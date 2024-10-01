Рецепт каннелони с мясным фаршем

Каннелони – это большие макароны в виде трубочек. Заполните их начинкой из мясного фарша и овощей, залейте сливочно-томатным соусом, посыпьте сыром и запеките в духовке до готовности.
Ингредиенты
- каннелони
- 300 г
- фарш куриный
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- 2 ст. л.
- сливки 20%
- 500 г
- томатная паста
- 2 ст. л.
- соль
- Морковь и лук очистите. Морковь натрите на среднюю терку, а лук мелко нарежьте.
- Болгарский перец очистите от семян и нарежьте кубиками.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте морковь, лук и болгарский перец до золотистого цвета.
- Добавьте в фарш обжаренные овощи, перец черный молотый, соль и перемешайте.
- Начините фаршем каннелони и выложите их плотно в форму.
- Для заливки смешайте сливки, томатную пасту, посолите и залейте макароны этой заливкой.
- Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35 минут, затем посыпьте тертым сыром и отправьте еще на пять минут в духовку.
Советы:
- Фарш используйте любой.
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