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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Равиоли с моцареллой: рецепт быстрого ужина

Кремовая текстура, тягучая моцарелла и аромат свежего зеленого лука — этот рецепт равиоли способен превратить обычный ужин в небольшое гастрономическое удовольствие.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Комментарии
Равиоли с моцареллой instagram.com/samura_cooking

Равиоли с моцареллой instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Иногда лучшие рецепты рождаются не из сложных ингредиентов или кулинарных экспериментов, а из желания приготовить что-то быстро и по-настоящему вкусно. Именно о таком рецепте рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты

равиоли (любая начинка на ваш вкус)
сливочное масло
1 ст. л.
соль
перец
чесночная приправа
итальянские травы
сметана
2 ст. л.
вода
½ стакана
мелко нарезанный зеленый лук
1 горсть
Равиоли с моцареллой instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Равиоли с моцареллой instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите равиоли.

  2. Добавьте сливочное масло и дайте ему растаять, чтобы оно равномерно покрыло каждый кусочек.

  3. После этого приправьте блюдо специями по своему вкусу.

  4. Добавьте сметану и хорошо перемешайте, чтобы равиоли покрылись нежным кремовым слоем.

  5. Влейте воду и продолжайте помешивать, пока не начнет формироваться шелковистый соус.

  6. Посыпьте сверху тёртой моцареллой и дождитесь, пока сыр полностью расплавится и превратится в аппетитную тягучую массу.

  7. В завершение добавьте свежий зеленый лук и сразу подавайте к столу.

Равиоли с моцареллой — прекрасный пример того, как из нескольких простых продуктов можно приготовить блюдо, дарящее ощущение домашнего уюта и настоящего кулинарного удовольствия.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
26
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