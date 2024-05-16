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Рецепт карри с куриным филе и болгарским перцем

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
20
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт карри с куриным филе и болгарским перцем

Карри с куриным филе и болгарским перцем / Фото: Credits

Тушение займет десять минут, и у вас на столе будет вкусное блюдо. Для приготовления понадобится куриное филе, репчатый лук, болгарский перец, помидоры и главный ингредиент нашего блюда - карри. Кусочки филе с этой приправой идеально сочетаются с гарниром из рассыпчатого риса.

Ингредиенты

куриное филе
700 г
болгарский перец
2 шт.
помидоры
1 шт.
репчатый лук
1 шт.
соевый соус
5 ст. л.
карри
2 ч. л.
перец чили молотый
перец черный молотый
паприка сладкая молотая
1 ч. л.
растительное масло
20 г
соль
  1. Болгарский перец, репчатый лук очистите и помойте. Перец нарежьте толстыми полосками,  лук полукольцами, а помидоры средними кубиками.
  2. Куриное филе помойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте средними кусочками. Посыпьте паприкой и оставьте на 15 минут. Затем обжарьте на растительном масле, на сильном огне в течение 5-7 минут до золотистой корочки. Посолите, поперчите и выложите на тарелку.
  3. В это растительное масло, в котором обжаривалось куриное филе, выложите лук и болгарский перец. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте помидоры, мясо, карри, перец чили молотый и соевый соус. Посолите по вкусу и перемешайте. Тушите при закрытой крышке 10 минут на медленном огне.

Советы:

  • Вместо помидор можно использовать томатную пасту.

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