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Растительный сыр с пряностями: интересный рецепт греческого блюда

Растительный сыр с пряностями: интересный рецепт греческого блюда

Сырные веганские шарики в пряностях / Фото: Credits

Этот вкусный растительный сыр очень легко приготовить из любых ваших любимых орехов.

На странице spicymoustache показали, как приготовить веганский сыр с пряностями.

Ингредиенты

Орехи макадамия
2 стакана
Вода
1-1/2 стакана
Мисо
1 ст. л
Соль
Чеснок
2 зубчика
Черный перец
Луковая приправа
1 ч. л
Лук-трибулька
Кунжут
Паприка
Томатная приправа
Масло

Приготовление:

  • Замочите орехи макадамии на ночь;
  • Процедите, смешайте в блендере из 1-1/2 стакана воды и мисо;
  • Поместите смесь в натуральную ткань или бинт, придавите сверху, чтобы вышла вся вода и оставьте на ночь бродить;
  • Затем добавьте ваши любимые специи, сформуйте шарики и покройте их любимыми семенами, травами или специями;
  • Поместите шарики в банку и полейте оливковым маслом.

Советы:

  • Вместо орехов макадамия можете использовать другие ваши любимые;
  • Хранить в холодильнике.

Растительный сыр с пряностями – это вкусная и полезная альтернатива обычному сыру, которая подойдет не только веганам, но и всем, кто ищет новые вкусы. Вы можете экспериментировать с разными орехами и специями, адаптируя рецепт к своим предпочтениям.

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