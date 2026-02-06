Ребра с тушеной капустой tiktok.com_@anna_di__

В мире, где кулинарные тренды меняются каждый сезон, домашняя кухня остается нашей точкой опоры. Блюда вроде тушеной капусты с ребрышками — это не про моду, а про ощущение безопасности и комфорта. Они готовятся без спешки, не требуют дорогих ингредиентов и всегда получаются вкусными.

Рецепт, которым поделились на странице Anna._.Di именно такой. Простой, понятный и проверенный, он идеально подходит для холодного времени года, когда хочется чего-то сытного, ароматного и по-настоящему домашнего.

Ингредиенты

Основа блюда

Ребра свиные 700 г

Капуста 1 средняя головка

Лук 1 шт.

Морковь 2 шт.

Чеснок 2-3 зубчика

Сладкий перец ½ шт.

Соль

Перец

Масло

Вода 300 мл

Соус

Томатное пюре 150 г

Сметана 2 ст. л

Вода 100-200 мл

Приготовление

Ребра промойте и нарежьте порционными кусками. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, это «запечатывает» соки внутри и делает мясо нежным. Нарежьте лук, морковь и чеснок и добавьте к ребрышкам. Посолите и поперчите по своему вкусу. Влейте 300 мл воды, накройте крышкой и тушите 30 мин на среднем огне. Шинкуйте капусту, не слишком мелко, порежьте сладкий перец. К мясу добавьте томатное пюре, сметану и 100-200 мл воды (в зависимости от желаемой густоты подливы). Хорошо перемешайте. Выложите капусту в кастрюлю, добавьте перец и залейте все мясом с подливкой. Накройте крышкой и тушите еще 30 мин, периодически перемешивайте, чтобы капуста хорошо прошлась ароматами соуса. Подавайте горячими, с хрустящим хлебом или любимым гарниром.

Это блюдо точно станет любимым на семейном столе.

Ребрышки с тушеной капустой — это не просто еда. Это о заботе, спокойствии и удовольствии, которые начинаются с аромата на кухне и заканчиваются пустыми тарелками и счастливыми лицами.