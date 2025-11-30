- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 2 мин
Пышные тыквенные пончики: рецепт ароматной выпечки
В холодное время мы нуждаемся в тепле, уюте и ароматных десертах, которые дарят настоящий праздник вкуса. Если вы обожаете сочетание нежного теста и тыквенного аромата, эти воздушные пончики станут вашим новым фаворитом.
Блогер annasimiachko поделится рецептом, который легко повторить дома и удивить друзей и семью, и который фантастически подходит с любимой чашкой чая.
Ингредиенты
Тесто
Молоко 120 мл
Пюре тыквы 120 г
Сахар 60 г
Корица 1 ч. л
Цедра апельсина
Соль
Свежие дрожжи 25 г
Яйцо 1 шт.
Желтки 2 шт.
Мука 430 г муки
Сливочное масло 50 г
Коньяк или другой алкоголь 20 мл
Крем
Пюре тыквы 200 г
Желтки 3 шт.
Яйцо 1 шт.
Сахар 40 г
Молоко 300 мл
Ванильный сахар 1 пакетик
Корица 1 ч. л
Сливочное масло 60 г
Белый шоколад 1 плитка
Кукурузный крахмал 1 ст. л
Жарка
Масло 600 мл
Приготовление
Тыквенное пюре
Разогрейте духовку до 170°C.
Заверните кусочки тыквы в фольгу и запекайте 40-50 мин до мягкости.
Взбейте блендером до однородной консистенции.
Тесто
В теплое молоко добавьте сахар, корицу, щепотку соли, тыквенное пюре, натертую цедру апельсина и дрожжи. Перемешайте.
Добавьте коньяк, просейте муку и замесите тесто. Сначала оно будет липким, потом станет эластичным.
В конце добавьте сливочное масло.
Накройте тесто и оставьте подойти на 1-1,5 часа.
Формирование пончиков
Разделите тесто на шарики по 50 г.
Выложите на пергамент и оставьте еще на 40 мин для подъема.
Крем
Взбейте желтки, яйцо, сахар, ванильный сахар, крахмал, тыквенное пюре и корицу.
Влейте горячее молоко и поставьте на огонь, варите до загустения, постоянно помешивая.
Снимите с огня, добавьте сливочное масло и белый шоколад.
Хорошо перемешайте и охлаждайте 3-4 часа.
Жарка и подача
Разогрейте растительное масло на медленном огне.
Обжаривайте пончики по 2-3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.
Обваляйте в смеси сахара и корицы.
Начините охлажденным кремом.
Советы
Используйте термометр для масла, так пончики не будут слишком жирными.
Чтобы крем равномерно наполнил пончики, используйте кондитерский мешок.
Для более яркого аромата добавьте немного ванильной эссенции в тесто.
Мягкие, ароматные, с нежным кремом внутри — такие пончики буквально тают во рту. А тыква делает их не только вкусными, но и по-осеннему уютными. Подавайте с горячим чаем или кофе и наслаждайтесь моментом тепла и вкуса.
Этот рецепт обязательно понравится тем, кто ценит выпечку с ярким ароматом и нежной текстурой. Тыквы много не бывает, а такие пончики — идеальное наслаждение для всей семьи.