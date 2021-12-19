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Рецепт гречневых пампушек с чесноком

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Рецепт гречневых пампушек с чесноком

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Попробуйте поэкспериментировать и приготовить это простое блюдо.

Готовятся такие пышки очень просто, а подавать их лучше с горячим борщом к обеденному столу.

Ингредиенты:

  • гречневая мука - 350 г
  • дрожжи - 10 г
  • яйца - 2 шт.
  • соль - 1 ч. л.
  • вода - 0,75 стакана
  • сахар

Для соуса:

  • растительное масло - 4 ст. л.
  • чеснок - 4 зубчика
  • соль
  • зелень петрушки

Приготовление:

Живые дрожжи разотрите с солью и сахаром, влейте теплую воду, добавьте яйца, всыпьте просеянную через сито гречневую муку. Хорошо все перемешайте и вымешивайте тесто руками до тех пор, пока оно не приобретет однородной консистенции.

Сверните тесто в шар, смажьте высокую миску маслом и положите в нее тесто. Накройте миску влажным полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в темное место подходить на 1:00.

Когда объем теста увеличится в 1,5 раза, замесите его еще раз и сформируйте из теста шарики.

Положите шарики на противень и накройте полотенцем. Дайте так постоять минут 10. Когда время пройдет, смажьте взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

Соус готовится также очень просто: выдавите чеснок и смешайте с маслом, зеленью и солью.

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