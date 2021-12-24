Пять блюд для новогоднего стола: закуски

Перед тем как начнут бить куранты, гости традиционно захотят перекусить чем-то легким, простым и вкусным. Идеально для новогоднего стола подойдут холодные закуски. Мы собрали лучшие рецепты, которые идеально подойдут для праздничного стола.

1. Маринованный виноград

Credits

Подавать маринованный виноград можно отдельно, можно приготовить канапе на шпажках с таким виноградом, а можно заменить им оливки в салатах. Таким образом вы получите совершенно новый изысканный вкус давно известных вам блюд.

Рецепт хорош тем, что его можно использовать перед любым праздником, купив всего 1-2 грозди винограда.

Ингредиенты:

0,5 кг винограда

1 стакан сахара

2/3 стакана белого винного уксуса

1/3 стакана сухого белого вина

1 палочка корицы

1 чайная ложка душистого перца горошком

1 чайная ложка гвоздики

0,25 чайной ложки соли

Приготовление

Виноград вымыть под проточной водой, отделить ягоды от кистей и уложить в чистую банку.

Вино с уксусом влить в кастрюлю, добавить сахар, соль и специи, довести до кипения, изредка помешивая, чтобы сахар полностью растворился, и снять с огня.

Подготовленный виноград залить маринадом, накрыть крышкой и выдержать не менее 10-12 часов. Когда маринад полностью остынет, банку с виноградом поместить в холодильник.

На заметку:

Виноград можете использовать и белый, и красный, но предпочтительно выбирать сорта без косточек.

Если виноград залить горячим маринадом, он приготовится быстрее, но ягоды будут мягковатые. Если же маринаду дать слегка остыть, вкус получится нежнее, а ягоды – плотнее.

Чтобы виноград быстрее замариновался, срежьте у ягод немного мякоти в месте крепления плодоножки.

Вкус и аромат винограда раскрываются постепенно, но особый эффект достигается через 2-3 дня.

2. Эклеры с красной рыбой и сливочным сыром

фото: Bene Gusto

Эклеры можно подавать не только на десерт. К примеру, профитроли из заварного теста с соленой начинкой не только станут украшением любого фуршета, но и отличным открытием для праздничного ужина.

Ингредиенты

Для эклеров:

4 яйца

250 мл воды

150 г муки

100 г сливочного масла

1 ч. л сахара

½ ч. л соли

Для начинки:

250 г сливочного сыра

200 г семги (красной рыбы)

150 г свежего огурца

2-3 веточки укропа

Приготовление:

1. В небольшую кастрюльку наливаем воду, кладем сливочное масло, добавляем соль, сахар и ставим на плиту. Доводим смесь до кипения. Когда масло растает и жидкость начнет бурлить, добавляем муку. Хорошо вымешиваем, пока сформируется плотный ком. Лучше всего делать это деревянной ложкой, поскольку масса получается достаточно плотной. Заварная основа для теста будет легко отставать от стенок, а на дне появится белый налет — так и должно быть. Оставляем остывать.

2. В остывшее тесто вбиваем по одному яйцу и хорошо вымешиваем. Это можно сделать с помощью деревянной ложки или миксера с насадкой для теста. Когда добавим все яйца, масса получится густой и гладкой.

3. Заварное тесто готово, перекладываем его в кондитерский мешок и отсаживаем на противень. Чтобы приготовить закусочные профитроли для праздничного стола или фуршета, можно выбрать большую форму "закрытая звезда" или "открытая звезда". Так получится рельефная поверхность. Если у вас нет мешка кондитерского, тесто можно выложить ложкой.

4. Смачиваем палец холодной водой и аккуратно прижимаем кончики будущих эклеров, чтобы в духовке они не подгорели. Выпекаем 40-50 минут при температуре 200°C. Время выпечки зависит от размера, поэтому ориентируйтесь на цвет эклеров. Когда они начнут румяниться, попробуйте взять один из противней. Готовый эклер будет легко отставать от поверхности и будет легким.

5. Для приготовления эклеров с соленой начинкой будем использовать слабосоленую семгу, сливочный творог и огурец, который придаст закуске свежести. Рыбу и огурец нарезаем небольшими кубиками, измельчаем укроп. Приблизительно треть рыбы и укроп смешиваем со сливочным сыром и перебиваем блендером, чтобы получилась пастообразная текстура. Остальную нарезанную рыбу смешиваем с пастой. Начинка для профитролей готова.

6. Когда профитроли охладятся, разрезаем их пополам, не доходя до края, чтобы крышка не отпадала. Начиняем с помощью ложки и подаем на стол.

3. Быстрый рулет из лаваша с крабовыми палочками

фото: Bene Gusto

Это универсальное блюдо, которое можно разнообразить с помощью соусов и начинки.

Ингредиенты:

4 листа лаваша (25х50 см)

4 вареных яйца

400 г шампиньонов

200 г твердого сыра

200 г майонеза

170 г крабовых палочек (9 шт.)

1 луковица

масло для жарки

соль, перец для грибов

Приготовление:

1. Лук и промытые шампиньоны нарезаем кубиками. Обжариваем на растительном масле сначала лук, а затем до золотистости – грибы.

2. Яйца и крабовые палочки нарезаем кубиками. Сыр натираем на большой терке.

3. Когда все готово, собираем рулет. Лист лаваша смазываем майонезом и выкладываем на него натертый сыр. Сверху укладываем еще один лист лаваша с небольшим смещением, чтобы при скручивании начинка не вываливалась. Также смазываем майонезом и укладываем слой начинки. На второй лаваш выкладываем яйца. Так же поступаем и с двумя оставшимися слоями, выкладывая крабовые палочки и поджаренные шампиньоны.

4. Скручиваем лаваш с начинкой в тугой рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник минимум в час. Перед подачей нарезаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и подаем к праздничному столу.

4. Помидоры, фаршированные брынзой

Credits

Если вы считаете, что фарширование – это долгий и утомительный процесс, вы заблуждаетесь. Приготовьте хоть раз помидоры, фаршированные брынзой, и вам захочется сначала просто повторить, а потом вы начнете экспериментировать с начинками.

Помидоры, фаршированные брынзой, – это закуска-пятиминутка. Быстро, просто, без использования какой бы то ни было техники.

Ингредиенты:

6 помидоров

200 г брынзы

2 столовые ложки натурального йогурта

2 зубка чеснока

листья салата

зеленый лук

укроп

Приготовление

Брынзу раскрошить руками или вилкой, добавить йогурт, измельченные зеленый лук и укроп, пропущенный через пресс чеснок и хорошо вымешать.

Помидоры вымыть, обсушить и срезать верхушки. Чайной ложкой вынуть из помидоров мякоть с семенами, сделав таким образом полые "чашечки", и наполнить их подготовленной начинкой.

Для подачи помидоры, фаршированные брынзой, выложить на листья салата.

На заметку

Помидоры выбирайте спелые, круглые, средней величины и правильной формы.

Если купленная брынза окажется слишком соленой, ее можно вымочить или часть брынзы заменить творогом.

5. Маринованная форель с муссом из авокадо

Рыбные закуски украсят любой новогодний стол и будут уместны с белым вином, шампанским и аперитивами.

Время приготовления: 40 минут

Кол-во порций: 4

Ингредиенты:

320 г филе форели

400 мл соевого соуса

Мусс из авокадо

1 авокадо

1 зубчик чеснока (измельченный)

1 ст. л. сметаны

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сока лайма

соль по вкусу

Йогурт с кориандром

50 мл натурального йогурта

свежий кориандр

лимон

багет

оливковое масло

Приготовление:

Нарезать форель крупными кусками квадратной формы, поместить в миску и залить соевым соусом, оставив минимум на 1 ночь. Затем вынуть форель из соуса, обсушить и обжарить на сковороде буквально минуту до появления корочки по краям. Нарезать рыбу тонкими ломтиками.

Мусс из авокадо

Очистить авокадо от шкурки и размять мякоть вилкой. Постепенно добавлять измельченный чеснок, сметану и оливковое масло. Тщательно перемешать до состояния однородной массы (при необходимости взбить в блендере), приправить солью и соком лайма.

Йогурт с кориандром

Смешать йогурт с мелко нарезанным свежим кориандром и приправить по вкусу лимонным соком.

Разогреть духовку до 180°С. Разрезать багет на тонкие ломтики и положить на противень для выпечки. Полить оливковым маслом и обжарить до хрустящей золотистой корочки (8-10 минут). На ломтик хлеба положить немного мусса из авокадо, ломтик форели и сверху добавить йогуртом с кориандром.

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