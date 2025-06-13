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Ребрышки BBQ: рецепт легендарного блюда
Сочные ребрышки BBQ — настоящее гастрономическое наслаждение, которое можно легко приготовить дома и получить ресторанный результат.
Благодаря нежному мясу, ароматным специям и карамелизированной глазури ребрышки тают во рту, а мясо без труда отходит от косточки. Фудблогер Алена Карпюк поделилась своим проверенным рецептом приготовления.
Ингредиенты
Основные
Свиные или телячьи ребра 1,5–2 кг
Копченая паприка 1 ст. л
Чеснок сушеный 1 ст. л
Специи к мясу (например, смесь перца, кориандра, тмина) 1 ст. л
Соль
Для глазури
Соевый соус 2 ст. л
Соус BBQ 2 ст. л
Горчица (лучше дижонская) 2 ст. л
Приготовление
Подготовка и маринование
Подготовьте ребрышки. Снимите с ребер пленку с внутренней стороны — так мясо лучше впитает маринад и станет нежнее после запекания.
Приготовьте сухую смесь специй. В миске смешайте паприку, чеснок, специи для мяса и соль.
Замаринуйте мясо. Тщательно натрите ребрышки смесью специй по обе стороны. По желанию можно оставить на 1–2 часа в холодильнике для лучшей пропитки (или сразу переходить к запеканию).
Запекание
Запекание в духовке (этап тушения): заверните ребрышки в несколько слоев фольги (чтобы не вытек сок) и выложите на противень. Поставьте в разогретую до 150°C духовку на 2 часа. Благодаря низкой температуре и фольге ребра будут мягкими и сочными.
Подготовьте глазурь: смешайте в отдельной миске соевый соус, соус BBQ и горчицу до однородности.
Финальное запекание (этап карамелизации): извлеките ребра, осторожно раскройте фольгу, щедро смажьте глазурью и поставьте в духовку еще на 20 мин при 200°C. Благодаря этому образуется блестящая, ароматная корочка.
Советы
Ребра выбирайте с достаточным количеством мяса: лучше брать свежие охлажденные свиные ребра.
Соус BBQ можно сделать самостоятельно, смешав мед, томатную пасту, уксус и соевый соус.
Ребра можно приготовить и на гриле — после запекания в фольге довести до готовности на решетке, смазывая глазурью.
С чем подавать
Картофельное пюре
Грильированные овощи
Свежий салат из шпината и рукколой
Бокал красного сухого вина
Ребрышки BBQ — это настоящий кулинарный шедевр, который подходит как для семейного ужина, так и для праздничного застолья.