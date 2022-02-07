Рецепт бульона с картофельными клецками

Если хотите приготовить на обед что-то вкусное и питательное, попробуйте этот рецепт.
Для приготовления бульона с клецками вам понадобится совсем немного ингредиентов и времени. Готовится это блюдо быстро, просто и не требует особых кулинарный умений. Кроме того, это отличная альтернатива обычному бульону.
Ингредиенты:
- кости - 300 г
- картофель - 500 г
- сливочное мало - 2,5 ст. л.
- яйца - 3 шт.
- мука - 5 ст. л.
- вода - 2 л
- зелень петрушки
- соль по вкусу
Приготовление:
Из костей приготовьте наваристый бульон. Для этого положите кости в воду и варите около 1-2 часов, периодически снимайте пену, которая образуется, так бульон будет прозрачным. После того как он будет готов, снимите с огня, достаньте кости и процедите. Поставьте бульон снова на маленький огонь.
Пока бульон готовится, почистите картофель и отварите. Протрите через сито или на мелкой терке.
Добавьте к картофелю сырые яйца, муку, соль и все хорошо перемешайте.
Теперь вам понадобится чайная ложка. Набирайте ею картофельную смесь и формируйте шарик. Если липнет к рукам - смачивайте их холодной водой.
Отправьте клецки в кипящий бульон. Дайте бульону с клецками хорошо провариться.
Перед подачей на стол посыпьте блюдо нарезанной зеленью петрушки.
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