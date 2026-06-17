Рагу из кабачков с крем-сыром: рецепт легкого летнего блюда

Соте из кабачков с крем-сыром tiktok.com/@nisenitnitsia

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У молодых кабачков нежная текстура и деликатный вкус, который прекрасно сочетается со сладкой морковью, ароматным перцем и сочными помидорами. А добавление крем-сыра делает блюдо более сытным и бархатистым. Такое соте можно подавать как самостоятельный ужин, легкий обед или гарнир к мясу, птице или рыбе, а о рецепте его приготовления рассказали на странице nisenitnitsia.

Ингредиенты средние кабачки 2 шт. лук 1 шт. морковь 1 шт. помидор 1 шт. болгарский перец 1 шт. чеснок 2–3 зубчика крем-сыр 150 г свежий укроп соль любимые специи растительное масло 1–2 ст. л.

Соте из кабачков с крем-сыром tiktok.com/@nisenitnitsia

Приготовление

Кабачки нарежьте средними кубиками или брусочками. Лук нарежьте полукольцами. Морковь нарежьте тонкими кружочками или соломкой. Болгарский перец нарежьте полосками. Помидор нарежьте кубиками Чеснок мелко измельчите, а укроп мелко нарежьте. На большой сковороде или в сотейнике разогрейте растительное масло. Сначала выложите лук и обжаривайте его несколько минут до мягкости и прозрачности. Добавьте морковь и готовьте еще 3–4 мин, периодически помешивая. После этого выложите болгарский перец и кабачки. Перемешайте овощи, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 10–15 мин, пока кабачки не станут мягкими. Добавьте помидоры, чеснок, соль и специи. Хорошо перемешайте и оставьте на огне еще на 5 мин. За это время помидоры пустят сок, а лишняя влага частично выпарится. Снимите сковороду с огня и добавьте крем-сыр. Тщательно перемешайте, чтобы он равномерно распределился между овощами и образовал нежный сливочный соус. В конце добавьте свежий укроп и еще раз перемешайте.

Советы

Если кабачки очень сочные, их можно немного посолить перед приготовлением и оставить на 10 минут. После этого слейте или отожмите лишнюю жидкость.

Для более яркого вкуса добавьте щепотку копченой паприки, смесь прованских трав или немного молотого красного перца.

Крем-сыр можно заменить сметаной или мягким сливочным сыром. Блюдо получится не менее нежным, но будет иметь другой вкусовой оттенок.

Также к соте прекрасно подходят петрушка, базилик или зеленый лук.

Подача

Соте из кабачков лучше всего подавать горячим сразу после приготовления. Его можно подавать как самостоятельное овощное блюдо со свежим хлебом или в качестве гарнира к запеченному мясу, курице или рыбе.

Соте из кабачков с крем-сыром — прекрасный пример того, как из простых сезонных продуктов можно приготовить легкое, полезное и невероятно вкусное блюдо.

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