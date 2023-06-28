Рамен с курицей гриль и грибами: простой рецепт вкусного супа

Рамен - суп с лапшой - очень популярен в Корее и Японии. Но приготовить его несложно, и он не требует никаких сложных ингредиентов
Наш рецепт рамена с курицей гриль не требует изысканных ингредиентов. Вы можете использовать предварительно приготовленную курицу, купленную в магазине или оставшуюся после пикника. Суп получается ароматный, сытный, и, самое главное, он очень прост в приготовлении.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 7-9 среднего размера нарезанных шампиньонов
- соль и свежемолотый черный перец
- 3 яйца
- 4 стакана куриного бульона
- 2 стакана говяжьего бульона
- 2 столовые ложки соевого соуса
- 500 г лапши рамен
- 500 г измельченной курицы-гриль, купленной в магазине
- 1 пучок зеленого лука, тонко нарезанного
- чесночный соус чили по вкусу
Приготовление
Разогрейте масло на среднем огне. Добавьте грибы и жарьте, пока они хорошо не подрумянятся, от 6 до 8 минут. Приправьте солью и перцем.
Залейте яйца водой. Доведите до кипения на среднем огне. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня и накройте крышкой. Дайте постоять 8 минут. Помойте яйца под прохладной водой, очистите их.
Смешайте куриный бульон с говяжьим бульоном и соевым соусом. Доведите до кипения на среднем огне.
Бросьте лапшу в бульон и варите до мягкости, от 4 до 6 минут.
Перед подачей разделите рамен и бульон на шесть тарелок. Сверху положите грибы, измельченную курицу, нарезанный зеленый лук и чили-чесночный соус по вкусу.
Очищенные яйца разрежьте пополам и положите по половинке в каждую миску. Подавайте сразу же.
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