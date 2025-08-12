ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

Рагу с баклажанами картофелем морковью и луком: рецепт идеального сезонного гарнира

Приготовьте рагу с овощами, оно получается сытным и вкусным, даже без мяса.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
Рагу с баклажанами картофелем морковью и луком

Рагу с баклажанами картофелем морковью и луком / © Credits

Блюдо готовится очень просто, из доступных ингредиентов. Подайте в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу или рыбе.

Ингредиенты

баклажаны
300 г
картофель
500 г
морковь
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
3 зубчика
вода
150 г
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка, базилик).

  1. У баклажан обрежьте края, нарежьте полукольцами, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, затем промойте холодной водой и слегка отожмите.

  2. Картофель, морковь, лук очистите. Картофель, морковь нарежьте средними кубиками, лук мелкими кубиками.

  3. Чеснок очистите и мелко нарежьте.

  4. На сковороду влейте одну столовую ложку растительного масла и обжарьте баклажаны с двух сторон до слегка золотистого цвета, выложите на тарелку.

  5. В эту сковороду влейте еще одну столовую ложку масла, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем морковь и обжарьте еще пять минут, помешивая.

  6. В сотейник или кастрюлю с толстым дном выложите картофель, баклажаны, чеснок, обжаренный лук с морковью, поперчите, посолите, влейте воду и накройте крышкой. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите 25-30 минут до готовности. Посыпьте зеленью.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie