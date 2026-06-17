ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
134
Время на прочтение
2 мин

Рагу из кабачков с крем-сыром: рецепт легкого летнего блюда

Рагу из кабачков сочетает в себе простоту приготовления, доступные ингредиенты и насыщенный вкус. Особую нежность этому блюду придает крем-сыр, который превращает обычное овощное соте в настоящее гастрономическое наслаждение.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
76 ккал
Комментарии
Соте из кабачков с крем-сыром tiktok.com/@nisenitnitsia

Соте из кабачков с крем-сыром tiktok.com/@nisenitnitsia

У молодых кабачков нежная текстура и деликатный вкус, который прекрасно сочетается со сладкой морковью, ароматным перцем и сочными помидорами. А добавление крем-сыра делает блюдо более сытным и бархатистым. Такое соте можно подавать как самостоятельный ужин, легкий обед или гарнир к мясу, птице или рыбе, а о рецепте его приготовления рассказали на странице nisenitnitsia.

Ингредиенты

средние кабачки
2 шт.
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
помидор
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
чеснок
2–3 зубчика
крем-сыр
150 г
свежий укроп
соль
любимые специи
растительное масло
1–2 ст. л.
Соте из кабачков с крем-сыром tiktok.com/@nisenitnitsia

Соте из кабачков с крем-сыром tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте средними кубиками или брусочками.

  2. Лук нарежьте полукольцами.

  3. Морковь нарежьте тонкими кружочками или соломкой.

  4. Болгарский перец нарежьте полосками.

  5. Помидор нарежьте кубиками

  6. Чеснок мелко измельчите, а укроп мелко нарежьте.

  7. На большой сковороде или в сотейнике разогрейте растительное масло.

  8. Сначала выложите лук и обжаривайте его несколько минут до мягкости и прозрачности.

  9. Добавьте морковь и готовьте еще 3–4 мин, периодически помешивая.

  10. После этого выложите болгарский перец и кабачки.

  11. Перемешайте овощи, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 10–15 мин, пока кабачки не станут мягкими.

  12. Добавьте помидоры, чеснок, соль и специи.

  13. Хорошо перемешайте и оставьте на огне еще на 5 мин. За это время помидоры пустят сок, а лишняя влага частично выпарится.

  14. Снимите сковороду с огня и добавьте крем-сыр.

  15. Тщательно перемешайте, чтобы он равномерно распределился между овощами и образовал нежный сливочный соус.

  16. В конце добавьте свежий укроп и еще раз перемешайте.

Советы

  • Если кабачки очень сочные, их можно немного посолить перед приготовлением и оставить на 10 минут. После этого слейте или отожмите лишнюю жидкость.

  • Для более яркого вкуса добавьте щепотку копченой паприки, смесь прованских трав или немного молотого красного перца.

  • Крем-сыр можно заменить сметаной или мягким сливочным сыром. Блюдо получится не менее нежным, но будет иметь другой вкусовой оттенок.

  • Также к соте прекрасно подходят петрушка, базилик или зеленый лук.

Подача

Соте из кабачков лучше всего подавать горячим сразу после приготовления. Его можно подавать как самостоятельное овощное блюдо со свежим хлебом или в качестве гарнира к запеченному мясу, курице или рыбе.

Соте из кабачков с крем-сыром — прекрасный пример того, как из простых сезонных продуктов можно приготовить легкое, полезное и невероятно вкусное блюдо.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
134
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie