- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
Рагу с баклажанами картофелем морковью и луком: рецепт идеального сезонного гарнира
Приготовьте рагу с овощами, оно получается сытным и вкусным, даже без мяса.
Блюдо готовится очень просто, из доступных ингредиентов. Подайте в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- баклажаны
- 300 г
- картофель
- 500 г
- морковь
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- вода
- 150 г
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- зелень (укроп, петрушка, базилик).
У баклажан обрежьте края, нарежьте полукольцами, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, затем промойте холодной водой и слегка отожмите.
Картофель, морковь, лук очистите. Картофель, морковь нарежьте средними кубиками, лук мелкими кубиками.
Чеснок очистите и мелко нарежьте.
На сковороду влейте одну столовую ложку растительного масла и обжарьте баклажаны с двух сторон до слегка золотистого цвета, выложите на тарелку.
В эту сковороду влейте еще одну столовую ложку масла, выложите лук, обжарьте до прозрачности, затем морковь и обжарьте еще пять минут, помешивая.
В сотейник или кастрюлю с толстым дном выложите картофель, баклажаны, чеснок, обжаренный лук с морковью, поперчите, посолите, влейте воду и накройте крышкой. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите 25-30 минут до готовности. Посыпьте зеленью.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.