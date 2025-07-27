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Рагу из зеленой фасоли: рецепт ароматного блюда, перед которым не устоит даже мясоед
Если вы ищете сытное, здоровое и удивительно вкусное блюдо, которое понравится всей семье — обратите внимание на овощное рагу из зеленой фасоли.
Об этом рецепте рассказала фудблогер Meliz Berg, которая черпает вдохновение из традиционной турецкой кухни. Идеальное соотношение простоты, глубокого вкуса и пользы делает это блюдо не просто гарниром, а полноценным кулинарным шедевром.
Это овощное блюдо — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное и питательное без мяса, но с максимумом вкуса. В основе рецепта лежит зеленая фасоль, которая прекрасно сочетается с картофелем, морковью, сельдереем, луком и пряной томатной заправкой. Самое приятное, что все готовится в одной большой кастрюле или сотейнике, поэтому грязной посуды будет минимум.
Ингредиенты
- Овощной бульонный кубик
- 1 шт.
- Окреп
- 300 мл
- Оливковое масло
- 3 ст. л.
- Большая луковица
- 1 шт.
- Крупная морковь
- 3 шт.
- Сельдерей
- 2 стебля
- Картофель
- 500 г
- Чеснок
- 4 зубчика
- Томатная паста
- 1 ст. л
- Сладкая перечная паста
- 1 ст. л
- Молотый тмин
- ½ ч. л.
- Зеленая фасоль
- 500 г
- Измельченные консервированные томаты
- 1 банка (400 г)
- Соль
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- Черный перец
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- Лавровый лист
- 2 шт.
Приготовление
Сначала нужно приготовить овощной бульон. Для этого растворите один овощной бульонный кубик в 300 мл только что закипевшей воды — это будет основа, которая придаст глубокий вкус всем ингредиентам.
В большой кастрюле разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Как только масло нагреется, добавьте нарезанный кубиками крупный лук, три морковки, нарезанные кольцами, два стебля сельдерея и примерно полкилограмма картофеля, очищенного и нарезанного на куски среднего размера.
Обжаривайте овощи 5-6 мин на среднем огне до легкой золотистой корочки, периодически помешивайте.
Далее добавьте мелко натертый чеснок и специи: чайную ложку томатной пасты, две столовые ложки турецкой сладкой перечной пасты, если не найдете, просто замените на мягкий папричный соус или дополнительную томатную пасту со щепоткой сладкой паприки, а также пол чайной ложки молотого тмина.
Обжаривайте эту пряную заправку еще 1-2 мин, постоянно помешивайте, чтобы ароматы полностью раскрылись.
Возьмите около 500 г свежей или замороженной фасоли, предварительно очищенной. Добавьте ее в кастрюлю вместе с 400 г измельченных консервированных помидоров, подготовленным овощным бульоном, лавровым листом, солью и свежемолотым черным перцем.
Доведите все до кипения, уменьшите огонь до минимального и тушите под крышкой примерно 40-45 мин, пока овощи станут мягкими, а соус густым и насыщенным.
Если жидкость испаряется слишком быстро, можно добавить немного горячей воды.
Подача
Подавать рагу из зеленой фасоли можно как горячее основное блюдо или как гарнир к рыбе или курице.
Попробуйте с кусочком хрустящего хлеба или лаваша, ложкой греческого йогурта сверху или с щепоткой свежей зелени.
Для летнего варианта охладите рагу и подавайте комнатной температуры и вкус останется таким же насыщенным.
Рагу из зеленой фасоли — это тот случай, когда простые продукты превращаются в настоящее гастрономическое наслаждение. Без всяких экзотических ингредиентов, без лишних хлопот, только тепло домашней кухни, аромат специй и богатство овощей.