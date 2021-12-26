Пять блюд для новогоднего стола: мясо и птица

Пять блюд для новогоднего стола: мясо и птица

Главное украшение праздничного стола, всегда красиво запеченное и поданное мясо. Кто-то предпочитает курятину, кто-то индейку, а есть и те семьи, которые отдают предпочтение только мясу. В этой подборке лучших рецептов, мы собрали варианты для каждого стола.

1. Праздничная индейка по-восточному

Меняются времена, окружающий мир, мода, но есть традиции, которые остаются неизменными в разных странах мира на протяжении столетий. Одна из них – подавать к новогоднему или рождественскому столу блюдо из домашней птицы.

Ингредиенты:

индейка до 7 кг

курага 300 г

200 г сливочного масла

1 кг риса басмати

2 луковицы

несколько зубчиков чеснока

2 моркови

100 г изюма

200 г инжира вяленого или свежего

растительное масло

петрушка

5 ст. ложек меда (луговой, разнотравье или гречишный)

соль, перец.

Приготовление:

Начинка №1

Курагу вымыть, замочить в горячей воде на 15 минут и, дав подсохнуть, измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить размягченное сливочное масло и взбить.

Начинка №2

Рис промыть и отварить до полуготовности. Петрушку вымыть, обсушить и измельчить. Изюм и инжир вымыть, замочить в кипятке на 10 минут, после инжир мелко нарезать. Лук, чеснок и морковь измельчить. Обжаривать овощи на сковороде 5 минут. Смешать с ними рис, изюм и инжир Добавить петрушку. Посолить, поперчить по вкусу, еще раз перемешать и отставить.

Вымытую индейку натереть солью и перцем. Тонкой деревянной лопаткой тщательно отделить кожу по всей птице, не снимая ее полностью. И по чуть-чуть выкладывать под кожу пюре из кураги. Вернув кожу на место, осторожно распределить пюре вглубь по всей поверхности. Плотно начинить индейку начинкой №2 и разрез зашить шпагатом. Обмазать индейку медом и поместить на противень. Запекать от 1,5 до 4 часов в зависимости от размеров птицы. 1 час при температуре 200°С, в дальнейшем огонь уменьшить, накрыть всю индейку пекарской бумагой и оставить в духовке еще на 2 часа.

Примечание

Этот же рецепт годится и для приготовления гуся, утки или курицы.

2. Индейка с рисом и изюмом, запеченная в духовке

Запечь птицу по этому рецепту совсем не сложно. Единственное, что нужно учесть, — время, ведь готовится блюдо не скоро. Подавать индейку с рисом можно с легким салатом.

Ингредиенты:

индейка — 1 кг

рис — 100 г

сливочное масло — 3 ст. л.

изюм — 50 г

яйца — 3 шт.

черный молотый перец

соль

Приготовление:

Индейку помойте, оботрите бумажными полотенцами и хорошо натрите солью и черным молотым перцем.

Рис отварите до полуготовности, добавьте к нему промытый изюм, взбитые (вилкой) яйца и растопленное сливочное масло.

Индейку начините рисовой смесью.

Положите птицу на противень или в другую жароупорную форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Форма должна быть высокой, ведь из индейки будет выделяться много сока и жира.

Через каждые 10 минут птицу надо поливать выделяющимся соком.

Запекайте индейку в течение 2 часов до золотистости.

Подавайте такое блюдо с рисом, который готовился в птице.

3. Сочная куриная грудка в духовке

Готовить таким способом курицу очень просто. Это блюдо получается совсем не жирным, быстро готовится и остается сочным. Куриная грудка отлично сочетается с картофельным пюре или простым салатом из помидоров. Но готовить курицу по этому рецепту можно и на гриле, и жарить на сковороде.

Ингредиенты:

куриная грудка - 2 шт.

соевый соус - 2 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

лимонный сок - 1 ч. л.

мед - 1 ч. л.

оливковое масло - 1 ч. л.

паприка

итальянские травы

сушеный чеснок

Приготовление:

Шаг 1

Сначала приготовим маринад для курицы. Смешайте в отдельной миске соевые соус, мед, специи, оливковое масло и лимонный сок. Хорошо перемешайте.

Шаг 2

Очистите филе, обсушите бумажными полотенцами.

Шаг 3

Натрите хорошо куриное филе соусом, положите в тарелку, накройте ее пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1 час.

Шаг 4

Переложите курицу в пакет для запекания или замотайте в фольгу. Отправьте запекаться в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

4. Сочная свиная рулька

Свиная рулька — это сочное мясо, пропитанное жиром и специями, которое любят многие. Но не все знают, что приготовить его проще простого. Именно этим мы сегодня и займемся.

Ингредиенты:

свиная голень на кости — 2 кг;

морковь — 1 шт;

корень сельдерея — 1 шт;

лук — 1 шт;

душистый перец, гвоздика лавровый лист, соль (для бульона) — по вкусу;

горчица — 2 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

кориандр, чеснок, перец (для запекания) — по вкусу.

Приготовление:

Для начала промываем мясо, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Когда закипит — сливаем, заливаем повторно холодной водой и варим на медленном огне 2-3 часа. В середине процесса в кипящий бульон добавляем целиком морковь, корень сельдерея, лук и специи. После того, как рулька сварится, готовимся запекать ее в духовке.

В отдельной емкости смешиваем соевый соус, горчицу, мед, чеснок, кориандр и молотый перец. Покрываем им мясо и ставим в разогретую до 160°C духовку, в которой томим его 2-3 часа — рулька готова.

5. Буженина

Это излюбленный в Украине вид запеченного мяса. Ее обязательно готовят к любому празднику и подают, нарезав ломтиками, в качестве холодной закуски. Но она так же, как и пастрома, хороша для бутербродов к утреннему чаю или для сэндвичей.

Ингредиенты:

2,5-3 кг свинины

8-10 зубков чеснока

3 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки горчицы

1 столовая ложка соли

2 чайные ложки черного молотого перца

1 чайная ложка коричневого сахара

Приготовление

Чеснок очистить и нарезать зубки тонкими брусочками.

Цельный кусок свинины помыть, зачистить от лишнего жира и пленок, обсушить, сделать в нем ножом проколы и нашпиговать чесноком.

Растительное масло соединить с горчицей, добавить соль, коричневый сахар, черный молотый перец и хорошо вымешать. Обмазать маринадом мясо со всех сторон, особенно тщательно втирая его в места надрезов, и поместить в холодильник на сутки.

Духовку разогреть до 220°С, подготовленное мясо уложить на решетку, поместив под нее противень, и запекать 15 минут. Затем температуру снизить до 180°С и продолжать запекать до готовности около 2-2,5 часов, периодически поливая мясо образовавшимся соком.

На заметку

Для буженины выбирайте свинину без кости. Лучше всего для запекания подходит окорок, хотя можно использовать и вырезку или лопатку.

Традиционно к буженине подают хрен или горчицу. Если же хотите добавить блюду пикантности, подайте к нему чатни либо кисло-сладкий фруктовый или ягодный соус.

Для шпигования кроме чеснока можно использовать лавровый лист, морковь и имбирь.

Для придания буженине красивого цвета и особого аромата в смесь для натирания добавьте паприку, тмин, кориандр, базилик, тимьян, эстрагон, майоран.

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