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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
58
Время на прочтение
2 мин

Рагу из зеленой фасоли: рецепт ароматного блюда, перед которым не устоит даже мясоед

Если вы ищете сытное, здоровое и удивительно вкусное блюдо, которое понравится всей семье — обратите внимание на овощное рагу из зеленой фасоли.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Рагу из зеленой фасоли

Рагу из зеленой фасоли / © Credits

Об этом рецепте рассказала фудблогер Meliz Berg, которая черпает вдохновение из традиционной турецкой кухни. Идеальное соотношение простоты, глубокого вкуса и пользы делает это блюдо не просто гарниром, а полноценным кулинарным шедевром.

Это овощное блюдо — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное и питательное без мяса, но с максимумом вкуса. В основе рецепта лежит зеленая фасоль, которая прекрасно сочетается с картофелем, морковью, сельдереем, луком и пряной томатной заправкой. Самое приятное, что все готовится в одной большой кастрюле или сотейнике, поэтому грязной посуды будет минимум.

Ингредиенты

Овощной бульонный кубик
1 шт.
Окреп
300 мл
Оливковое масло
3 ст. л.
Большая луковица
1 шт.
Крупная морковь
3 шт.
Сельдерей
2 стебля
Картофель
500 г
Чеснок
4 зубчика
Томатная паста
1 ст. л
Сладкая перечная паста
1 ст. л
Молотый тмин
½ ч. л.
Зеленая фасоль
500 г
Измельченные консервированные томаты
1 банка (400 г)
Соль
Черный перец
Лавровый лист
2 шт.

Приготовление

  1. Сначала нужно приготовить овощной бульон. Для этого растворите один овощной бульонный кубик в 300 мл только что закипевшей воды — это будет основа, которая придаст глубокий вкус всем ингредиентам.

  2. В большой кастрюле разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Как только масло нагреется, добавьте нарезанный кубиками крупный лук, три морковки, нарезанные кольцами, два стебля сельдерея и примерно полкилограмма картофеля, очищенного и нарезанного на куски среднего размера.

  3. Обжаривайте овощи 5-6 мин на среднем огне до легкой золотистой корочки, периодически помешивайте.

  4. Далее добавьте мелко натертый чеснок и специи: чайную ложку томатной пасты, две столовые ложки турецкой сладкой перечной пасты, если не найдете, просто замените на мягкий папричный соус или дополнительную томатную пасту со щепоткой сладкой паприки, а также пол чайной ложки молотого тмина.

  5. Обжаривайте эту пряную заправку еще 1-2 мин, постоянно помешивайте, чтобы ароматы полностью раскрылись.

  6. Возьмите около 500 г свежей или замороженной фасоли, предварительно очищенной. Добавьте ее в кастрюлю вместе с 400 г измельченных консервированных помидоров, подготовленным овощным бульоном, лавровым листом, солью и свежемолотым черным перцем.

  7. Доведите все до кипения, уменьшите огонь до минимального и тушите под крышкой примерно 40-45 мин, пока овощи станут мягкими, а соус густым и насыщенным.

  8. Если жидкость испаряется слишком быстро, можно добавить немного горячей воды.

Подача

  • Подавать рагу из зеленой фасоли можно как горячее основное блюдо или как гарнир к рыбе или курице.

  • Попробуйте с кусочком хрустящего хлеба или лаваша, ложкой греческого йогурта сверху или с щепоткой свежей зелени.

  • Для летнего варианта охладите рагу и подавайте комнатной температуры и вкус останется таким же насыщенным.

Рагу из зеленой фасоли — это тот случай, когда простые продукты превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Без всяких экзотических ингредиентов, без лишних хлопот, только тепло домашней кухни, аромат специй и богатство овощей.

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