Рагу с баклажанами картофелем морковью и луком: рецепт идеального сезонного гарнира

Блюдо готовится очень просто, из доступных ингредиентов. Подайте в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу или рыбе.

У баклажан обрежьте края, нарежьте полукольцами, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, затем промойте холодной водой и слегка отожмите.

Картофель, морковь, лук очистите. Картофель, морковь нарежьте средними кубиками, лук мелкими кубиками.

Чеснок очистите и мелко нарежьте.

На сковороду влейте одну столовую ложку растительного масла и обжарьте баклажаны с двух сторон до слегка золотистого цвета, выложите на тарелку.

В эту сковороду влейте еще одну столовую ложку масла, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем морковь и обжарьте еще пять минут, помешивая.