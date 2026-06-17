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Рагу из кабачков с крем-сыром: рецепт легкого летнего блюда
Рагу из кабачков сочетает в себе простоту приготовления, доступные ингредиенты и насыщенный вкус. Особую нежность этому блюду придает крем-сыр, который превращает обычное овощное соте в настоящее гастрономическое наслаждение.
У молодых кабачков нежная текстура и деликатный вкус, который прекрасно сочетается со сладкой морковью, ароматным перцем и сочными помидорами. А добавление крем-сыра делает блюдо более сытным и бархатистым. Такое соте можно подавать как самостоятельный ужин, легкий обед или гарнир к мясу, птице или рыбе, а о рецепте его приготовления рассказали на странице nisenitnitsia.
Ингредиенты
- средние кабачки
- 2 шт.
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- помидор
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- чеснок
- 2–3 зубчика
- крем-сыр
- 150 г
- свежий укроп
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- соль
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- любимые специи
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- растительное масло
- 1–2 ст. л.
Приготовление
Кабачки нарежьте средними кубиками или брусочками.
Лук нарежьте полукольцами.
Морковь нарежьте тонкими кружочками или соломкой.
Болгарский перец нарежьте полосками.
Помидор нарежьте кубиками
Чеснок мелко измельчите, а укроп мелко нарежьте.
На большой сковороде или в сотейнике разогрейте растительное масло.
Сначала выложите лук и обжаривайте его несколько минут до мягкости и прозрачности.
Добавьте морковь и готовьте еще 3–4 мин, периодически помешивая.
После этого выложите болгарский перец и кабачки.
Перемешайте овощи, накройте крышкой и тушите на среднем огне примерно 10–15 мин, пока кабачки не станут мягкими.
Добавьте помидоры, чеснок, соль и специи.
Хорошо перемешайте и оставьте на огне еще на 5 мин. За это время помидоры пустят сок, а лишняя влага частично выпарится.
Снимите сковороду с огня и добавьте крем-сыр.
Тщательно перемешайте, чтобы он равномерно распределился между овощами и образовал нежный сливочный соус.
В конце добавьте свежий укроп и еще раз перемешайте.
Советы
Если кабачки очень сочные, их можно немного посолить перед приготовлением и оставить на 10 минут. После этого слейте или отожмите лишнюю жидкость.
Для более яркого вкуса добавьте щепотку копченой паприки, смесь прованских трав или немного молотого красного перца.
Крем-сыр можно заменить сметаной или мягким сливочным сыром. Блюдо получится не менее нежным, но будет иметь другой вкусовой оттенок.
Также к соте прекрасно подходят петрушка, базилик или зеленый лук.
Подача
Соте из кабачков лучше всего подавать горячим сразу после приготовления. Его можно подавать как самостоятельное овощное блюдо со свежим хлебом или в качестве гарнира к запеченному мясу, курице или рыбе.
Соте из кабачков с крем-сыром — прекрасный пример того, как из простых сезонных продуктов можно приготовить легкое, полезное и невероятно вкусное блюдо.