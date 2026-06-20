Равиоли с моцареллой: рецепт быстрого ужина

Равиоли с моцареллой instagram.com/samura_cooking / © Instagram

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Иногда лучшие рецепты рождаются не из сложных ингредиентов или кулинарных экспериментов, а из желания приготовить что-то быстро и по-настоящему вкусно. Именно о таком рецепте рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты равиоли (любая начинка на ваш вкус) сливочное масло 1 ст. л. соль перец чесночная приправа итальянские травы сметана 2 ст. л. вода ½ стакана мелко нарезанный зеленый лук 1 горсть

Равиоли с моцареллой instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготовление

Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите равиоли. Добавьте сливочное масло и дайте ему растаять, чтобы оно равномерно покрыло каждый кусочек. После этого приправьте блюдо специями по своему вкусу. Добавьте сметану и хорошо перемешайте, чтобы равиоли покрылись нежным кремовым слоем. Влейте воду и продолжайте помешивать, пока не начнет формироваться шелковистый соус. Посыпьте сверху тёртой моцареллой и дождитесь, пока сыр полностью расплавится и превратится в аппетитную тягучую массу. В завершение добавьте свежий зеленый лук и сразу подавайте к столу.

Равиоли с моцареллой — прекрасный пример того, как из нескольких простых продуктов можно приготовить блюдо, дарящее ощущение домашнего уюта и настоящего кулинарного удовольствия.

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