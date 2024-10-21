Растительный сыр с пряностями: интересный рецепт греческого блюда

Этот вкусный растительный сыр очень легко приготовить из любых ваших любимых орехов.

На странице spicymoustache показали, как приготовить веганский сыр с пряностями.

Ингредиенты Орехи макадамия 2 стакана Вода 1-1/2 стакана Мисо 1 ст. л Соль Чеснок 2 зубчика Черный перец Луковая приправа 1 ч. л Лук-трибулька Кунжут Паприка Томатная приправа Масло

Приготовление:

Замочите орехи макадамии на ночь;

Процедите, смешайте в блендере из 1-1/2 стакана воды и мисо;

Поместите смесь в натуральную ткань или бинт, придавите сверху, чтобы вышла вся вода и оставьте на ночь бродить;

Затем добавьте ваши любимые специи, сформуйте шарики и покройте их любимыми семенами, травами или специями;

Поместите шарики в банку и полейте оливковым маслом.

Советы:

Вместо орехов макадамия можете использовать другие ваши любимые;

Хранить в холодильнике.

Растительный сыр с пряностями – это вкусная и полезная альтернатива обычному сыру, которая подойдет не только веганам, но и всем, кто ищет новые вкусы. Вы можете экспериментировать с разными орехами и специями, адаптируя рецепт к своим предпочтениям.

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