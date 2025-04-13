ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
63
Время на прочтение
2 мин

Пышная чиабата: рецепт выпечки без затворения

Иногда самые вкусные вещи в жизни рождаются не из усилий, а из терпения. Идеальная чиабата – именно такая. Воздушная, с золотистой корочкой и дырчатой мякотью, она словно создана для долгих завтраков, домашних сэндвичей и моментов, когда хочется чего-нибудь вкусного.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
10 часов
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Пышная чиабата

Пышная чиабата / © Credits

Этот рецепт – находка для тех, кто мечтает об ароматной выпечке без лишних хлопот. Благодаря длительному созреванию в холодильнике, тесто самостоятельно развивает глютен и приобретает ту особую структуру, которая свойственна настоящему итальянскому хлебу. Как ее правильно приготовить рассказали на странице bakedbylaora .

Ингредиенты

Вода комнатной температуры
420 мл
Пшеничная мука
550г
Соль
1 ст. л
Свежие дрожжи
10г

Приготовление

  • В большой миске растворите соль и дрожжи в воде. Затем добавьте муку и осторожно перемешайте все руками или ложкой – до того момента, когда исчезнут сухие комочки. Не нужно вымешивать – только соединить.

  • Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой. Оставьте тесто на 30 мин при комнатной температуре. За это время оно заработает — будут образовываться пузырьки воздуха.

  • Через пол часа смочите руки в воде. Осторожно приподнимите один край теста, растяните и сложите в центр. Поверните миску и повторите это движение с другой стороны — это называется растяжение и сборка. Сделайте так трижды с интервалами в 30 мин. После этого накройте тесто и поставьте в холодильник — как минимум на ночь, максимум на 24 часа.

  • На следующее утро достаньте тесто из холодильника. Щедро посыпьте рабочую поверхность мукой, аккуратно переложите тесто, старайтесь не разрушить воздушные карманы. Посыпьте его сверху еще чуть-чуть мукой и разрежьте на 4 уровня прямоугольники.

  • Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Переложите чиабаты на противень, застеленный пергаментом и выпекайте 20–25 мин — до хрустящей, румяной корочки. Дайте хлебу немного остыть перед подачей.

Эта чиабата прекрасно сочетается с мягким сыром, прошутой или просто каплей оливкового масла. Она настолько легка, что кажется не тесто, а облако.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie