1 столовая ложка соли
- 2 чайные ложки черного молотого перца
- 1 чайная ложка коричневого сахара
Приготовление
Чеснок очистить и нарезать зубки тонкими брусочками.
Цельный кусок свинины помыть, зачистить от лишнего жира и пленок, обсушить, сделать в нем ножом проколы и нашпиговать чесноком.
Растительное масло соединить с горчицей, добавить соль, коричневый сахар, черный молотый перец и хорошо вымешать. Обмазать маринадом мясо со всех сторон, особенно тщательно втирая его в места надрезов, и поместить в холодильник на сутки.
Духовку разогреть до 220°С, подготовленное мясо уложить на решетку, поместив под нее противень, и запекать 15 минут. Затем температуру снизить до 180°С и продолжать запекать до готовности около 2-2,5 часов, периодически поливая мясо образовавшимся соком.
На заметку
Для буженины выбирайте свинину без кости. Лучше всего для запекания подходит окорок, хотя можно использовать и вырезку или лопатку.
Традиционно к буженине подают хрен или горчицу. Если же хотите добавить блюду пикантности, подайте к нему чатни либо кисло-сладкий фруктовый или ягодный соус.
Для шпигования кроме чеснока можно использовать лавровый лист, морковь и имбирь.
Для придания буженине красивого цвета и особого аромата в смесь для натирания добавьте паприку, тмин, кориандр, базилик, тимьян, эстрагон, майоран.
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