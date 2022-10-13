Рагу из куриных грудок с оливками и лимоном: оригинальный рецепт

Этот способ приготовления куриных грудок с картофелем, лимоном и оливками сделает мясо сочным и ароматным.
Куриные грудки, замаринованные в специях, обжаренная с оливками и лимоном получаются просто божественными. И не теряют при этом своей диетической ценности.
Ингредиенты
- куриные грудки - 1 кг
- оливковое масло- 2 ст.л.
- луковицы - 2 шт
- лимон - 1шт
- шафран - щепотка
- мелкий картофель - 350г
- зеленые оливки - большая горсть
- куриный бульон
Специи для маринада
- чеснок - 3 зубчика
- копченая паприка - половина ч.л.
- молотая куркума - 2 ч.л.
- семена кумина - 1 ч. л.
- оливковое масло - 2-3 ст.л.
Приготовление
Приготовьте пасту из специй. Очистите чеснок и положите его в ступку или кухонный комбайн. Добавьте щепотку соли и разотрите до состояния пасты. Вмешайте паприку, куркуму и семена кумина и разотрите, добавив достаточное количество оливкового масла (около 3 столовых ложек), чтобы получилась рыхлая паста.
Положите куриные грудки в миску, добавьте пасту из специй и перемешайте. Накройте тарелкой и оставьте мариноваться в прохладном месте на час минимум.
Очистите и нарежьте лук. На оливковом масле пассеруйте лук. Снимите со сковороды и отложите в сторону. Куриные грудки слегка подрумяньте на сковороде с обеих сторон.
Тонко нарежьте лимон и добавьте в сковороду с шафраном и достаточным количеством бульона, чтобы он доходил до половины кусочков курицы. Тонко нарежьте картофель кружочками и добавьте в сковороду, добавьте лук, накройте крышкой и оставьте вариться на 15-20 минут до готовности курицы и картофеля.
Добавьте оливки и приправы. Достаньте курицу и дайте соусу немного покипеть, чтобы он немного загустел, затем верните курицу в сковородку.
Блюдо подавайте горячим.
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