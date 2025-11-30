Пышные тыквенные пончики: рецепт ароматной выпечки

тыквенные пончики tiktok.com_annasimiachko

Реклама

Блогер annasimiachko поделится рецептом, который легко повторить дома и удивить друзей и семью, и который фантастически подходит с любимой чашкой чая.

Ингредиенты

Тесто

Молоко 120 мл

Пюре тыквы 120 г

Сахар 60 г

Корица 1 ч. л

Цедра апельсина

Соль

Свежие дрожжи 25 г

Яйцо 1 шт.

Желтки 2 шт.

Мука 430 г муки

Сливочное масло 50 г

Коньяк или другой алкоголь 20 мл

Крем

Пюре тыквы 200 г

Желтки 3 шт.

Яйцо 1 шт.

Сахар 40 г

Молоко 300 мл

Ванильный сахар 1 пакетик

Корица 1 ч. л

Сливочное масло 60 г

Белый шоколад 1 плитка

Кукурузный крахмал 1 ст. л

Жарка

Масло 600 мл

Приготовление

Тыквенное пюре

Разогрейте духовку до 170°C. Заверните кусочки тыквы в фольгу и запекайте 40-50 мин до мягкости. Взбейте блендером до однородной консистенции.

Тесто

В теплое молоко добавьте сахар, корицу, щепотку соли, тыквенное пюре, натертую цедру апельсина и дрожжи. Перемешайте. Добавьте коньяк, просейте муку и замесите тесто. Сначала оно будет липким, потом станет эластичным. В конце добавьте сливочное масло. Накройте тесто и оставьте подойти на 1-1,5 часа.

Формирование пончиков

Разделите тесто на шарики по 50 г. Выложите на пергамент и оставьте еще на 40 мин для подъема.

Крем

Взбейте желтки, яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал, тыквенное пюре и корицу. Влейте горячее молоко и поставьте на огонь, варите до загустения, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и белый шоколад. Хорошо перемешайте и охлаждайте 3-4 часа.

Жарка и подача

Разогрейте растительное масло на медленном огне. Обжаривайте пончики по 2-3 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Обваляйте в смеси сахара и корицы. Начините охлажденным кремом.

Советы

Используйте термометр для масла, так пончики не будут слишком жирными.

Чтобы крем равномерно наполнил пончики, используйте кондитерский мешок.

Для более яркого аромата добавьте немного ванильной эссенции в тесто.

Мягкие, ароматные, с нежным кремом внутри — такие пончики буквально тают во рту. А тыква делает их не только вкусными, но и по-осеннему уютными. Подавайте с горячим чаем или кофе и наслаждайтесь моментом тепла и вкуса.

Этот рецепт обязательно понравится тем, кто ценит выпечку с ярким ароматом и нежной текстурой. Тыквы много не бывает, а такие пончики — идеальное наслаждение для всей семьи.