Пять идей для новогоднего стола: форшмак, салат, изысканный суп, запеченная индейка и десерт

Пять идей для новогоднего стола: форшмак, салат, изысканный суп, запеченная индейка и десерт

Чтобы новогодняя трапеза понравилась и запомнилась, стол необязательно должен ломиться от количества блюд.

Предлагаем вам приготовить пять оригинальных блюд, которые наверняка всем понравятся и помогут создать неповторимую атмосферу праздника.

В качестве закуски рекомендуем приготовить форшмак по рецепту Светланы Матющенко. Подавать его можно с гренками или тостами из разных видов хлеба или в тарталетках.

Классический форшмак

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Ингредиенты:

0,5 кг слабосоленой сельди

2 ломтика батона

1 луковица

1 зеленое яблоко

4 яйца

100 г сливочного масла

черный молотый перец

Приготовление

С батона срезать корки и замочить мякиш на 10-15 минут в небольшом количестве воды.

Сельдь очистить от кожи, выпотрошить, отрезать голову, удалить все кости и нарезать филе кусками. Очищенную луковицу и яблоко, а также сваренные вкрутую яйца тоже нарезать небольшими кусочками.

Подготовленные сельдь, лук, яблоко и яйца провернуть через мясорубку с мелкой решеткой или перебить блендером. Затем добавить отжатый батон и еще раз провернуть через мясорубку.

Селедочную массу слегка поперчить, ввести размягченное сливочное масло и тщательно выбить венчиком или блендером до однородного состояния.

Салат "Цезарь" с курицей

Салат "Цезарь" / фото: Bene Gusto

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко предлагает простой рецепт известного салата "Цезарь", который впервые приготовили еще в 1924 году.

Ингредиенты:

1 куриное филе (250 г)

пучок салата романо или айсинг

5-6 томатов черри

10 г сливочного масла для жарки

1 ст. л. оливкового масла

30 г пармезана

Для гренок:

5-6 ломтиков багета

1 ст. л. оливкового масла

1-2 зубчика чеснока

Для соуса:

1 желток

3 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. вустерского соуса

зубчик чеснока

лимон

соль

перец

Приготовление пошагово:

1. Куриное филе промываем и хорошо просушиваем. Солим, перчим и смазываем со всех сторон небольшим количеством оливкового масла. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде, добавляя сливочное масло, чтобы куриная грудка сохранила сочность. В процессе жарки несколько раз переворачиваем, чтобы мясо равномерно приготовилось. Процесс занимает около 10 минут, дольше держать не советую, чтобы не пересушить.

2. На отдельной сковороде разогреваем 1 ст. л. оливкового масла. Обжариваем чеснок до золотистого цвета и убираем его. Выкладываем нарезанные небольшими кубиками (примерно 7х7 мм) кусочки багета или белого батона.

3. Для приготовления заправки можно использовать блендер, или сбивать ингредиенты с помощью венчика или вилки. В первом варианте соус получится более однородной консистенции и собьется быстрее. Для этого в чашу блендера выливаем 3 ст. л оливкового масла, добавляем желток, вустерский соус, соль, перец, лимонный сок и пропущенный через пресс зубчик чеснока. Накрываем желток ножкой блендера и взбиваем на самой скорости около 30 секунд, не отрывая ножку от дна. В это время желток смешается с маслом и появится света эмульсия. Теперь можно смело поднимать ножку и перемешивать компоненты.

4. Листья салата промываем и хорошо просушиваем. Перекладываем в миску, добавляем часть гренок и немного тертого пармезана, выливаем немного соуса и хорошо перемешиваем.

5. Филе нарезаем тонкими ломтиками, а томаты — половинками или четвертинками в зависимости от размера. Можно все перемешать в общем салатнике, или выложить порционно на тарелки. Для этого зелень кладем на тарелку, сверху выкладываем курицу, томаты, хрустящие гренки и сыр.

Сливочный суп с мидиями

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Это изысканное, но не такое уж сложное в приготовлении блюдо удивит гостей и очень украсит новогодний стол.

Ингредиенты на 4 порции:

1 кг мидий

2 ст. белого вина, сухого

2 моркови среднего размера

1 стебель сельдерея

3 ст. воды (для супа, не для мидий)

1 кубик рыбного бульона

2 ст. жирных сливок

кайенский перец

петрушка

соль

хлеб

Промыть мидии и убедиться, что все они закрыты. В кастрюлю закинуть мидии и налить доверху воды (обязательно чистой, отфильтрованной), а также вино. Накрыть крышкой и варить мидии до тех пор, пока они не раскроются. Когда мидии раскрылись, выловить их из кастрюли и очистить мясо от раковин.

В кастрюлю налить 3 стакана воды, добавить рыбный бульонный кубик и варить около 4 минут. Морковь и сельдерей нарезать маленькими кубиками и закинуть в кастрюлю. Затем добавить сливки, мидии, кайенский перец по вкусу и варить до готовности овощей.

Совет: можно сохранить некоторые из раковин и использовать их в качестве украшения для супа перед подачей на стол. Суп подавать с ломтиком хлеба, посыпав сверху мелко нарезанной петрушкой.

Праздничная индейка по-восточному

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В качестве основного блюда можно приготовить индейку, фаршированную рисом с сухофруктами.

Ингредиенты:

индейка до 7 кг

курага 300 г

200 г сливочного масла

1 кг риса басмати

2 луковицы

несколько зубчиков чеснока

2 моркови

100 г изюма

200 г инжира вяленого или свежего

растительное масло

петрушка

5 ст. л. меда (луговой, разнотравье или гречишный)

соль, перец.

Начинка №1

Курагу вымыть, замочить в горячей воде на 15 минут и, дав подсохнуть, измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить размягченное сливочное масло и взбить.

Начинка №2

Рис промыть и отварить до полуготовности. Петрушку вымыть, обсушить и измельчить. Изюм и инжир вымыть, замочить в кипятке на 10 минут, после инжир мелко нарезать. Лук, чеснок и морковь измельчить. Обжаривать овощи на сковороде 5 минут. Смешать с ними рис, изюм и инжир. Добавить петрушку. Посолить, поперчить по вкусу, еще раз перемешать и отставить.

Вымытую индейку натереть солью и перцем. Тонкой деревянной лопаткой тщательно отделить кожу по всей птице, не снимая ее полностью. И по чуть-чуть выкладывать под кожу пюре из кураги. Вернув кожу на место, осторожно распределить пюре вглубь по всей поверхности. Плотно начинить индейку начинкой №2 и разрез зашить шпагатом. Обмазать индейку медом и поместить на противень. Запекать от 1,5 до 4 часов в зависимости от размеров птицы. 1 час при температуре 200°С, в дальнейшем огонь уменьшить, накрыть всю индейку пекарской бумагой и оставить в духовке еще на 2 часа. Время запекания индейки определяют по весу: на каждый килограмм необходимо 40 минут, затем еще 20 минут.

Десерт из печеных яблок с заварным кремом

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Новогодний десерт - это необязательно кекс или штоллен, можно подать к столу легкий и эффектный десерт из печеных яблок по рецепту Светланы Матющенко.

Ингредиенты:

для яблочного пюре: 3 яблока 1 столовая ложка сахара молотая корица

для заварного крема: 0,5 л молока 150 г сахара 4 желтка 50 г муки 1 чайная ложка ванильного сахара



Приготовление

Яблоки вымыть и удалить сердцевину, не прорезая плоды насквозь. В получившиеся углубления положить по 1 чайной ложке сахара и запекать около 30 минут при 200°С.

С остывших яблок снять кожицу и растереть в однородное пюре, приправив его молотой корицей.

Желтки растереть с добавлением сахара и ванильного сахара до полного их растворения, после чего добавить муку и тщательного перемешать, чтобы не осталось комочков.

Молоко довести до кипения, добавить подготовленные желтки и варить, постоянно мешая, на слабом огне до загустения.

В креманки или розетки выложить яблочное пюре, а поверх него – остывший заварной крем.

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