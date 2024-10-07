Рецепт бисквитного хлеба с медовым маслом

Попробуйте приготовить бисквитный хлеб с медовым маслом по этому упрощенному рецепту . Он получится воздушным и не приторным.
Ингредиенты
- масло для смазывания
- мука
- 4 стакана
- сахар
- 3 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ст. л.
- соль
- 2 ч. л.
- цельное молоко или жирные сливки
- треть стакана
- газированная или минеральная вода
- 350 мл
- растопленное масло
- 3 ст. л.
- масло
- 230 г
- соль
- четверть ч. л.
- мед
- четверть стакана
1. Разогрейте духовку до 180 г. Слегка смажьте форму для хлеба разрыхлителем или маслом и отставьте в сторону.
2. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. Влейте молоко, затем медленно влейте газированную воду, помешивая силиконовой лопаткой. Продолжайте помешивать, пока пена не спадет, и тесто не смешается без сухих полосок муки. Переложите тесто в подготовленную форму.
3. Полейте 2 столовыми ложками растопленного масла сверху теста. Поставьте форму для выпечки на противень с бортиками или лист фольги, чтобы собрать возможные капли.
4. Выпекайте, пока верх хлеба не станет золотисто-коричневым, а зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, примерно 50–60 минут. Сразу же выньте хлеб из формы и положите на решетку для охлаждения.
5. Смажьте всю поверхность хлеба оставшейся 1 столовой ложкой растопленного масла и остудите. Хлеб можно плотно завернуть в полиэтиленовую пленку и хранить при комнатной температуре до четырех дней или нарезать ломтиками, завернуть и заморозить в контейнере, пригодном для заморозки, на срок до двух месяцев.
6. В средней миске взбейте масло и соль миксером на высокой скорости до образования пышной массы, которую легко наносить, около 1 минуты. (Вы можете сделать это вручную, если масло достаточно мягкое.) Добавьте мед лопаткой.
7. Подавайте хлеб, нарезанный ломтиками и намазанный медовым маслом. (Медовое масло можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре в течение одного дня или в холодильнике до двух недель.)
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