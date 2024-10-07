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Рецепт бисквитного хлеба с медовым маслом

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
293 ккал
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт бисквитного хлеба с медовым маслом

Бисквитный хлеб с медовым маслом / Фото: Credits

Попробуйте приготовить бисквитный хлеб с медовым маслом по этому упрощенному рецепту . Он получится воздушным и не приторным.

Ингредиенты

масло для смазывания
мука
4 стакана
сахар
3 ст. л.
разрыхлитель
1 ст. л.
соль
2 ч. л.
цельное молоко или жирные сливки
треть стакана
газированная или минеральная вода
350 мл
растопленное масло
3 ст. л.
масло
230 г
соль
четверть ч. л.
мед
четверть стакана

1. Разогрейте духовку до 180 г. Слегка смажьте форму для хлеба  разрыхлителем или маслом и отставьте в сторону.

2. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Влейте молоко, затем медленно влейте газированную воду, помешивая силиконовой лопаткой. Продолжайте помешивать, пока пена не спадет, и тесто не смешается без сухих полосок муки. Переложите тесто в подготовленную форму.

3. Полейте 2 столовыми ложками растопленного масла сверху теста. Поставьте форму для выпечки на противень с бортиками или лист фольги, чтобы собрать возможные капли.

4. Выпекайте, пока верх хлеба не станет золотисто-коричневым, а зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, примерно 50–60 минут. Сразу же выньте хлеб из формы и положите на решетку для охлаждения.

5. Смажьте всю поверхность хлеба оставшейся 1 столовой ложкой растопленного масла и остудите. Хлеб можно плотно завернуть в полиэтиленовую пленку и хранить при комнатной температуре до четырех дней или нарезать ломтиками, завернуть и заморозить в контейнере, пригодном для заморозки, на срок до двух месяцев.

6. В средней миске взбейте масло и соль миксером на высокой скорости до образования пышной массы, которую легко наносить, около 1 минуты. (Вы можете сделать это вручную, если масло достаточно мягкое.) Добавьте мед лопаткой.

7. Подавайте хлеб, нарезанный ломтиками и намазанный медовым маслом. (Медовое масло можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре в течение одного дня или в холодильнике до двух недель.)

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