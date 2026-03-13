Японский омлет instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Японская кухня славится своей аккуратностью и эстетикой в подаче. Пышный омлет — яркий пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящий гастрономический шедевр. В отличие от привычного омлета, японский вариант готовится на водяной бане и получается легким, почти как облачко.

Это идеальное блюдо для утра, ведь оно быстрое в приготовлении, не перегружает желудок и при этом имеет очень эффектный вид, а как все правильно сделать рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты яйца 3 шт. вода капелька кунжутного масла соевый соус зелёный лук

Приготовление

Взбейте яйца с водой в миске до однородной массы. Важно хорошо взбить, чтобы смесь стала воздушной. Уберите лишнюю пену с поверхности, это поможет омлету получиться еще более нежным. Поставьте миску в кастрюлю с горячей водой, метод «водяной бани», и накройте крышкой. Готовьте на слабом огне, пока смесь не схватится. Омлет должен оставаться легким и рыхлым, но не плотным. Снимите омлет с огня, добавьте немного кунжутного масла, соевый соус и посыпьте нарезанным зеленым луком.

Пышный японский омлет — не просто завтрак, а маленький ритуал нежности и красоты на вашей кухне. Легкая текстура, минимум ингредиентов и японская эстетика делают его идеальным выбором для утра, когда хочется насладиться простыми, но совершенными вкусами. Попробуйте приготовить его на выходных или в будний день и ваш завтрак превратится в настоящий гастрономический праздник.