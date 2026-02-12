- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 2 мин
Рассольник — как приготовить классику украинской кухни
Рассольник — суп, который ассоциируется с теплом домашней кухни и уютными обедами в кругу семьи. Нежный бульон, жареные овощи, соленые огурцы и рис или перловка создают идеальный баланс вкуса и текстуры.
Рассольник — это не просто суп, это символ украинской кухни, который легко адаптировать под современный ритм жизни. Он идеально подходит для обеда или легкого перекуса, сочетает сытность и пользу. Куриное бедро дает нежный бульон, рис или перловка добавляют сытости, а соленые огурцы и томатная паста — яркости и аромата.
Это блюдо, которое не требует многочасового приготовления, но дарит ощущение домашнего тепла и гастрономического комфорта, а как все правильно сделать рассказали на странице mil_alex_recipes.
Ингредиенты
- Картофель
- 600 г
- Бедро курицы
- 2 шт.
- Вода
- 2,5 л
- Лук
- 120 г
- Морковь
- 150 г
- Соленые или квашеные огурцы
- 150 г
- Рис или перловка
- 100 г
- Соль
-
- Перец
-
- Приправа "Смесь овощей"
-
- Масло
- 1 ст. л
- Томатная паста
- 1 ст. л
- Зелень (лук, укроп, петрушка)
-
Приготовление
В кастрюле на 4,5 л вскипятите воду.
Добавьте курицу и варите 20-25 мин, постоянно собирайте пену.
Выньте мясо, снимите его с кости и нарежьте кусочками.
В бульон положите нарезанный картофель и рис или перловку (перловку желательно замочить на ночь).
На сковороде разогрейте масло, добавьте нарезанный лук и морковь и жарьте 5 мин.
Добавьте нарезанные огурцы и томатную пасту, влейте два черпака бульона и тушите еще 7 мин.
Добавьте в кастрюлю нарезанное мясо.
Всыпьте овощи со сковороды.
Посолите, поперчите и добавьте смесь овощей.
Варите еще 10 мин, выключите огонь, добавьте зелень, накройте крышкой и дайте настояться.
Рассольник — это идеальный пример того, как традиционное блюдо может быть быстрым, вкусным и полезным. Оно сочетает сытность, аромат и текстурное разнообразие, а приготовление занимает менее часа.
Нежный бульон, ароматные овощи и соленые огурцы — идеальное сочетание для уютного обеда, который подойдет как для семейного стола, так и для быстрого перекуса.
Рассольник — это не просто суп, это маленькая домашняя магия в вашей кастрюле.