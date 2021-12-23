Пять идей для новогоднего стола: топ классических рецептов

Хотите встретить Новый год в лучших традициях конца прошлого века? Приготовьте шубу, оливье, холодец, гуся с черносливом и торт "Пражский" по нашим рецептам.

Сельдь под шубой

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Ингредиенты:

сельдь — 1 филе

картофель — 4 шт.

морковка — 4 шт.

лук — 1 шт. (или 2 маленьких луковицы)

свекла — 2 шт.

яйца — 5 шт.

домашний майонез

соль

сахар

яблочный уксус — 2 ст. л.

холодная кипяченая вода

Приготовление:

Отварите все овощи. Количество лучше определять по размеру вашей посуды для формирования салата. Но приблизительное количество указано выше.

Остудите и почистите овощи.

Нарежьте лук маленькими кубиками, посолите, добавьте немного сахара, залейте все яблочным уксусом. Перемешайте, залейте холодной кипяченой водой и оставьте мариноваться на 10-15 минут. После того как время маринования закончится, слейте жидкость с лука.

Натрите отваренные овощи на терке, лучше использовать крупную. На ней натрите и яйца.

Нарежьте филе сельди небольшими кубиками.

Когда все продукты подготовлены — время формировать салат. Лучше использовать для него прозрачную форму, чтобы было видно все слои. Или еще отличный вариант — использовать разъемную форму для выпечки торта.

Итак, первый слой — картофель. Равномерно разложите его по дну вашей формы. Некоторые первым слоем кладут сельдь, но это не очень практично, так как во время накладывания салата она просто остается на тарелке. А картофель держит все вместе.

После того как картофель разложен, утрамбуйте его немного ложкой. Совсем немного посолите и поперчите. Смажьте картофель майонезом.

Второй слой — сельдь. Выкладывайте ее сверху на картофель и равномерно распределяйте. Поверх нанесите майонез и тоже равномерно размажьте.

Третий слой — маринованный лук. Распределите его по поверхности и тоже смажьте майонезом.

Четвертый слой — отварная морковка. Немного посолите, поперчите и утрамбуйте ложкой. Смажьте ее тонким слоем майонеза.

Пятый слой — натертые яйца. Их тоже нужно распределить, утрамбовать, посолить, поперчить и смазать майонезом.

Шестой слой — отварная свекла. С ней нужно повторить то же, что и с предыдущими слоями: распределить, утрамбовать, посолить и поперчить. В конце смазать майонезом. По желанию салат можно украсить свежим укропом. Перед подачей салат лучше поставить в холодильник для пропитки приблизительно на 2-3 часа.

Оливье с курицей и запеченными овощами

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Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт. (если маленькое, то 2)

морковь - 2-3 шт.

картофель - 4 шт.

соленые огурцы - 4-5 шт.

яйца - 4-5 шт.

мороженый горошек

домашний майонез

сванская соль

смесь перцев

Хорошо помыть овощи и приготовить противень, на котором будем их запекать.

Картофель перед выпеканием чистить не нужно, но проткните его в нескольких местах вилкой. А вот морковь нужно почистить. Выложите их на противень и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 30 минут.

Отварите яйца. Дайте остыть, почистите и нарежьте. Также нарежьте мелкими кубиками соленые огурцы.

Приготовьте горошек. Размораживать его не нужно, а просто положите в пароварку или мультиварку и пропарьте минуты 4-5.

Когда овощи запеклись, почистите их и нарежьте мелкими кубиками, как делаете это обычно. Пока все нарезаете, поставьте запекаться куриное филе: просто заверните его в фольгу и отправьте в духовку на 30-40 минут. После - дайте остыть и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты в одной миске.

Теперь время заправлять оливье. Лучше всего это делать домашним майонезом. Как его приготовить, мы писали здесь.

Холодец по рецепту Светланы Матющенко

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Ингредиенты:

3 свиные ножки

1 рулька

2 луковицы

1 морковь

4-5 зубков чеснока

3 л воды

2-3 лавровых листа

8-10 горошин черного перца

4-5 горошин душистого перца

соль

Приготовление

Свиные ножки хорошо очистить, вымыть, залить холодной водой, довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить под неплотно накрытой крышкой, периодически снимая пену, 3 часа.

Затем добавить рульку, очищенную морковь целиком и лук, черный и душистый перец горошком и варить, снимая образующийся жир, еще 3 часа.

За 30 минут до окончания варки посолить и добавить лавровый лист.

Готовый бульон процедить.

Мясо отделить от костей, мелко его нарезать или разобрать на волокна, добавить измельченный чеснок, выложить в глубокие тарелки или формы, залить бульоном и выдержать на холоде 6-8 часов.

Гусь, фаршированный черносливом

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Ингредиенты:

1 потрошеный гусь

50 г чернослива

½ ст. сухого вермута

бульон

2 мелко нарезанные луковицы

1 гусиная печень

1 ст. л. сливочного масла

½ ст. портвейна

120 г готового паштета из гусиной печени или фуа-гра

3 ст. л. хлебных крошек

1 ч. л. душистого перца

2 ст. л. сухого тимьяна

соль и перец черный молотый по вкусу

Накануне приготовьте бульон и начинку. Сварите бульон из шеи и потрохов. Замочите чернослив в горячем крепком чае. Добавьте в готовый отвар вермут и размягченный чернослив и варите 10 минут. Процедите и отставьте.

Приварите гусиную печень полчаса при слабом кипении, отцедите, остудите и мелко нарежьте. В небольшой сковороде разогрейте сливочное масло, обжарьте в нем лук и отваренную гусиную печень. Влейте в смесь портвейн и томите на огне, пока соус не загустеет. Добавьте паштет или фуа-гра, хлебные крошки, все приправы и соль. Помешайте и переложите смесь в готовый бульон. Доведите заготовку до кипения и снимите с огня.

Разогрейте духовку до 220°С. Обдайте гуся перед готовкой кипятком и обсушите на бумажном полотенце. Аккуратно нафаршируйте полученной смесью и зашейте суровой ниткой. Если начинка осталась, ее можно добавить в противень за 20 минут до окончания запекания.

Сделайте острым ножом несколько надрезов на коже, чтобы она не лопнула в процессе приготовления. Натрите тушку смесью лимонного сока и меда, чтобы получилась хрустящая золотистая корочка.

Поставьте противень с гусем в духовку на четверть часа. Выньте, переверните птицу на другой бок, полейте тушку парой ложек кипятка и снова отправьте в печь. Если духовка позволяет, постарайтесь обжарить гуся со всех сторон. Далее уменьшите температуру до 180°С, плотно накройте птицу фольгой, завернув края под противень, и смело 2,5 часа занимайтесь другими приготовлениями к празднику.

Когда при проколе из толстой части ноги птицы появится прозрачный сок без намека на розовый цвет – она готова.

Пражский торт

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Ингредиенты для теста:

6 яиц

150 г сахара

115 г муки пшеничной

25 г какао

40 г сливочного масла

Ингредиенты для крема:

1 яйцо

20 мл воды

120 г сырого сгущенного молока

200 г сливочного масла

10 г какао

щепотка ванилина

Ингредиенты для шоколадной глазури:

60 г сливочного масла

60 г черного шоколада

абрикосовый или любой другой джем

Приготовление коржей

Отделяем желтки от белков и взбиваем желтки с половиной сахара. Белки охлаждаем в холодильнике и охлажденные взбиваем до пены, постепенно добавляя сахар. В готовые взбитые белки добавляем желтки и аккуратно перемешиваем. В отдельной посудине смешиваем муку с какао и постепенно вводим сухую смесь в яйца, аккуратно перемешивая.

В небольшой посудине растапливаем сливочное масло, после чего, остудив эту смесь, добавляем ее в бисквитную массу и перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и немного посыпаем мукой или манкой. Выливаем в форму тесто и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Очень важно первые 15 минут выпекания не открывать духовку, чтобы тесто не упало.

Приготовление крема

Взбиваем яичный желток с водой, затем добавляем сгущенное молоко и тщательно перемешиваем. Ставим на водяную баню и, периодически перемешивая, варим, пока не загустеет. Охлаждаем.

В отдельной посудине взбиваем размягченное сливочное масло с ванильным сахаром. Охлажденную желтковую массу смешиваем с маслом и хорошо перемешиваем до однородного состояния. В конце добавляем какао и снова перемешиваем. Можно использовать миксер, чтобы избавиться от комков.

Остывший бисквит разрезаем на три одинаковые части и каждый корж смазываем сливочным кремом. Верхний корж смазываем джемом и ставим торт остывать в холодильник, а сами занимаемся приготовлением шоколадной глазури.

Приготовление глазури:

На водяной бане растапливаем сливочное масло и шоколад, разломанный предварительно на небольшие куски. Перемешиваем до однородного состояния и поливаем наш готовый торт. Ставим в холодильник пропитаться на несколько часов.

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