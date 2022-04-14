Рецепт быстрого кулича панеттоне на дрожжах

Панеттоне считается традиционным блюдом итальянской кухни, которое обычно готовят на Рождество и весенние праздники.

Обычно тесто готовят на специальной закваске, поэтому процесс затягивается на несколько дней. Чтобы сократить срок приготовления, используют дрожжи, которые не изменяют вкус готовой выпечки.

Для приготовления пышного панеттоне муку стоит трижды просеять через сито, а ингредиенты заранее извлечь из холодильника, чтобы они прогрелись до комнатной температуры.

Ингредиенты:

2 яйца

20 г свежих дрожжей

600 г муки

250 мл молока

200 г сухофруктов (изюм, курага, вишня)

120 г сливочного масла

150 г сахара

апельсин

щепотка соли

растительное масло

Для глазури и украшения (как на фото):

2 плитки белого шоколада

30 г жареного миндаля

сушеная клубника

Время приготовления: 6 часов

Приготовление пошагово:

1. В небольшой миске смешиваем дрожжи и теплое молоко. Оставляем смесь на 5-7 минут, чтобы дрожжи активизировались. После этого добавляем 100 г просеянной муки и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Накрываем миску полотенцем и оставляем в теплом месте на 30-40 минут. Опара должна увеличиться в объеме в два-три раза.

2. В большую миску закладываем мягкое масло, добавляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перетираем с помощью миксера, пока масса не посветлеет. Разбиваем два яйца и хорошо перемешиваем. Добавляем в опару, еще раз перемешиваем смесь. Сюда же просеиваем оставшуюся муку и замешиваем мягкое тесто с помощью лопатки. Накрываем и снова ставим в теплое место на 1,5 часа.

Также читайте Вкусный кулич на Пасху: простой рецепт приготовления

3. Пока тесто поднимается, подготовим сухофрукты - 100 г изюма и по 50 г кураги и вяленой вишни. Обдаём сухофрукты кипятком и просушиваем на салфетке. Курагу нарезаем небольшими кубиками. Натираем на терке цедру и выжимаем сок половины апельсина, перемешиваем и отставляем настаиваться.

4. В тесто добавляем ароматные сухофрукты. Хорошо перемешиваем, чтобы равномерно распределить их по тесту. Накрываем и снова убираем минимум на 1,5 часа в теплое место.

5. Смазываем руки маслом без запаха, делим тесто на порции и выкладываем в формы, заполняя их примерно наполовину. Оставляем на 30-40 минут подходить.

Также читайте Рецепт кулича-бриошь с шоколадной начинкой

6. Разогреваем духовку до 170°C и выпекаем куличи 40-50 минут в зависимости от размера форм. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если панеттоне готов, шпажка будет чистой и сухой. В процессе выпекания не стоит открывать духовку, пока панеттоне не зарумянится сверху.

7. Остывший панеттоне можно посыпать сахарной пудрой или украсить по вкусу. Я для этого использую растопленный белый шоколад, а сверху украшаю жареным миндалем и сублимированной клубникой. Покрыть такой кулич можно и традиционной белково-сахарной глазурью.

Приятного аппетита и хороших праздников!

Больше рецептов можно найти на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com

Больше рецептов пасхальной выпечки ищите в разделе "Кухня".