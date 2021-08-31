Рецепт арбузного лимонада

Сезон арбузов в разгаре, а значит, следует использовать любую возможность, чтобы пополнить запас витаминов в преддверии зимы.

Широкий спектр витаминов, содержащихся в арбузах, благотворно влияет на укрепление иммунитета, что особенно важно в период смены погодных условий и приближения холодов.

Всем хорошо известны мочегонные свойства арбуза и его положительное влияние на пищеварение. Низкая калорийность позволяет использовать его во время разгрузочных дней.

Поскольку арбуз более чем на 90% состоит из воды, он прекрасно утоляет жажду. Однако его можно есть не только в натуральном виде, из арбуза можно приготовить прекрасный освежающий напиток.

Ингредиенты:

2 кг арбуза

1 л питьевой воды

2 лайма

2-3 столовые ложки меда

Приготовление

Арбуз очистить от корок и семечек, нарезать кусочками и пюрировать в блендере.

Приготовленную массу развести водой, добавить сок лайма, мед и еще раз хорошо взбить.

На заметку

Подавайте арбузный лимонад со льдом, украсив стакан листиками мяты и долькой лимона.

Обычную питьевую воду можно заменить газированной, мед – сахарным сиропом, а лайм – лимоном.

В зависимости от сладости арбуза регулируйте количество меда и сока лайма.

Читайте также: Неожиданное сочетание: рецепт салата с арбузом и моцареллой

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку