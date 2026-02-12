Рассольник tiktok.com_@mil_alex_recipes

Рассольник — это не просто суп, это символ украинской кухни, который легко адаптировать под современный ритм жизни. Он идеально подходит для обеда или легкого перекуса, сочетает сытность и пользу. Куриное бедро дает нежный бульон, рис или перловка добавляют сытости, а соленые огурцы и томатная паста — яркости и аромата.

Это блюдо, которое не требует многочасового приготовления, но дарит ощущение домашнего тепла и гастрономического комфорта, а как все правильно сделать рассказали на странице mil_alex_recipes.

Ингредиенты Картофель 600 г Бедро курицы 2 шт. Вода 2,5 л Лук 120 г Морковь 150 г Соленые или квашеные огурцы 150 г Рис или перловка 100 г Соль Перец Приправа "Смесь овощей" Масло 1 ст. л Томатная паста 1 ст. л Зелень (лук, укроп, петрушка)

Приготовление

В кастрюле на 4,5 л вскипятите воду. Добавьте курицу и варите 20-25 мин, постоянно собирайте пену. Выньте мясо, снимите его с кости и нарежьте кусочками. В бульон положите нарезанный картофель и рис или перловку (перловку желательно замочить на ночь). На сковороде разогрейте масло, добавьте нарезанный лук и морковь и жарьте 5 мин. Добавьте нарезанные огурцы и томатную пасту, влейте два черпака бульона и тушите еще 7 мин. Добавьте в кастрюлю нарезанное мясо. Всыпьте овощи со сковороды. Посолите, поперчите и добавьте смесь овощей. Варите еще 10 мин, выключите огонь, добавьте зелень, накройте крышкой и дайте настояться.

Рассольник — это идеальный пример того, как традиционное блюдо может быть быстрым, вкусным и полезным. Оно сочетает сытность, аромат и текстурное разнообразие, а приготовление занимает менее часа.

Нежный бульон, ароматные овощи и соленые огурцы — идеальное сочетание для уютного обеда, который подойдет как для семейного стола, так и для быстрого перекуса.

Рассольник — это не просто суп, это маленькая домашняя магия в вашей кастрюле.