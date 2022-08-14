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Раздавленный картофель с хрустящей корочкой: рецепт необычного способа запекания

Дата публикации
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15к
Время на прочтение
2 мин
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Раздавленный картофель с хрустящей корочкой: рецепт необычного способа запекания

Фото: Credits

Еще один способ вкусно приготовить любимый гарнир в вашу копилку.

Изюминка этого рецепта в том, что ароматный соус проникает вглубь каждой картофелины и хрустящая корочка получается не только на поверхности, но и глубоко внутри.  

Ингредиенты:

  • мелкий картофель, можно молодой - 700 г
  • соленое сливочное масло - 2 ст. л.
  • оливковое масло - 1 ст. л.
  • специи (на ваш выбор, хорошо подойдет розмарин, петрушка, смесь перцев) - щепотка
  • чеснок - 1-2 зубчика (можно заменить чесночным порошком)

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. 

Картофель, можно в мундире, довести до кипения в подсоленной воде. Варить до мягкости примерно 20 минут. Слить воду и просушить.

Аккуратно раздавите каждую картофелину вилкой. Оставьте примерно на 10 минут, чтобы поверхности высохли.

Смешайте растопленное сливочное масло, оливковое масло, соль, чеснок и специи.

Выложите картофель на противень, его можно смазать тонким слоем масла и воспользоваться бумагой или ковриком для выпекания. Полейте или смажьте при помощи силиконовой кисточки каждую картофелину. Масло не должно быть так много, чтобы картофелины плавали в нем. 

Дайте картофелю постоять около 10 минут, чтобы масло впиталось перед выпеканием.

Выпекать 40-60 минут до золотистого цвета и суперхрустящей корочки. Перед подачей картофель можно посыпать зеленью. 

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