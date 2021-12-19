Рецепт гречневых пампушек с чесноком

Попробуйте поэкспериментировать и приготовить это простое блюдо.
Готовятся такие пышки очень просто, а подавать их лучше с горячим борщом к обеденному столу.
Ингредиенты:
- гречневая мука - 350 г
- дрожжи - 10 г
- яйца - 2 шт.
- соль - 1 ч. л.
- вода - 0,75 стакана
- сахар
Для соуса:
- растительное масло - 4 ст. л.
- чеснок - 4 зубчика
- соль
- зелень петрушки
Приготовление:
Живые дрожжи разотрите с солью и сахаром, влейте теплую воду, добавьте яйца, всыпьте просеянную через сито гречневую муку. Хорошо все перемешайте и вымешивайте тесто руками до тех пор, пока оно не приобретет однородной консистенции.
Сверните тесто в шар, смажьте высокую миску маслом и положите в нее тесто. Накройте миску влажным полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в темное место подходить на 1:00.
Когда объем теста увеличится в 1,5 раза, замесите его еще раз и сформируйте из теста шарики.
Положите шарики на противень и накройте полотенцем. Дайте так постоять минут 10. Когда время пройдет, смажьте взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
Соус готовится также очень просто: выдавите чеснок и смешайте с маслом, зеленью и солью.
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