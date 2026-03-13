ТСН в социальных сетях

193
1 мин

Пышный японский омлет — как приготовить легкий и нежный завтрак

Это блюдо не только красивое дополнение к вашему утреннему столу, но и способ насладиться уникальной текстурой, которой нет в классических омлетах. Легко, быстро и вкусно — идеальный вариант для тех, кто любит экспериментировать на кухне.

Станислава Бондаренко
15 минут
105 ккал
Японский омлет instagram.com_samura_cooking

Японский омлет instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Японская кухня славится своей аккуратностью и эстетикой в подаче. Пышный омлет — яркий пример того, как простые ингредиенты могут превратиться в настоящий гастрономический шедевр. В отличие от привычного омлета, японский вариант готовится на водяной бане и получается легким, почти как облачко.

Это идеальное блюдо для утра, ведь оно быстрое в приготовлении, не перегружает желудок и при этом имеет очень эффектный вид, а как все правильно сделать рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты

яйца
3 шт.
вода
капелька кунжутного масла
соевый соус
зелёный лук

Приготовление

  1. Взбейте яйца с водой в миске до однородной массы. Важно хорошо взбить, чтобы смесь стала воздушной.

  2. Уберите лишнюю пену с поверхности, это поможет омлету получиться еще более нежным.

  3. Поставьте миску в кастрюлю с горячей водой, метод «водяной бани», и накройте крышкой.

  4. Готовьте на слабом огне, пока смесь не схватится. Омлет должен оставаться легким и рыхлым, но не плотным.

  5. Снимите омлет с огня, добавьте немного кунжутного масла, соевый соус и посыпьте нарезанным зеленым луком.

Пышный японский омлет — не просто завтрак, а маленький ритуал нежности и красоты на вашей кухне. Легкая текстура, минимум ингредиентов и японская эстетика делают его идеальным выбором для утра, когда хочется насладиться простыми, но совершенными вкусами. Попробуйте приготовить его на выходных или в будний день и ваш завтрак превратится в настоящий гастрономический праздник.

