Пюре из цветной капусты: очень простой рецепт

Если вы хотите сократить количество потребляемых углеводов и при этом не можете отказаться от возможности побаловать себя на ужин вкусным блюдом, включающим в себя гарнир, попробуйте заменить картофельное пюре цветной капустой.
Пюре из цветной капусты приготовить несложно. Это невероятно вкусное блюдо, кроме прочего, очень диетическое. В нем много витаминов, микроэлементов, цветная капуста является прекрасной альтернативой картофелю в качестве гарнира, потому что содержит намного меньше углеводов.
Ингредиенты
- цветная капуста - 1 кочан
- чеснок - 3 зубчика
- пармезан - 2 ст. л.
- сливочное масло - 2 ст. л.
- сметана - 4 ст. л.
- соль и перец
Подготовка
- разберите цветную капусту на довольно крупные соцветия;
- измельчите чеснок;
- натрите пармезан.
Приготовление
Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой.
Добавьте соцветия цветной капусты и варите 10 минут, или пока цветная капуста не станет мягкой. Слейте воду.
Добавьте масло и чеснок в кастрюлю, в которой варилась цветная капуста. Готовьте 1-2 минуты, или пока масло не растает, а чеснок не станет золотисто-коричневым и ароматным.
Цветную капусту чеснок, сметану и пармезан пюрируйте блендером в течение 2-3 минут, или пока смесь не станет однородной и без комков.
Добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте.
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