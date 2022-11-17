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Пюре из цветной капусты: очень простой рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
154
Время на прочтение
1 мин
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Пюре из цветной капусты: очень простой рецепт

Фото: Credits

Если вы хотите сократить количество потребляемых углеводов и при этом не можете отказаться от возможности побаловать себя на ужин вкусным блюдом, включающим в себя гарнир, попробуйте заменить картофельное пюре цветной капустой.

Пюре из цветной капусты приготовить несложно. Это невероятно вкусное блюдо, кроме прочего, очень диетическое. В нем много витаминов, микроэлементов, цветная капуста является прекрасной альтернативой картофелю в качестве гарнира, потому что содержит намного меньше углеводов. 

Ингредиенты

  • цветная капуста - 1 кочан  
  • чеснок - 3 зубчика
  • пармезан - 2 ст. л.
  • сливочное масло - 2 ст. л.
  • сметана - 4 ст. л.
  • соль и перец

Подготовка

  • разберите цветную капусту на довольно крупные соцветия;
  • измельчите чеснок;
  • натрите пармезан. 

Приготовление

Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой.
Добавьте соцветия цветной капусты и варите 10 минут, или пока цветная капуста не станет мягкой. Слейте воду.
Добавьте масло и чеснок в кастрюлю, в которой варилась цветная капуста. Готовьте 1-2 минуты, или пока масло не растает, а чеснок не станет золотисто-коричневым и ароматным.
Цветную капусту чеснок, сметану и пармезан пюрируйте блендером в течение 2-3 минут, или пока смесь не станет однородной и без комков.
Добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте. 

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Дата публикации
Просмотры
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