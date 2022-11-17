Пюре из цветной капусты: очень простой рецепт

Если вы хотите сократить количество потребляемых углеводов и при этом не можете отказаться от возможности побаловать себя на ужин вкусным блюдом, включающим в себя гарнир, попробуйте заменить картофельное пюре цветной капустой.

Пюре из цветной капусты приготовить несложно. Это невероятно вкусное блюдо, кроме прочего, очень диетическое. В нем много витаминов, микроэлементов, цветная капуста является прекрасной альтернативой картофелю в качестве гарнира, потому что содержит намного меньше углеводов.

Ингредиенты

цветная капуста - 1 кочан

чеснок - 3 зубчика

пармезан - 2 ст. л.

сливочное масло - 2 ст. л.

сметана - 4 ст. л.

соль и перец

Подготовка

разберите цветную капусту на довольно крупные соцветия;

измельчите чеснок;

натрите пармезан.

Приготовление

Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой.

Добавьте соцветия цветной капусты и варите 10 минут, или пока цветная капуста не станет мягкой. Слейте воду.

Добавьте масло и чеснок в кастрюлю, в которой варилась цветная капуста. Готовьте 1-2 минуты, или пока масло не растает, а чеснок не станет золотисто-коричневым и ароматным.

Цветную капусту чеснок, сметану и пармезан пюрируйте блендером в течение 2-3 минут, или пока смесь не станет однородной и без комков.

Добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте.

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