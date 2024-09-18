Пышные жареные пирожки: рецепт бездрожжевого теста

Попробуйте приготовить эти ароматные жареные пирожки с рисом и яйцом, и они станут одним из ваших любимых блюд.
На странице albik.food фудблогер показала, как быстро приготовить пышные пирожки на бездрожжевом тесте.
Ингредиенты
- Теплый кефир
- 250 г
- Просеянная мука
- 450-550 г
- Яйцо
- 1 шт.
- Масло
- 50 г
- Соль
- 1 ч.л
- Сахар
- 2 ч. л
- Сода
- 1.5 ч. л
- Сметана
- 1 ст. л
- Отварной рис
- 300 г
- Отварные яйца
- 4 шт.
- Специи
- Зелень
Приготовление:
- К кефиру добавьте яйцо, растительное масло, соль, сахар, соду, сметану и тщательно все перемешайте;
- Добавьте муку и замесить мягкое тесто. Оно не должно липнуть в рукам;
- Тесто оставьте отдохнуть на 30 минут;
- Для начинки смешайте отварной рис, порезанное отварное яйцо, зелень и специи;
- Когда тесто отдохнуло, можно формировать маленькие шарики и оставьте их на 15 минут под пленкой;
- Раскатайте каждый шарик и слепите пирожки;
- Обжаривайте пирожки в хорошо разогретом масле на маленьком огне под крышкой.
Советы:
Начинку можно сделать по вашему вкусу как сладкой, так и соленой. Если вы делаете сладкие пирожки, то в тесто следует добавить еще 1-2 ст.л сахара.
Приятного аппетита!
От этих вкусных жареных пирожков просто невозможно оторваться, потому жарьте больше.
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