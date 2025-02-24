Рассольник с перловкой и солеными огурцами: традиционный рецепт

Рецепт этого супа знаком практически каждой хозяйке. Главным ингредиентом являются соленые огурцы и перловка.

Для приготовления рассольника сварите заранее мясной бульон или сделайте постный суп на воде. Блюдо получается сытным, наваристым и отлично подойдет для полноценного обеда.

Ингредиенты бульон 2,5 л перловая крупа 0,5 ст. картофель 3 шт. огурцы соленые 4 шт. лук репчатый 1 шт. морковь 1 шт. томатная паста 100 г перец черный молотый соль зелень (петрушка, укроп) растительное масло сметана

Перловую крупу промойте несколько раз в проточной воде. Картофель очистите, помойте и нарежьте на средние кубики. Огурцы соленые натрите на крупную терку. Укроп и петрушку промойте и мелко нарежьте. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости, добавьте томатную пасту и обжарьте еще пять минут. В горячий бульон выложите перловку и варите 20-30 минут, добавьте картофель и варите 10 минут, затем обжаренные овощи и соленые огурцы. Посолите, поперчите и проварите все вместе пять минут. Выключите огонь, добавьте зелень и дайте рассольнику настояться 10-15 минут. При подаче в рассольник в каждую тарелку положите сметану и зелень.

Советы:

Перловую крупу можно заменить рисом.

Можно приготовить постный рассольник без мяса.

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