Пышная чиабата: рецепт выпечки без затворения

Пышная чиабата / © Credits

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Этот рецепт – находка для тех, кто мечтает об ароматной выпечке без лишних хлопот. Благодаря длительному созреванию в холодильнике, тесто самостоятельно развивает глютен и приобретает ту особую структуру, которая свойственна настоящему итальянскому хлебу. Как ее правильно приготовить рассказали на странице bakedbylaora .

Ингредиенты Вода комнатной температуры 420 мл Пшеничная мука 550г Соль 1 ст. л Свежие дрожжи 10г

Приготовление

В большой миске растворите соль и дрожжи в воде. Затем добавьте муку и осторожно перемешайте все руками или ложкой – до того момента, когда исчезнут сухие комочки. Не нужно вымешивать – только соединить.

Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой. Оставьте тесто на 30 мин при комнатной температуре. За это время оно заработает — будут образовываться пузырьки воздуха.

Через пол часа смочите руки в воде. Осторожно приподнимите один край теста, растяните и сложите в центр. Поверните миску и повторите это движение с другой стороны — это называется растяжение и сборка. Сделайте так трижды с интервалами в 30 мин. После этого накройте тесто и поставьте в холодильник — как минимум на ночь, максимум на 24 часа.

На следующее утро достаньте тесто из холодильника. Щедро посыпьте рабочую поверхность мукой, аккуратно переложите тесто, старайтесь не разрушить воздушные карманы. Посыпьте его сверху еще чуть-чуть мукой и разрежьте на 4 уровня прямоугольники.

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Переложите чиабаты на противень, застеленный пергаментом и выпекайте 20–25 мин — до хрустящей, румяной корочки. Дайте хлебу немного остыть перед подачей.

Эта чиабата прекрасно сочетается с мягким сыром, прошутой или просто каплей оливкового масла. Она настолько легка, что кажется не тесто, а облако.