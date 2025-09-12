Равиоли из рисовой бумаги: рецепт интересного блюда с азиатским акцентом

Равиоли из рисовой бумаги / © Credits

Такие равиоли станут отличной закуской для праздничного стола, легким ужином или даже перекусом в стиле уличной еды. Кроме того, они готовятся без теста, ведь основу составляют тонкие рисовые листы, которые после обжарки становятся хрустящими снаружи, но остаются нежными внутри. Рецептом их приготовления поделилась фудблогер Eugenie Derousseau.

Ингредиенты Рисовая бумага 10 листов Шампиньоны (или другин грибы) 200 г Морковь 3 шт. Фета 100 г Тертая моцарелла Соль Перец Лук зеленый Соевый соус 1-2 ст. л Оливковое масло

Приготовление

В сковороде с небольшим количеством масла обжарьте мелко нарезанные грибы и морковь. Добавьте фету, моцареллу, зелень и соевый соус. Перемешайте и оставьте остыть. Смочите лист рисовой бумаги в теплой воде на несколько секунд, пока он станет мягким. Положите ложку начинки в центр листа, заверните его в форме квадрата или конверта. Повторите с остальными. На сковороде разогрейте немного оливкового масла, выкладывайте равиоли и обжаривайте по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут золотистыми. В небольшой миске смешайте соевый соус с кунжутом. По желанию добавьте остроты чили или аромата свежего имбиря. Выложите равиоли на тарелку, посыпьте зеленью и кунжутом. Подавайте с соусом для обмакивания.

Советы

Чтобы равиоли были хрустящими, выкладывайте их на бумажное полотенце после жарки.

Можно заменить грибы на кабачок или шпинат, а для любителей мяса просто добавьте курицу или индейку.

Равиоли из рисовой бумаги — это прекрасный пример того, как можно сочетать различные кулинарные традиции и создавать что-то новое. Они легкие, красивые и очень вкусные. Такое блюдо станет вашим фаворитом, ведь его можно готовить с различными начинками и подстраивать под собственные предпочтения.