Рецепты
119
2 мин

Рассольник — как приготовить классику украинской кухни

Рассольник — суп, который ассоциируется с теплом домашней кухни и уютными обедами в кругу семьи. Нежный бульон, жареные овощи, соленые огурцы и рис или перловка создают идеальный баланс вкуса и текстуры.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
50 минут
62 ккал
Рассольник — это не просто суп, это символ украинской кухни, который легко адаптировать под современный ритм жизни. Он идеально подходит для обеда или легкого перекуса, сочетает сытность и пользу. Куриное бедро дает нежный бульон, рис или перловка добавляют сытости, а соленые огурцы и томатная паста — яркости и аромата.

Это блюдо, которое не требует многочасового приготовления, но дарит ощущение домашнего тепла и гастрономического комфорта, а как все правильно сделать рассказали на странице mil_alex_recipes.

Ингредиенты

Картофель
600 г
Бедро курицы
2 шт.
Вода
2,5 л
Лук
120 г
Морковь
150 г
Соленые или квашеные огурцы
150 г
Рис или перловка
100 г
Соль
Перец
Приправа "Смесь овощей"
Масло
1 ст. л
Томатная паста
1 ст. л
Зелень (лук, укроп, петрушка)

Приготовление

  1. В кастрюле на 4,5 л вскипятите воду.

  2. Добавьте курицу и варите 20-25 мин, постоянно собирайте пену.

  3. Выньте мясо, снимите его с кости и нарежьте кусочками.

  4. В бульон положите нарезанный картофель и рис или перловку (перловку желательно замочить на ночь).

  5. На сковороде разогрейте масло, добавьте нарезанный лук и морковь и жарьте 5 мин.

  6. Добавьте нарезанные огурцы и томатную пасту, влейте два черпака бульона и тушите еще 7 мин.

  7. Добавьте в кастрюлю нарезанное мясо.

  8. Всыпьте овощи со сковороды.

  9. Посолите, поперчите и добавьте смесь овощей.

  10. Варите еще 10 мин, выключите огонь, добавьте зелень, накройте крышкой и дайте настояться.

Рассольник — это идеальный пример того, как традиционное блюдо может быть быстрым, вкусным и полезным. Оно сочетает сытность, аромат и текстурное разнообразие, а приготовление занимает менее часа.

Нежный бульон, ароматные овощи и соленые огурцы — идеальное сочетание для уютного обеда, который подойдет как для семейного стола, так и для быстрого перекуса.

Рассольник — это не просто суп, это маленькая домашняя магия в вашей кастрюле.

