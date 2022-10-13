Рагу из куриных грудок с оливками и лимоном: оригинальный рецепт

Этот способ приготовления куриных грудок с картофелем, лимоном и оливками сделает мясо сочным и ароматным.

Куриные грудки, замаринованные в специях, обжаренная с оливками и лимоном получаются просто божественными. И не теряют при этом своей диетической ценности.

Ингредиенты

куриные грудки - 1 кг

оливковое масло- 2 ст.л.

луковицы - 2 шт

лимон - 1шт

шафран - щепотка

мелкий картофель - 350г

зеленые оливки - большая горсть

куриный бульон

Специи для маринада

чеснок - 3 зубчика

копченая паприка - половина ч.л.

молотая куркума - 2 ч.л.

семена кумина - 1 ч. л.

оливковое масло - 2-3 ст.л.

Приготовление

Приготовьте пасту из специй. Очистите чеснок и положите его в ступку или кухонный комбайн. Добавьте щепотку соли и разотрите до состояния пасты. Вмешайте паприку, куркуму и семена кумина и разотрите, добавив достаточное количество оливкового масла (около 3 столовых ложек), чтобы получилась рыхлая паста.

Положите куриные грудки в миску, добавьте пасту из специй и перемешайте. Накройте тарелкой и оставьте мариноваться в прохладном месте на час минимум.

Очистите и нарежьте лук. На оливковом масле пассеруйте лук. Снимите со сковороды и отложите в сторону. Куриные грудки слегка подрумяньте на сковороде с обеих сторон.

Тонко нарежьте лимон и добавьте в сковороду с шафраном и достаточным количеством бульона, чтобы он доходил до половины кусочков курицы. Тонко нарежьте картофель кружочками и добавьте в сковороду, добавьте лук, накройте крышкой и оставьте вариться на 15-20 минут до готовности курицы и картофеля.

Добавьте оливки и приправы. Достаньте курицу и дайте соусу немного покипеть, чтобы он немного загустел, затем верните курицу в сковородку.

Блюдо подавайте горячим.

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