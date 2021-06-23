Рецепт чизкейка со свежими ягодами на основе из печенья

Сезон фруктов и ягод в разгаре. Не упускайте возможности попробовать все, что дарит природа.
Чтобы достичь максимального эффекта для здоровья, старайтесь употреблять ягоды и фрукты в свежем виде. Только таким образом организм получит все содержащиеся в них витамины.
Сегодняшний рецепт чизкейка со свежими ягодами именно тем и хорош, что ягоды выкладываются на уже готовый пирог и не подвергаются тепловой обработке.
Ингредиенты:
- 800 г творога
- 400 г печенья
- 400 г ягод
- 250 г сахара
- 250 г сметаны
- 150 г сливочного масла
- 120 г сливок 20%-ной жирности
- 3 яйца
- 1 пакетик ванильного сахара
Приготовление
Печенье измельчить в крошку блендером или скалкой.
Сливочное масло растопить, остудить, соединить с крошкой и тщательно вымешать.
Приготовленную массу выложить в смазанную сливочным маслом разъемную форму и хорошо утрамбовать по дну и по всей высоте бортиков, стараясь, чтобы дно получалось толщиной около 1 см, а бока – около 0,5 см. Пока готовится начинка, форму с основой следует держать в холодильнике.
Творог перебить погружным блендером, добавить сливки и, продолжая работать блендером, довести массу до кремообразной текстуры, после чего ввести 200 г сахара, яйца и ванильный сахар и взбивать до получения однородной массы.
Творожную начинку выложить в охлажденную основу и выпекать около 50 минут при 170°С.
Сметану взбить с оставшимся сахаром, вылить на выпеченный чизкейк и допекать еще 7 минут при 200°С.
Ягоды вымыть, обсушить, разложить на поверхности остывшего чизкейка и выдержать его в холодильнике 8-10 часов.
На заметку
Для приготовления чизкейка можно использовать вишню, черешню, землянику, клубнику, малину, ежевику, смородину, чернику или ягодный микс.
Творог покупайте жирностью 10-15% и ни в коем случае не зернистый. Часть творога можно заменить сливочным сыром.
Для приготовления основы используйте любое песочное или овсяное печенье.
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