- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 2 мин
Ребрышки с тушеной капустой — рецепт блюда, с ароматом дома и уюта
Ребрышки с тушеной капустой — ароматные, сочные, с густой подливкой, напоминают о семейных обедах, неспешных выходных и том самом вкусе, который хочется повторять снова и снова.
В мире, где кулинарные тренды меняются каждый сезон, домашняя кухня остается нашей точкой опоры. Блюда вроде тушеной капусты с ребрышками — это не про моду, а про ощущение безопасности и комфорта. Они готовятся без спешки, не требуют дорогих ингредиентов и всегда получаются вкусными.
Рецепт, которым поделились на странице Anna._.Di именно такой. Простой, понятный и проверенный, он идеально подходит для холодного времени года, когда хочется чего-то сытного, ароматного и по-настоящему домашнего.
Ингредиенты
Основа блюда
Ребра свиные 700 г
Капуста 1 средняя головка
Лук 1 шт.
Морковь 2 шт.
Чеснок 2-3 зубчика
Сладкий перец ½ шт.
Соль
Перец
Масло
Вода 300 мл
Соус
Томатное пюре 150 г
Сметана 2 ст. л
Вода 100-200 мл
Приготовление
Ребра промойте и нарежьте порционными кусками. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, это «запечатывает» соки внутри и делает мясо нежным.
Нарежьте лук, морковь и чеснок и добавьте к ребрышкам. Посолите и поперчите по своему вкусу. Влейте 300 мл воды, накройте крышкой и тушите 30 мин на среднем огне.
Шинкуйте капусту, не слишком мелко, порежьте сладкий перец.
К мясу добавьте томатное пюре, сметану и 100-200 мл воды (в зависимости от желаемой густоты подливы). Хорошо перемешайте.
Выложите капусту в кастрюлю, добавьте перец и залейте все мясом с подливкой. Накройте крышкой и тушите еще 30 мин, периодически перемешивайте, чтобы капуста хорошо прошлась ароматами соуса.
Подавайте горячими, с хрустящим хлебом или любимым гарниром.
Это блюдо точно станет любимым на семейном столе.
Ребрышки с тушеной капустой — это не просто еда. Это о заботе, спокойствии и удовольствии, которые начинаются с аромата на кухне и заканчиваются пустыми тарелками и счастливыми лицами.