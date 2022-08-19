Рецепт домашнего томатного супа с гренками

Томатный суп - красивое, вкусное и полезное блюдо. На его приготовление, что немаловажно, уйдет всего 30-35 минут.

Ингредиенты для супа

оливковое масло - 1 ст. л.

сливочное масло - 1 ст. л.

чеснока - 3 зубчика

половина луковицы

помидоры консервированные - 800 г

овощной бульон - четверть стакана

густые сливки - 30 г

красный перец - четверть чайной ложки

сушеный орегано - четверть чайной ложки

соль и перец по вкусу

Гренки

хлеб, нарезанный кубиками - 4 чашки

оливковое масло - четверть стакана

чесночный порошок - четверть чайной ложки

луковый порошок - четверть чайной ложки

сушеные итальянские травы - четверть чайной ложки

соль и перец по вкусу

Нарежьте лук кубиками и измельчите чеснок. Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и пассеруйте до мягкости 3-4 минуты. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.

Добавьте измельченные помидоры, овощной бульон, сливки, перец и орегано. Доведите до кипения, затем варите 2-3 минуты. Добавьте соль и перец.

Измельчите все в блендере. Подавайте суп с гренками

Гренки

Разогрейте духовку до 190 градусов. Выложите хлеб на большой противень. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте чесночным порошком, луковым порошком, итальянской приправой, солью и перцем.

Перемешайте, чтобы все кубики хлеба были покрыты маслом и приправами. Выпекайте в течение 10 минут, помешивая до золотисто-коричневого цвета.

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