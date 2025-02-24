Рассольник с перловкой и солеными огурцами: традиционный рецепт

Рецепт этого супа знаком практически каждой хозяйке. Главным ингредиентом являются соленые огурцы и перловка.
Для приготовления рассольника сварите заранее мясной бульон или сделайте постный суп на воде. Блюдо получается сытным, наваристым и отлично подойдет для полноценного обеда.
Ингредиенты
- бульон
- 2,5 л
- перловая крупа
- 0,5 ст.
- картофель
- 3 шт.
- огурцы соленые
- 4 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 100 г
- перец черный молотый
- соль
- зелень (петрушка, укроп)
- растительное масло
- сметана
- Перловую крупу промойте несколько раз в проточной воде.
- Картофель очистите, помойте и нарежьте на средние кубики.
- Огурцы соленые натрите на крупную терку.
- Укроп и петрушку промойте и мелко нарежьте.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
- Обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости, добавьте томатную пасту и обжарьте еще пять минут.
- В горячий бульон выложите перловку и варите 20-30 минут, добавьте картофель и варите 10 минут, затем обжаренные овощи и соленые огурцы.
- Посолите, поперчите и проварите все вместе пять минут.
- Выключите огонь, добавьте зелень и дайте рассольнику настояться 10-15 минут.
- При подаче в рассольник в каждую тарелку положите сметану и зелень.
Советы:
- Перловую крупу можно заменить рисом.
- Можно приготовить постный рассольник без мяса.
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