Рагу из зеленой фасоли: рецепт ароматного блюда, перед которым не устоит даже мясоед

Рагу из зеленой фасоли / © Credits

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Об этом рецепте рассказала фудблогер Meliz Berg, которая черпает вдохновение из традиционной турецкой кухни. Идеальное соотношение простоты, глубокого вкуса и пользы делает это блюдо не просто гарниром, а полноценным кулинарным шедевром.

Это овощное блюдо — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное и питательное без мяса, но с максимумом вкуса. В основе рецепта лежит зеленая фасоль, которая прекрасно сочетается с картофелем, морковью, сельдереем, луком и пряной томатной заправкой. Самое приятное, что все готовится в одной большой кастрюле или сотейнике, поэтому грязной посуды будет минимум.

Ингредиенты Овощной бульонный кубик 1 шт. Окреп 300 мл Оливковое масло 3 ст. л. Большая луковица 1 шт. Крупная морковь 3 шт. Сельдерей 2 стебля Картофель 500 г Чеснок 4 зубчика Томатная паста 1 ст. л Сладкая перечная паста 1 ст. л Молотый тмин ½ ч. л. Зеленая фасоль 500 г Измельченные консервированные томаты 1 банка (400 г) Соль Черный перец Лавровый лист 2 шт.

Приготовление

Сначала нужно приготовить овощной бульон. Для этого растворите один овощной бульонный кубик в 300 мл только что закипевшей воды — это будет основа, которая придаст глубокий вкус всем ингредиентам. В большой кастрюле разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Как только масло нагреется, добавьте нарезанный кубиками крупный лук, три морковки, нарезанные кольцами, два стебля сельдерея и примерно полкилограмма картофеля, очищенного и нарезанного на куски среднего размера. Обжаривайте овощи 5-6 мин на среднем огне до легкой золотистой корочки, периодически помешивайте. Далее добавьте мелко натертый чеснок и специи: чайную ложку томатной пасты, две столовые ложки турецкой сладкой перечной пасты, если не найдете, просто замените на мягкий папричный соус или дополнительную томатную пасту со щепоткой сладкой паприки, а также пол чайной ложки молотого тмина. Обжаривайте эту пряную заправку еще 1-2 мин, постоянно помешивайте, чтобы ароматы полностью раскрылись. Возьмите около 500 г свежей или замороженной фасоли, предварительно очищенной. Добавьте ее в кастрюлю вместе с 400 г измельченных консервированных помидоров, подготовленным овощным бульоном, лавровым листом, солью и свежемолотым черным перцем. Доведите все до кипения, уменьшите огонь до минимального и тушите под крышкой примерно 40-45 мин, пока овощи станут мягкими, а соус густым и насыщенным. Если жидкость испаряется слишком быстро, можно добавить немного горячей воды.

Подача

Подавать рагу из зеленой фасоли можно как горячее основное блюдо или как гарнир к рыбе или курице.

Попробуйте с кусочком хрустящего хлеба или лаваша, ложкой греческого йогурта сверху или с щепоткой свежей зелени.

Для летнего варианта охладите рагу и подавайте комнатной температуры и вкус останется таким же насыщенным.

Рагу из зеленой фасоли — это тот случай, когда простые продукты превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Без всяких экзотических ингредиентов, без лишних хлопот, только тепло домашней кухни, аромат специй и богатство овощей.

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