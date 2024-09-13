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Рецепт хачапури из кабачков

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
173 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
205
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт хачапури из кабачков

Хачапури из кабачков / Фото: Credits

Хачапури из кабачков – это необычный, быстрый и вкусный вариант классического рецепта.

Главным ингредиентом блюда является кабачок, он придаст блюду особый вкус, также понадобятся: сыр, мука, яйца, соль и растительное масло.

Ингредиенты

кабачок
150 г
сыр твердый
70 г
мука пшеничная
2 ст. л.
яйцо куриное
1 шт.
желток яйца
1 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло
  1. Кабачок натрите на крупную терку, добавьте щепотку соли и оставьте на 10 минут. Затем отожмите и переложите в миску.
  2. Твердый сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.
  3. Одно яйцо разделите на белок и желток.
  4. В натертый кабачок выложите одну часть твердого сыра, одно яйцо куриное, муку, перец черный молотый, соль. Перемешайте.
  5. Сковороду смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую массу и придайте ей продолговатую, заостренную форму. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне около 5-7 минут, затем переверните и посыпьте оставшимся твердым сыром. Сверху выложите желток, накройте крышкой и готовьте еще около трех минут.

Советы:

  • Готовый хачапури можно посыпать зеленью.

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