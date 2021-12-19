Рецепт борща с грибами и черносливом

Это блюдо традиционно станет прекрасным обедом в пост.
В украинской кухне множество вариантов приготовления борща. Кто-то его готовит с рыбой, кто - с мясом, а мы сегодня предлагаем вам рецепт постного борща с грибами и черносливом.
Ингредиенты:
- свекла - 400 г
- капуста белокочанная - 400 г
- картофель - 500 г
- морковь - 1 шт.
- корень петрушки - 1 шт.
- луковица - 2 шт.
- томатное пюре - 0,5 ст.
- сушеные грибы - 100 г
- чернослив - 100 г
- сливочное масло - 1 ст. л.
- мука - 1 ст. л.
- вода 2 л
- черный молотый перец - по вкусу
- лавровый лист
- уксус - 1 ст. л.
- соль - по вкусу
- зелень петрушки или укропа
Приготовление:
Промойте грибы, отварите их до готовности и порежьте небольшими кусочками. Грибной отвар не выливайте, он еще пригодится.
Почистите и порежьте соломкой свеклу и немного обжарьте на растительном масле. Добавьте к нему томатную пасту, прогрейте все на сковороде и влейте стакан грибного отвара. Посолите по вкусу и тушите до полуготовности. Переложите в отдельную миску.
На отдельной сухой сковороде поджарьте муку.
Почистите и порежьте лук, морковь и корень петрушки обжарьте на сливочном масле. Добавьте поджаренную муку и перемешайте.
Промойте чернослив и залейте на несколько минут горячей водой.
В грибной отвар положите нарезанные капусту и картофель и доведите до кипения. Теперь добавьте в кастрюлю подготовленные ранее грибы и чернослив. Также на этом этапе добавьте лавровый лист, специи, поджаренную свеклу, тушеные лук с морковью. Варите все на медленном огне до готовности.
Перед подачей посыпьте блюдо нарезанной зеленью.
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