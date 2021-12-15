Пышная плетенка - постная булочка без яиц и молока

Эта выпечка считается блюдом немецкой кухни.

Hefezopf в переводе с немецкого - "дрожжевая коса", ведь формой булочка напоминает косу или пшеничный колос. Сдобную плетенку готовят, как правило, из дрожжей, молока, яиц и муки, но не менее распространены и постные рецепты.

Ингредиенты:

Опара:

250 г пшеничной муки

250 мл воды

5 г прессованных дрожжей

Тесто:

250 г пшеничной муки

4 ст. л. сахара

2 ст. л. масла

2 ч. л. ванильного сахара

1 ч. л. соли

Дополнительно:

2 ст. л. воды

1 ч. л. сахара

1/2 ч. л. мака

Время приготовления: 7 часов

Приготовление пошагово:

1. Свежие дрожжи заливаем теплой водой и оставляем на 7-10 минут, чтобы они активизировались. Затем добавляем 250 г просеянной муки и хорошо перемешиваем. Накрываем опару полотенцем и оставляем в теплом месте на 3,5-4 часа.

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2. Масса увеличится в несколько раз. К опаре добавляем масло, соль, сахарный песок и ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. Просеиваем 250 г муки и замешиваем упругое эластичное тесто. Вымешиваем руками около 10 минут. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место еще на полтора-два часа. Каждые полчаса обходим тесто, чтобы оно лучше подходило, а готова плетенка получилась более воздушной.

3. Выкладываем тесто на стол. Делим его на три равные части и формируем из каждого кусочка жгут. Тесто можно раскатать скалкой, а затем свернуть трубочкой. Из трех жгутов составляем косичку. Делайте это не туго, поскольку тесто подойдет и в процессе выпекания плетенка разорвется. Хорошо защипываем края и подворачиваем вниз. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 30-40 минут.

4. Воду смешиваем с сахаром, смазываем булочку сверху и посыпаем маком. Выпекаем 25 минут при температуре 200°C.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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