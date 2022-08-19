Рецепт домашнего томатного супа с гренками

Хлеб и томаты - одно из самых вкусных сочетаний. Томатный суп домашнего приготовления украсит любое застолье.
Томатный суп - красивое, вкусное и полезное блюдо. На его приготовление, что немаловажно, уйдет всего 30-35 минут.
Ингредиенты для супа
- оливковое масло - 1 ст. л.
- сливочное масло - 1 ст. л.
- чеснока - 3 зубчика
- половина луковицы
- помидоры консервированные - 800 г
- овощной бульон - четверть стакана
- густые сливки - 30 г
- красный перец - четверть чайной ложки
- сушеный орегано - четверть чайной ложки
- соль и перец по вкусу
Гренки
- хлеб, нарезанный кубиками - 4 чашки
- оливковое масло - четверть стакана
- чесночный порошок - четверть чайной ложки
- луковый порошок - четверть чайной ложки
- сушеные итальянские травы - четверть чайной ложки
- соль и перец по вкусу
Нарежьте лук кубиками и измельчите чеснок. Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и пассеруйте до мягкости 3-4 минуты. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
Добавьте измельченные помидоры, овощной бульон, сливки, перец и орегано. Доведите до кипения, затем варите 2-3 минуты. Добавьте соль и перец.
Измельчите все в блендере. Подавайте суп с гренками
Гренки
Разогрейте духовку до 190 градусов. Выложите хлеб на большой противень. Сбрызните оливковым маслом и посыпьте чесночным порошком, луковым порошком, итальянской приправой, солью и перцем.
Перемешайте, чтобы все кубики хлеба были покрыты маслом и приправами. Выпекайте в течение 10 минут, помешивая до золотисто-коричневого цвета.
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