Рецепт карри с куриным филе и болгарским перцем

Тушение займет десять минут, и у вас на столе будет вкусное блюдо. Для приготовления понадобится куриное филе, репчатый лук, болгарский перец, помидоры и главный ингредиент нашего блюда - карри. Кусочки филе с этой приправой идеально сочетаются с гарниром из рассыпчатого риса.