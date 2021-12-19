Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Рецепт борща с грибами и черносливом

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Рецепт борща с грибами и черносливом

Credits

Это блюдо традиционно станет прекрасным обедом в пост.

В украинской кухне множество вариантов приготовления борща. Кто-то его готовит с рыбой, кто - с мясом, а мы сегодня предлагаем вам рецепт постного борща с грибами и черносливом.

Ингредиенты:

  • свекла - 400 г
  • капуста белокочанная - 400 г
  • картофель - 500 г
  • морковь - 1 шт.
  • корень петрушки - 1 шт.
  • луковица - 2 шт.
  • томатное пюре - 0,5 ст.
  • сушеные грибы - 100 г
  • чернослив - 100 г
  • сливочное масло - 1 ст. л.
  • мука - 1 ст. л.
  • вода 2 л
  • черный молотый перец - по вкусу
  • лавровый лист
  • уксус - 1 ст. л.
  • соль - по вкусу
  • зелень петрушки или укропа

Приготовление:

Промойте грибы, отварите их до готовности и порежьте небольшими кусочками. Грибной отвар не выливайте, он еще пригодится.

Почистите и порежьте соломкой свеклу и немного обжарьте на растительном масле. Добавьте к нему томатную пасту, прогрейте все на сковороде и влейте стакан грибного отвара. Посолите по вкусу и тушите до полуготовности. Переложите в отдельную миску.

На отдельной сухой сковороде поджарьте муку.

Почистите и порежьте лук, морковь и корень петрушки обжарьте на сливочном масле. Добавьте поджаренную муку и перемешайте.

Промойте чернослив и залейте на несколько минут горячей водой.

В грибной отвар положите нарезанные капусту и картофель и доведите до кипения. Теперь добавьте в кастрюлю подготовленные ранее грибы и чернослив. Также на этом этапе добавьте лавровый лист, специи, поджаренную свеклу, тушеные лук с морковью. Варите все на медленном огне до готовности.

Перед подачей посыпьте блюдо нарезанной зеленью.

Читайте также: Волынский борщ рецепт вкусного обеда

Больше рецептов ищите в разделе "Кухня".

Следующая публикация