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Пышные жареные пирожки: рецепт бездрожжевого теста

Пышные жареные пирожки: рецепт бездрожжевого теста

Рыхлые жареные пирожки / Фото: Credits

Попробуйте приготовить эти ароматные жареные пирожки с рисом и яйцом, и они станут одним из ваших любимых блюд.

На странице albik.food фудблогер показала, как быстро приготовить пышные пирожки на бездрожжевом тесте.

Ингредиенты

Теплый кефир
250 г
Просеянная мука
450-550 г
Яйцо
1 шт.
Масло
50 г
Соль
1 ч.л
Сахар
2 ч. л
Сода
1.5 ч. л
Сметана
1 ст. л
Отварной рис
300 г
Отварные яйца
4 шт.
Специи
Зелень

Приготовление:

  • К кефиру добавьте яйцо, растительное масло, соль, сахар, соду, сметану и тщательно все перемешайте;
  • Добавьте муку и замесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть в рукам;
  • Тесто оставьте отдохнуть на 30 минут;
  • Для начинки смешайте отварной рис, порезанное отварное яйцо, зелень и специи;
  • Когда тесто отдохнуло, можно формировать маленькие шарики и оставьте их на 15 минут под пленкой;
  • Раскатайте каждый шарик и слепите пирожки;
  • Обжаривайте пирожки в хорошо разогретом масле на маленьком огне под крышкой.

Советы:

Начинку можно сделать по вашему вкусу как сладкой, так и соленой. Если вы делаете сладкие пирожки, то в тесто следует добавить еще 1-2 ст.л сахара.

Приятного аппетита!

От этих вкусных жареных пирожков просто невозможно оторваться, потому жарьте больше.

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