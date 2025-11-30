ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
27
Время на прочтение
2 мин

Пышные тыквенные пончики: рецепт ароматной выпечки

В холодное время мы нуждаемся в тепле, уюте и ароматных десертах, которые дарят настоящий праздник вкуса. Если вы обожаете сочетание нежного теста и тыквенного аромата, эти воздушные пончики станут вашим новым фаворитом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
тыквенные пончики tiktok.com_annasimiachko

тыквенные пончики tiktok.com_annasimiachko

Блогер annasimiachko поделится рецептом, который легко повторить дома и удивить друзей и семью, и который фантастически подходит с любимой чашкой чая.

Ингредиенты

Тесто

  • Молоко 120 мл

  • Пюре тыквы 120 г

  • Сахар 60 г

  • Корица 1 ч. л

  • Цедра апельсина

  • Соль

  • Свежие дрожжи 25 г

  • Яйцо 1 шт.

  • Желтки 2 шт.

  • Мука 430 г муки

  • Сливочное масло 50 г

  • Коньяк или другой алкоголь 20 мл

Крем

  • Пюре тыквы 200 г

  • Желтки 3 шт.

  • Яйцо 1 шт.

  • Сахар 40 г

  • Молоко 300 мл

  • Ванильный сахар 1 пакетик

  • Корица 1 ч. л

  • Сливочное масло 60 г

  • Белый шоколад 1 плитка

  • Кукурузный крахмал 1 ст. л

Жарка

  • Масло 600 мл

Приготовление

Тыквенное пюре

  1. Разогрейте духовку до 170°C.

  2. Заверните кусочки тыквы в фольгу и запекайте 40-50 мин до мягкости.

  3. Взбейте блендером до однородной консистенции.

Тесто

  1. В теплое молоко добавьте сахар, корицу, щепотку соли, тыквенное пюре, натертую цедру апельсина и дрожжи. Перемешайте.

  2. Добавьте коньяк, просейте муку и замесите тесто. Сначала оно будет липким, потом станет эластичным.

  3. В конце добавьте сливочное масло.

  4. Накройте тесто и оставьте подойти на 1-1,5 часа.

Формирование пончиков

  1. Разделите тесто на шарики по 50 г.

  2. Выложите на пергамент и оставьте еще на 40 мин для подъема.

Крем

  1. Взбейте желтки, яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал, тыквенное пюре и корицу.

  2. Влейте горячее молоко и поставьте на огонь, варите до загустения, постоянно помешивая.

  3. Снимите с огня, добавьте сливочное масло и белый шоколад.

  4. Хорошо перемешайте и охлаждайте 3-4 часа.

Жарка и подача

  1. Разогрейте растительное масло на медленном огне.

  2. Обжаривайте пончики по 2-3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.

  3. Обваляйте в смеси сахара и корицы.

  4. Начините охлажденным кремом.

Советы

  • Используйте термометр для масла, так пончики не будут слишком жирными.

  • Чтобы крем равномерно наполнил пончики, используйте кондитерский мешок.

  • Для более яркого аромата добавьте немного ванильной эссенции в тесто.

Мягкие, ароматные, с нежным кремом внутри — такие пончики буквально тают во рту. А тыква делает их не только вкусными, но и по-осеннему уютными. Подавайте с горячим чаем или кофе и наслаждайтесь моментом тепла и вкуса.

Этот рецепт обязательно понравится тем, кто ценит выпечку с ярким ароматом и нежной текстурой. Тыквы много не бывает, а такие пончики — идеальное наслаждение для всей семьи.

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie