Рецепт хачапури из кабачков

Хачапури из кабачков – это необычный, быстрый и вкусный вариант классического рецепта.
Главным ингредиентом блюда является кабачок, он придаст блюду особый вкус, также понадобятся: сыр, мука, яйца, соль и растительное масло.
Ингредиенты
- кабачок
- 150 г
- сыр твердый
- 70 г
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- желток яйца
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- Кабачок натрите на крупную терку, добавьте щепотку соли и оставьте на 10 минут. Затем отожмите и переложите в миску.
- Твердый сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.
- Одно яйцо разделите на белок и желток.
- В натертый кабачок выложите одну часть твердого сыра, одно яйцо куриное, муку, перец черный молотый, соль. Перемешайте.
- Сковороду смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую массу и придайте ей продолговатую, заостренную форму. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне около 5-7 минут, затем переверните и посыпьте оставшимся твердым сыром. Сверху выложите желток, накройте крышкой и готовьте еще около трех минут.
Советы:
- Готовый хачапури можно посыпать зеленью.
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