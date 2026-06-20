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Равиоли с моцареллой: рецепт быстрого ужина
Кремовая текстура, тягучая моцарелла и аромат свежего зеленого лука — этот рецепт равиоли способен превратить обычный ужин в небольшое гастрономическое удовольствие.
Иногда лучшие рецепты рождаются не из сложных ингредиентов или кулинарных экспериментов, а из желания приготовить что-то быстро и по-настоящему вкусно. Именно о таком рецепте рассказали на странице samura_cooking.
Ингредиенты
- равиоли (любая начинка на ваш вкус)
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- сливочное масло
- 1 ст. л.
- соль
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- перец
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- чесночная приправа
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- итальянские травы
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- сметана
- 2 ст. л.
- вода
- ½ стакана
- мелко нарезанный зеленый лук
- 1 горсть
Приготовление
Разогрейте сковороду на среднем огне и выложите равиоли.
Добавьте сливочное масло и дайте ему растаять, чтобы оно равномерно покрыло каждый кусочек.
После этого приправьте блюдо специями по своему вкусу.
Добавьте сметану и хорошо перемешайте, чтобы равиоли покрылись нежным кремовым слоем.
Влейте воду и продолжайте помешивать, пока не начнет формироваться шелковистый соус.
Посыпьте сверху тёртой моцареллой и дождитесь, пока сыр полностью расплавится и превратится в аппетитную тягучую массу.
В завершение добавьте свежий зеленый лук и сразу подавайте к столу.
Равиоли с моцареллой — прекрасный пример того, как из нескольких простых продуктов можно приготовить блюдо, дарящее ощущение домашнего уюта и настоящего кулинарного удовольствия.