Рецепт блинчиков на крахмале

Особенность приготовления блинчиков в том, что готовятся они на кукурузном крахмале без пшеничной муки. Их можно использовать как основу для налистников со сладкой или соленой начинкой.
Тесто получается жидким, блинчики хорошо переворачиваются и получаются тонкими, эластичными и просто тают во рту. Подайте с вареньем, джемом или сметаной.
Ингредиенты
- яйца куриные
- 3 шт.
- крахмал кукурузный
- 300 г
- молоко
- 600 мл
- сахар
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 300 мл
- соль
- 1 ч. л.
- В миску вбейте яйца, добавьте, соль, сахар, взбейте венчиком. Влейте половину молока, всыпьте крахмал и хорошо перемешайте до исчезновения комочков. Затем влейте оставшееся молоко, растительное масло и еще раз перемешайте до однородного состояния.
- Горячую сковороду, перед выпеканием первого блина, смажьте растительным маслом. Обжарьте блины на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- При жарке блинов тесто постоянно помешивайте, чтобы оно было однородное.
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