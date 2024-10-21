Растительный сыр с пряностями: интересный рецепт греческого блюда

Этот вкусный растительный сыр очень легко приготовить из любых ваших любимых орехов.
На странице spicymoustache показали, как приготовить веганский сыр с пряностями.
Ингредиенты
- Орехи макадамия
- 2 стакана
- Вода
- 1-1/2 стакана
- Мисо
- 1 ст. л
- Соль
- Чеснок
- 2 зубчика
- Черный перец
- Луковая приправа
- 1 ч. л
- Лук-трибулька
- Кунжут
- Паприка
- Томатная приправа
- Масло
Приготовление:
- Замочите орехи макадамии на ночь;
- Процедите, смешайте в блендере из 1-1/2 стакана воды и мисо;
- Поместите смесь в натуральную ткань или бинт, придавите сверху, чтобы вышла вся вода и оставьте на ночь бродить;
- Затем добавьте ваши любимые специи, сформуйте шарики и покройте их любимыми семенами, травами или специями;
- Поместите шарики в банку и полейте оливковым маслом.
Советы:
- Вместо орехов макадамия можете использовать другие ваши любимые;
- Хранить в холодильнике.
Растительный сыр с пряностями – это вкусная и полезная альтернатива обычному сыру, которая подойдет не только веганам, но и всем, кто ищет новые вкусы. Вы можете экспериментировать с разными орехами и специями, адаптируя рецепт к своим предпочтениям.
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