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Рецепт домашнего томатного супа с гренками

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Время на прочтение
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Рецепт домашнего томатного супа с гренками

Фото: Credits

Хлеб и томаты - одно из самых вкусных сочетаний. Томатный суп домашнего приготовления украсит любое застолье.

Томатный суп - красивое, вкусное и полезное блюдо. На его приготовление, что немаловажно, уйдет всего 30-35 минут. 

Ингредиенты для супа

  • оливковое масло - 1 ст. л.
  • сливочное масло - 1 ст. л.
  • чеснока - 3 зубчика
  • половина луковицы
  • помидоры консервированные - 800 г
  • овощной бульон - четверть стакана
  • густые сливки - 30 г
  • красный перец - четверть чайной ложки
  • сушеный орегано - четверть чайной ложки
  • соль и перец по вкусу

Гренки

  • хлеб, нарезанный кубиками - 4 чашки
  • оливковое масло - четверть стакана
  • чесночный порошок - четверть чайной ложки
  • луковый порошок - четверть чайной ложки
  • сушеные итальянские травы  - четверть чайной ложки
  • соль и перец по вкусу

Нарежьте лук кубиками и измельчите чеснок. Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и пассеруйте до мягкости 3-4 минуты. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
Добавьте измельченные помидоры, овощной бульон, сливки, перец и орегано. Доведите до кипения, затем варите 2-3 минуты. Добавьте соль и перец. 
Измельчите все в блендере. Подавайте суп с гренками

Гренки

Разогрейте духовку до 190 градусов. Выложите хлеб на большой противень. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте чесночным порошком, луковым порошком, итальянской приправой, солью и перцем.
Перемешайте, чтобы все кубики хлеба были покрыты маслом и приправами. Выпекайте в течение 10 минут, помешивая до золотисто-коричневого цвета.

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