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Рамен с курицей гриль и грибами: простой рецепт вкусного супа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
229
Время на прочтение
2 мин
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Рамен с курицей гриль и грибами: простой рецепт вкусного супа

Рамен с курицей-гриль и грибами / Фото: Credits

Рамен - суп с лапшой - очень популярен в Корее и Японии. Но приготовить его несложно, и он не требует никаких сложных ингредиентов

Наш рецепт рамена с курицей гриль не требует изысканных ингредиентов. Вы можете использовать предварительно приготовленную курицу, купленную в магазине или оставшуюся после пикника. Суп получается ароматный, сытный, и, самое главное, он очень прост в приготовлении.

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 7-9 среднего размера нарезанных шампиньонов 
  • соль и свежемолотый черный перец
  • 3 яйца
  • 4 стакана куриного бульона
  • 2 стакана говяжьего бульона
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • 500 г лапши рамен
  • 500 г измельченной курицы-гриль, купленной в магазине
  • 1 пучок зеленого лука, тонко нарезанного
  • чесночный соус чили по вкусу 

Приготовление

Разогрейте масло на среднем огне. Добавьте грибы и жарьте, пока они хорошо не подрумянятся, от 6 до 8 минут. Приправьте солью и перцем.

Залейте яйца водой. Доведите до кипения на среднем огне. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня и накройте крышкой. Дайте постоять 8 минут. Помойте яйца под прохладной водой, очистите их. 

Смешайте куриный бульон с говяжьим бульоном и соевым соусом. Доведите до кипения на среднем огне.

Бросьте лапшу в бульон и варите до мягкости, от 4 до 6 минут.

Перед подачей разделите рамен и бульон на шесть тарелок. Сверху положите грибы, измельченную курицу, нарезанный зеленый лук и чили-чесночный соус по вкусу.

Очищенные яйца разрежьте пополам и положите по половинке в каждую миску. Подавайте сразу же.

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Дата публикации
Просмотры
229
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