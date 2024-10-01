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Рецепт каннелони с мясным фаршем

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
151
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт каннелони с мясным фаршем

Каннелони с мясным фаршем / Фото: Credits

Каннелони – это большие макароны в виде трубочек. Заполните их  начинкой из мясного фарша и овощей, залейте сливочно-томатным соусом, посыпьте сыром и запеките в духовке до готовности.

Ингредиенты

каннелони
300 г
фарш куриный
500 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло
2 ст. л.
сливки 20%
500 г
томатная паста
2 ст. л.
соль
  1. Морковь и лук очистите. Морковь натрите на среднюю терку, а лук мелко нарежьте.
  2. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками.
  3. На сковороде с растительным маслом обжарьте морковь, лук и болгарский перец до золотистого цвета. 
  4. Добавьте в фарш обжаренные овощи, перец черный молотый, соль и перемешайте.
  5. Начините фаршем каннелони и выложите их плотно в форму.
  6. Для заливки смешайте сливки, томатную пасту, посолите и залейте макароны этой заливкой.
  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут, затем посыпьте тертым сыром и отправьте еще на пять минут в духовку.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

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