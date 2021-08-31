Рецепт арбузного лимонада

Сезон арбузов в разгаре, а значит, следует использовать любую возможность, чтобы пополнить запас витаминов в преддверии зимы.
Широкий спектр витаминов, содержащихся в арбузах, благотворно влияет на укрепление иммунитета, что особенно важно в период смены погодных условий и приближения холодов.
Всем хорошо известны мочегонные свойства арбуза и его положительное влияние на пищеварение. Низкая калорийность позволяет использовать его во время разгрузочных дней.
Поскольку арбуз более чем на 90% состоит из воды, он прекрасно утоляет жажду. Однако его можно есть не только в натуральном виде, из арбуза можно приготовить прекрасный освежающий напиток.
Ингредиенты:
- 2 кг арбуза
- 1 л питьевой воды
- 2 лайма
- 2-3 столовые ложки меда
Приготовление
Арбуз очистить от корок и семечек, нарезать кусочками и пюрировать в блендере.
Приготовленную массу развести водой, добавить сок лайма, мед и еще раз хорошо взбить.
На заметку
Подавайте арбузный лимонад со льдом, украсив стакан листиками мяты и долькой лимона.
Обычную питьевую воду можно заменить газированной, мед – сахарным сиропом, а лайм – лимоном.
В зависимости от сладости арбуза регулируйте количество меда и сока лайма.
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