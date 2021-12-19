Рецепт борща с грибами и черносливом

Это блюдо традиционно станет прекрасным обедом в пост.

В украинской кухне множество вариантов приготовления борща. Кто-то его готовит с рыбой, кто - с мясом, а мы сегодня предлагаем вам рецепт постного борща с грибами и черносливом.

Ингредиенты:

свекла - 400 г

капуста белокочанная - 400 г

картофель - 500 г

морковь - 1 шт.

корень петрушки - 1 шт.

луковица - 2 шт.

томатное пюре - 0,5 ст.

сушеные грибы - 100 г

чернослив - 100 г

сливочное масло - 1 ст. л.

мука - 1 ст. л.

вода 2 л

черный молотый перец - по вкусу

лавровый лист

уксус - 1 ст. л.

соль - по вкусу

зелень петрушки или укропа

Приготовление:

Промойте грибы, отварите их до готовности и порежьте небольшими кусочками. Грибной отвар не выливайте, он еще пригодится.

Почистите и порежьте соломкой свеклу и немного обжарьте на растительном масле. Добавьте к нему томатную пасту, прогрейте все на сковороде и влейте стакан грибного отвара. Посолите по вкусу и тушите до полуготовности. Переложите в отдельную миску.

На отдельной сухой сковороде поджарьте муку.

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Почистите и порежьте лук, морковь и корень петрушки обжарьте на сливочном масле. Добавьте поджаренную муку и перемешайте.

Промойте чернослив и залейте на несколько минут горячей водой.

В грибной отвар положите нарезанные капусту и картофель и доведите до кипения. Теперь добавьте в кастрюлю подготовленные ранее грибы и чернослив. Также на этом этапе добавьте лавровый лист, специи, поджаренную свеклу, тушеные лук с морковью. Варите все на медленном огне до готовности.

Перед подачей посыпьте блюдо нарезанной зеленью.

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