Ребрышки с тушеной капустой — рецепт блюда, с ароматом дома и уюта

Ребрышки с тушеной капустой — ароматные, сочные, с густой подливкой, напоминают о семейных обедах, неспешных выходных и том самом вкусе, который хочется повторять снова и снова.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ребра с тушеной капустой tiktok.com_@anna_di__

Ребра с тушеной капустой tiktok.com_@anna_di__

В мире, где кулинарные тренды меняются каждый сезон, домашняя кухня остается нашей точкой опоры. Блюда вроде тушеной капусты с ребрышками — это не про моду, а про ощущение безопасности и комфорта. Они готовятся без спешки, не требуют дорогих ингредиентов и всегда получаются вкусными.

Рецепт, которым поделились на странице Anna._.Di именно такой. Простой, понятный и проверенный, он идеально подходит для холодного времени года, когда хочется чего-то сытного, ароматного и по-настоящему домашнего.

Ингредиенты

Основа блюда

  • Ребра свиные 700 г

  • Капуста 1 средняя головка

  • Лук 1 шт.

  • Морковь 2 шт.

  • Чеснок 2-3 зубчика

  • Сладкий перец ½ шт.

  • Соль

  • Перец

  • Масло

  • Вода 300 мл

Соус

  • Томатное пюре 150 г

  • Сметана 2 ст. л

  • Вода 100-200 мл

Приготовление

  1. Ребра промойте и нарежьте порционными кусками. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, это «запечатывает» соки внутри и делает мясо нежным.

  2. Нарежьте лук, морковь и чеснок и добавьте к ребрышкам. Посолите и поперчите по своему вкусу. Влейте 300 мл воды, накройте крышкой и тушите 30 мин на среднем огне.

  3. Шинкуйте капусту, не слишком мелко, порежьте сладкий перец.

  4. К мясу добавьте томатное пюре, сметану и 100-200 мл воды (в зависимости от желаемой густоты подливы). Хорошо перемешайте.

  5. Выложите капусту в кастрюлю, добавьте перец и залейте все мясом с подливкой. Накройте крышкой и тушите еще 30 мин, периодически перемешивайте, чтобы капуста хорошо прошлась ароматами соуса.

  6. Подавайте горячими, с хрустящим хлебом или любимым гарниром.

Это блюдо точно станет любимым на семейном столе.

Ребрышки с тушеной капустой — это не просто еда. Это о заботе, спокойствии и удовольствии, которые начинаются с аромата на кухне и заканчиваются пустыми тарелками и счастливыми лицами.

