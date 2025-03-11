Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт блинчиков на крахмале

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
163 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
22
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт блинчиков на крахмале

Блины / Фото: Credits

Особенность приготовления блинчиков в том, что готовятся они на кукурузном крахмале без пшеничной муки. Их можно использовать как основу для налистников со сладкой или соленой начинкой.

Тесто получается жидким, блинчики хорошо переворачиваются и получаются тонкими, эластичными и просто тают во рту. Подайте с вареньем, джемом или сметаной.

Ингредиенты

яйца куриные
3 шт.
крахмал кукурузный
300 г
молоко
600 мл
сахар
2 ст. л.
растительное масло
300 мл
соль
1 ч. л.
  1. В миску вбейте яйца, добавьте, соль, сахар, взбейте венчиком. Влейте половину молока, всыпьте крахмал и хорошо перемешайте до исчезновения комочков. Затем влейте оставшееся молоко, растительное масло и еще раз перемешайте до однородного состояния.
  2. Горячую сковороду, перед выпеканием первого блина, смажьте растительным маслом. Обжарьте блины на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Ингредиенты должны быть комнатной температуры. 
  • При жарке блинов тесто постоянно помешивайте, чтобы оно было однородное.

Читайте также:

Трамп высказался о "пренебрежении" Путина к себе

Трамп высказался о "пренебрежении" Путина к себе

Похожие темы:

Следующая публикация