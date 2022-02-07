Рецепт американского бананового хлеба с орехами

Приготовить такой хлеб можно без сахара, ведь бананы содержат фруктозу, которая добавляет выпечке сладкий вкус.

Банановый хлеб считается традиционной выпечкой американской кухни. Имя первого кулинара, который решил приготовить хлеб из этих плодов, не сохранилось в истории. Есть мнение, что рецепт приготовления бананового пирога американские домохозяйки изобрели во время Великой депрессии. Чтобы не выбрасывать перезрелые бананы, их измельчали и добавляли к выпечке без сахара. Впоследствии рецепты модернизировались. Постепенно начали добавлять сливочное масло, яйца, орехи и различные специи. Современный хлеб вкусу и консистенции больше напоминает кекс, но название осталось неизменным.

Приготовить такой хлеб можно без сахара, ведь бананы содержат фруктозу, которая предоставляет выпечке сладкий вкус. Главное — выбирать очень спелые бананы, можно даже с потемневшей кожурой. Такие плоды более ароматные и добавляют готовому хлебу непревзойденный вкус.

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

2 больших яйца

3 банана

200 г пшеничной муки

100 г мягкого сливочного масла

50 г грецких орехов

5 ст. л сахара

2 ч. л ванильного сахара

1 ч. л разрыхлителя

1 ч. л соды

1/2 ч. л соли

сок 1/2 лимона

Приготовление пошагово:

1. Зрелые бананы очищаем от кожуры и измельчаем вилкой до консистенции пюре. Орехи поджариваем на сухой сковороде и рубим ножом или измельчаем скалкой.

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2. В отдельной емкости смешиваем муку, соль, соду и разрыхлитель. Тесто получается довольно тяжелым, поэтому используем два вида разрыхлителя, которые действуют по-разному.

3. Размягченное сливочное масло перетираем с сахарным песком и ванильным сахаром. Когда масса посветлеет, вбиваем яйца и хорошо перемешиваем. Сюда же добавляем сок половины лимона и банановое пюре, хорошо перемешиваем. Просеиваем сухие ингредиенты и замешиваем тесто.

4. Форму для запекания смазываем маслом или застилаем пергаментом. Перекладываем тесто и выпекаем 40-45 минут при температуре 180°C.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

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