Рецепт холодного клубничного супа

Для приготовления супа необязательно жарить лук и морковь или варить бульон. Да и сам суп может быть не только соленым, но и сладким.

Клубничный суп придумали французы. Для приготовления детской версии этого блюда используют молочные продукты, а вот взрослые любят добавлять к перетертой клубнике бокал шампанского или белого вина. Я советую приготовить клубничный суп с йогуртом, который можно дополнить ванильным мороженым и наслаждаться жарким летом.

Ингредиенты:

500 г клубники

100 г йогурта без сахара и добавок

100 г молока

3 ст. л. сахара

1/2 апельсина

Приготовление пошагово:

1. Клубнику хорошо промываем и удаляем плодоножки.

2. В чашу блендера или миску закладываем клубнику, туда же отправляем сахар, классический йогурт и молоко. Добавляем сок половины апельсина. Все хорошо перебиваем блендером. Холодный клубничный суп готов. Можно разливать по тарелкам и стаканам и подавать к столу.

3. По желанию, можно протереть массу через сито, чтобы удалить косточки, но это необязательно. Перед подачей можно положить в порционную тарелку лед или шарик ванильного мороженого.

Видеоверсия рецепта:

Приятного тебе аппетита!

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