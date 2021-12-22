Пять идей для новогоднего стола: гусиная печень, салат, буженина, утка и торт "Павлова"

Пять идей для новогоднего стола: гусиная печень, салат, буженина, утка и торт "Павлова"

Предлагаем вариант новогоднего меню для тех, кто не любит вставать из-за праздничного стола с легким чувством голода.

Гусиная печень в молоке

Эту гурманскую закуску лучше всего подавать с гренками или тостами.

Credits

Ингредиенты:

печень одной большой или двух маленьких гусей

гусиное сало

молотый черный перец

лук — 40 г

гвоздика — 2 шт.

молоко — 200 г

соль

Приготовление:

Печень и сало (отдельно) вымачивают в холодной воде, промывают и сцеживают.

Сало мелко нарезают, половину кладут на дно кастрюли, на него кладут печень, в которую втыкают гвоздику, накрывают все второй половиной сала и заливают молоком.

Тушат все на умеренном огне с прикрытой крышкой. Когда молоко выпарится, осторожно вынимают печень, перекладывают в глубокую миску, солят, перчат.

Вытапливают жир из сала и заливают им печень. Затем все нужно хорошо охладить и подавать как закуску с гренками и, например, с луковым мармеладом.

Блюдо это не диетическое, но и праздники у нас случаются не так уж часто.

Салат со слабосоленой семгой и пармезаном

Credits

Рецептом этого изысканного салата с нами поделилась Светлана Матющенко. Он прекрасно дополнит основное блюдо и украсит стол.

Ингредиенты:

200 г филе слабосоленой семги

200 г помидор черри

100 г пармезана

пучок рукколы

3 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка бальзамического уксуса

1 столовая ложка кунжута

Приготовление

Рукколу и помидоры черри вымыть и обсушить. Помидоры разрезать пополам или на 4 части в зависимости от их величины.

Филе слабосоленой семги очистить от кожи и нарезать небольшими кусочками.

Кунжут слегка обжарить на сухой сковороде.

Пармезан натереть, высыпать на горячую сковороду и расплавить.

На сервировочное блюдо уложить подушку из рукколы, поверх нее выложить кусочки семги и помидоры, заправить оливковым маслом, сбрызнуть бальзамическим уксусом и притрусить кунжутом.

Остывший и подсохший пармезан снять со сковороды и раскрошить поверх готового салата.

Буженина по-венгерски

Credits

Ингредиенты:

свинина без костей — 900 г

смалец — 480 г

уксус — 6 ч. л.

лук — 120 г

чеснок — 6 зубчика

тмин — 3 ч. л.

соль

молотый черный перец

Приготовление:

Уксусом натереть мясо, для того чтобы оно впоследствии приобрело розового цвета, положить в судок, посолить. Дать немного постоять.

Разогреть на сковороде жир, залить им мясо. Жарить мясо на сковороде со всех сторон на сильном огне.

Положить мясо в горячую духовку. Через каждые 10 минут надо обливать мясо жиром и подливать по 50 г воды. Жарить до готовности, постоянно переворачивая, чтобы буженина обжарилась равномерно. Вынуть, нарезать тонкими ломтиками и держать в теплом месте.

В жире из буженины потушить мелко порезанный лук, толченый чеснок и тмин, добавить перец. Этим соусом залить куски мяса.

Утиная ножка конфи

Предлагаем классический рецепт этого блюда от шеф-повара Эрве Бурдона. Сразу предупреждаем: найти такое количество утиного жира будет непросто. Проще всего будет договориться продавцами птицы на рынке.

Ингредиенты:

утиная ножка (примерно 250 г)

500 г утиного жира

1 веточка тимьяна

3 веточки розмарина

2 головки лука-шалот

2 зубчика чеснока

3 горошины черного перца

соль и перец – по вкусу

Натрите утиную ножку крупной солью и поместите в холодильник на 48 часов, после чего очистите от соли. В глубокую кастрюлю положите холодный утиный жир, чабрец, чеснок, перец и утиную ножку. Тушите на медленном огне в течение двух часов, а затем оставьте охлаждаться на ночь. В таком виде ножка может храниться долго, важно только, чтобы она вся была покрыта жиром.

Перед подачей обжарьте ножку на сковороде до хрустящей корочки.

Обычно перед подачей утиную ножку поливают коричневой подливой, образовавшейся при варке. Некоторые советуют сдабривать подливу медом. В качестве гарнира можно подать картофельное пюре или микс из запеченных овощей.

Торт "Павлова"

Getty Images

Если на десерт вы подадите этот торт, испеченный по рецепту Светланы Матющенко, обещаем, он станет кулинарной кульминацией праздника.

Ингредиенты:

для меренги: 4 белка 200 г сахара 2 чайные ложки кукурузного крахмала 1 чайная ложка белого винного уксуса 1 пакетик ванильного сахара

для крема: 300 мл сливок 35%-ной жирности 100 г сахарной пудры

для украшения: 250 г клубники 3 киви



Приготовление

Белки взбить до устойчивой пены, а затем, не прекращая взбивание, постепенно добавить сахар и ванильный сахар и взбивать до полного их растворения и образования плотных пиков.

В увеличившуюся в объеме и ставшую белоснежной и блестящей смесь ввести просеянный кукурузный крахмал и белый винный уксус и аккуратно перемешать.

Подготовленную массу выложить кругом на выстеленный бумагой для выпечки противень, стараясь, чтобы заготовки получилась в виде чаши и ее края были выше середины.

Выпекать при 90-100°С около 1,5 часов. В результате поучится хрупкая меренга с хрустящей корочкой и нежным тающим суфле внутри. Готовая меренга должна легко отставать от бумаги, но, чтобы она не потрескалась от перепада температур, ее следует оставить остывать в приоткрытой духовке.

Охлажденные сливки взбить миксером с сахарной пудрой в пышную пену до появления мягких пиков.

Остывшую меренгу покрыть взбитыми сливками и украсить торт ягодами клубники и кружочками очищенного киви.

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