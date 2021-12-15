Пышная плетенка - постная булочка без яиц и молока

Эта выпечка считается блюдом немецкой кухни.
Hefezopf в переводе с немецкого - "дрожжевая коса", ведь формой булочка напоминает косу или пшеничный колос. Сдобную плетенку готовят, как правило, из дрожжей, молока, яиц и муки, но не менее распространены и постные рецепты.
Ингредиенты:
Опара:
- 250 г пшеничной муки
- 250 мл воды
- 5 г прессованных дрожжей
Тесто:
- 250 г пшеничной муки
- 4 ст. л. сахара
- 2 ст. л. масла
- 2 ч. л. ванильного сахара
- 1 ч. л. соли
Дополнительно:
- 2 ст. л. воды
- 1 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. мака
Время приготовления: 7 часов
Приготовление пошагово:
1. Свежие дрожжи заливаем теплой водой и оставляем на 7-10 минут, чтобы они активизировались. Затем добавляем 250 г просеянной муки и хорошо перемешиваем. Накрываем опару полотенцем и оставляем в теплом месте на 3,5-4 часа.
2. Масса увеличится в несколько раз. К опаре добавляем масло, соль, сахарный песок и ванильный сахар. Хорошо перемешиваем. Просеиваем 250 г муки и замешиваем упругое эластичное тесто. Вымешиваем руками около 10 минут. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место еще на полтора-два часа. Каждые полчаса обходим тесто, чтобы оно лучше подходило, а готова плетенка получилась более воздушной.
3. Выкладываем тесто на стол. Делим его на три равные части и формируем из каждого кусочка жгут. Тесто можно раскатать скалкой, а затем свернуть трубочкой. Из трех жгутов составляем косичку. Делайте это не туго, поскольку тесто подойдет и в процессе выпекания плетенка разорвется. Хорошо защипываем края и подворачиваем вниз. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 30-40 минут.
4. Воду смешиваем с сахаром, смазываем булочку сверху и посыпаем маком. Выпекаем 25 минут при температуре 200°C.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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