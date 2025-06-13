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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Ребрышки BBQ: рецепт легендарного блюда

Сочные ребрышки BBQ — настоящее гастрономическое наслаждение, которое можно легко приготовить дома и получить ресторанный результат.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ребрышки BBQ: рецепт легендарного блюда

Ребрышки BBQ: рецепт легендарного блюда / © Credits

Благодаря нежному мясу, ароматным специям и карамелизированной глазури ребрышки тают во рту, а мясо без труда отходит от косточки. Фудблогер Алена Карпюк поделилась своим проверенным рецептом приготовления.

Ингредиенты

Основные

  • Свиные или телячьи ребра 1,5–2 кг

  • Копченая паприка 1 ст. л

  • Чеснок сушеный 1 ст. л

  • Специи к мясу (например, смесь перца, кориандра, тмина) 1 ст. л

  • Соль

Для глазури

  • Соевый соус 2 ст. л

  • Соус BBQ 2 ст. л

  • Горчица (лучше дижонская) 2 ст. л

Приготовление

Подготовка и маринование

  1. Подготовьте ребрышки. Снимите с ребер пленку с внутренней стороны — так мясо лучше впитает маринад и станет нежнее после запекания.

  2. Приготовьте сухую смесь специй. В миске смешайте паприку, чеснок, специи для мяса и соль.

  3. Замаринуйте мясо. Тщательно натрите ребрышки смесью специй по обе стороны. По желанию можно оставить на 1–2 часа в холодильнике для лучшей пропитки (или сразу переходить к запеканию).

Запекание

  1. Запекание в духовке (этап тушения): заверните ребрышки в несколько слоев фольги (чтобы не вытек сок) и выложите на противень. Поставьте в разогретую до 150°C духовку на 2 часа. Благодаря низкой температуре и фольге ребра будут мягкими и сочными.

  2. Подготовьте глазурь: смешайте в отдельной миске соевый соус, соус BBQ и горчицу до однородности.

  3. Финальное запекание (этап карамелизации): извлеките ребра, осторожно раскройте фольгу, щедро смажьте глазурью и поставьте в духовку еще на 20 мин при 200°C. Благодаря этому образуется блестящая, ароматная корочка.

Советы

  • Ребра выбирайте с достаточным количеством мяса: лучше брать свежие охлажденные свиные ребра.

  • Соус BBQ можно сделать самостоятельно, смешав мед, томатную пасту, уксус и соевый соус.

  • Ребра можно приготовить и на гриле — после запекания в фольге довести до готовности на решетке, смазывая глазурью.

С чем подавать

  • Картофельное пюре

  • Грильированные овощи

  • Свежий салат из шпината и рукколой

  • Бокал красного сухого вина

Ребрышки BBQ — это настоящий кулинарный шедевр, который подходит как для семейного ужина, так и для праздничного застолья.

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Дата публикации
Количество просмотров
103
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