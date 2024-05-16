Рецепт карри с куриным филе и болгарским перцем

Тушение займет десять минут, и у вас на столе будет вкусное блюдо. Для приготовления понадобится куриное филе, репчатый лук, болгарский перец, помидоры и главный ингредиент нашего блюда - карри. Кусочки филе с этой приправой идеально сочетаются с гарниром из рассыпчатого риса.
Ингредиенты
- куриное филе
- 700 г
- болгарский перец
- 2 шт.
- помидоры
- 1 шт.
- репчатый лук
- 1 шт.
- соевый соус
- 5 ст. л.
- карри
- 2 ч. л.
- перец чили молотый
- перец черный молотый
- паприка сладкая молотая
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 20 г
- соль
- Болгарский перец, репчатый лук очистите и помойте. Перец нарежьте толстыми полосками, лук полукольцами, а помидоры средними кубиками.
- Куриное филе помойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте средними кусочками. Посыпьте паприкой и оставьте на 15 минут. Затем обжарьте на растительном масле, на сильном огне в течение 5-7 минут до золотистой корочки. Посолите, поперчите и выложите на тарелку.
- В это растительное масло, в котором обжаривалось куриное филе, выложите лук и болгарский перец. Обжарьте овощи до мягкости. Добавьте помидоры, мясо, карри, перец чили молотый и соевый соус. Посолите по вкусу и перемешайте. Тушите при закрытой крышке 10 минут на медленном огне.
Советы:
- Вместо помидор можно использовать томатную пасту.
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