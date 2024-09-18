Пышные жареные пирожки: рецепт бездрожжевого теста

Попробуйте приготовить эти ароматные жареные пирожки с рисом и яйцом, и они станут одним из ваших любимых блюд.

На странице albik.food фудблогер показала, как быстро приготовить пышные пирожки на бездрожжевом тесте.

Ингредиенты Теплый кефир 250 г Просеянная мука 450-550 г Яйцо 1 шт. Масло 50 г Соль 1 ч.л Сахар 2 ч. л Сода 1.5 ч. л Сметана 1 ст. л Отварной рис 300 г Отварные яйца 4 шт. Специи Зелень

Приготовление:

К кефиру добавьте яйцо, растительное масло, соль, сахар, соду, сметану и тщательно все перемешайте;

Добавьте муку и замесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть в рукам;

Тесто оставьте отдохнуть на 30 минут;

Для начинки смешайте отварной рис, порезанное отварное яйцо, зелень и специи;

Когда тесто отдохнуло, можно формировать маленькие шарики и оставьте их на 15 минут под пленкой;

Раскатайте каждый шарик и слепите пирожки;

Обжаривайте пирожки в хорошо разогретом масле на маленьком огне под крышкой.

Советы:

Начинку можно сделать по вашему вкусу как сладкой, так и соленой. Если вы делаете сладкие пирожки, то в тесто следует добавить еще 1-2 ст.л сахара.

Приятного аппетита!

От этих вкусных жареных пирожков просто невозможно оторваться, потому жарьте больше.

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