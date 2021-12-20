Пять идей для новогоднего стола: рыбные закуски, ризотто и королевский кекс

Если вы твердо решили на Новый год отдать предпочтение изысканной рыбе и морепродуктам и отказаться от традиционных салатов и тяжелых мясных блюд, у нас для вас есть пять интересных рецептов.

Меню новогоднего стола может быть легким, полезным и оригинальным, но при этом очень праздничным. Тогда вам не придется сразу после праздников садиться на строгую диету или истязать себя в спортзале вдвое сильнее обычного.

Салат из норвежской сельди, манго и ананаса

Ингредиенты (на 4 порции):

2 шт. филе слабосоленой норвежской сельди

2 помидора

1 манго

2 ломтика свежего ананаса

Заправка:

30 г зеленого лука

2 перца чили (удалить семена)

10 г свежей петрушки

2 ч. л. ложки белого бальзамического уксуса

1 ч. л. ложка сахара

5 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

Способ приготовления:

Филе сельди нарезать ломтиками на свой вкус. Помидоры и манго очистить от кожуры и удалить сердцевину, затем вместе с ананасом нарезать кубиками. Для приготовления заправки необходимо мелко нарубить перец чили, лук и петрушку, смешать с бальзамическим уксусом, добавив сахар, оливковое масло, соль и перец. Фрукты и овощи смешать, выложить на тарелку, полить заправкой и сверху уложить сельдь.

Маринованная форель с муссом из авокадо

Время приготовления: 40 минут

Кол-во порций: 4

Ингредиенты:

320 г филе форели

400 мл соевого соуса

Мусс из авокадо

1 авокадо

1 зубчик чеснока (измельченный)

1 ст. л. сметаны

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сока лайма

соль по вкусу

Йогурт с кориандром

50 мл натурального йогурта

свежий кориандр

лимон

багет

оливковое масло

Нарезать форель крупными кусками квадратной формы, поместить в миску и залить соевым соусом, оставив минимум на 1 ночь. Затем вынуть форель из соуса, обсушить и обжарить на сковороде буквально минуту до появления корочки по краям. Нарезать рыбу тонкими ломтиками.

Мусс из авокадо

Очистить авокадо от шкурки и размять мякоть вилкой. Постепенно добавлять измельченный чеснок, сметану и оливковое масло. Тщательно перемешать до состояния однородной массы (при необходимости взбить в блендере), приправить солью и соком лайма.

Йогурт с кориандром

Смешать йогурт с мелко нарезанным свежим кориандром и приправить по вкусу лимонным соком.

Разогреть духовку до 180°С. Разрезать багет на тонкие ломтики и положить на противень для выпечки. Полить оливковым маслом и обжарить до хрустящей золотистой корочки (8-10 минут). На ломтик хлеба положить немного мусса из авокадо, ломтик форели и сверху добавить йогуртом с кориандром.

Семга, запеченная в медово-горчичном соусе

Credits

Изюминка этого блюда не только в том, что готовить его просто и быстро, но и в том, что семга под совершенно неповторимым соусом приобретает поистине необыкновенный, запоминающийся надолго вкус и аромат.

Ингредиенты:

стейки семги (или лосося) - 4 шт.

мед луговой или цветочный - 2 ст. л.

соевый соус - 4 ст. л.

острая или дижонская горчица по вкусу

сухие горчичные зерна

оливковое масло - 2 ст. л.

перец чили по вкусу

Смешать горчицу с соевым соусом, медом и маслом, добавить сухие горчичные зерна и немного острого красного перца, перемешать. Семгу помыть, обсушить, уложить в фарфоровую или стеклянную миску и залить получившимся соусом. Оставить мариноваться в холодильнике на 1 час. Разогреть духовку до 200°С. Уложить стейки на противень, выстеленный пекарской бумагой (не алюминиевой фольгой), полить сверху оставшимся соусом и запекать в духовке 20 минут. Первые 5 минут при максимальном огне, после – при минимальном.

Идеальный гарнир – картофельное или картофельно-морковное пюре со сливками, салат из зеленых овощей, запеканка из брокколи с сыром.

Ризотто с чернилами каракатицы: рецепт от Арама Мнацаканова

Credits

бульон рыбный, п/ф – 250 мл

рис "Карнароли" – 100 г

кальмар свежемороженый очищенный – 53 г

икра лососевая – 40 г

перец болгарский – 35 г

масло оливковое – 25 мл

вино для кухни – 20 мл

петрушка – 1 г

чеснок – 6 г

чернила каракатицы – 4 г

специи – 1 г

лук зеленый – 4 г

соль – 3 г

Обжариваем чеснок. Туда же, на дно кастрюли, кладем тонко нарезанный красный болгарский перец, петрушку, зеленый лук. Добавляем белое вино и оливковое масло. Засыпаем рис, заливаем рыбный бульон. Когда рис будет практически готов, добавляем чернила каракатицы. Отдельно на сковороде жарим филе кальмара на оливковом масле с добавлением соли, чеснока, перца и петрушки. Перемешиваем содержимое кастрюли с содержимым сковородки. Украшаем блюдо ложкой красной икры.

Шоколадный кекс от британских королевских кондитеров

уксус - 15 г

молоко - 300 мл

растительное масло - 50 мл

сливочное масло (растопленное и охлажденное) - 60 г

яйца - 2 шт.

ванильная эссенция - 5 мл

просеянная муки - 250 г

какао-порошок - 75 г

сахарная пудра - 300 г

сода - 10 г

белый шоколад - 100 г

Ингредиенты для сливочного топпинга:

темный шоколад с высоким процентным содержанием какао - 90 г

сливочное масло - 100 г

сахарная пудра - 125 г

Также можно использовать готовую глазурь.

Приготовление бисквита:

1. Подогрейте духовку до 150 градусов.

2. Смешайте муку, сахар, какао-порошок и соду в миске

3. Взбейте яйца в отдельной посуде с ванильной эссенцией, топленым маслом, растительным маслом, молоком и уксусом.

4. Медленно добавляйте влажную смесь в сухую смесь.

5. Убедитесь, что тесто гладкое, без комочков.

6. Можете добавить шоколадные чипсы (альтернативы могут быть орехи, сухофрукты).

7. Разложите формы для кексов на поднос.

8. Используйте металлическую ложку, чтобы поровну разделить смесь по формам.

9. Выпекать около 15-18 минут, вынимать из духовки, когда кексы на ощупь золотые и упругие.

10. Оставить остывать.

Приготовление глазури:

1. Смешать сахар и масло, пока масса не станет светлой и сливочной.

2, Добавить в нее теплый растопленный шоколад.

3. Вылейте глазурь на готовые кексы, аккуратно используйте чайную ложку или маленький шпатель для льда, если у вас нет специального кондитерского пакета для глазури.

Если вы используете готовую глазурь:

1. Раскатайте глазурь и нарежьте на круглые диски.

2. Положите диск на кекс и придайте ему нужную форму.

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