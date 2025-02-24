Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рассольник с перловкой и солеными огурцами: традиционный рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
88 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
142
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рассольник с перловкой и солеными огурцами: традиционный рецепт

Рассольник с перловкой и солеными огурцами / Фото: Credits

Рецепт этого супа знаком практически каждой хозяйке. Главным ингредиентом являются соленые огурцы и перловка.

Для приготовления рассольника сварите заранее мясной бульон или сделайте постный суп на воде. Блюдо получается сытным, наваристым и отлично подойдет для полноценного обеда.

Ингредиенты

бульон
2,5 л
перловая крупа
0,5 ст.
картофель
3 шт.
огурцы соленые
4 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
100 г
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп)
растительное масло
сметана
  1. Перловую крупу промойте несколько раз в проточной воде. 
  2. Картофель очистите, помойте и нарежьте на средние кубики.
  3. Огурцы соленые натрите на крупную терку.
  4. Укроп и петрушку промойте и мелко нарежьте.
  5. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
  6. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости, добавьте томатную пасту и обжарьте еще пять минут.
  7. В горячий бульон выложите перловку и варите 20-30 минут, добавьте картофель и варите 10 минут, затем обжаренные овощи и соленые огурцы.
  8. Посолите, поперчите и проварите все вместе пять минут.
  9. Выключите огонь, добавьте зелень и дайте рассольнику настояться 10-15 минут.
  10. При подаче в рассольник в каждую тарелку положите сметану и зелень.

Советы:

  • Перловую крупу можно заменить рисом.
  • Можно приготовить постный рассольник без мяса.

Читайте также:

Настоящая вкуснятина на обед! Рецепт сливочного кукурузного супа от Руслана Сеничкина

Настоящая вкуснятина на обед! Рецепт сливочного кукурузного супа от Руслана Сеничкина

Похожие темы:

Следующая публикация