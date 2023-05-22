Рецепт картофеля, запеченного в фольге

Такая картошка, запеченная в кожуре, очень полезна, именно кожура сохраняет все полезные вещества и витамины. А соленая рыба будет дополнением к такому блюду.
Для приготовления нам понадобятся картофель, специи и фольга. Во время запекания картофель пропитывается ароматом специй, получается рассыпчатым и очень вкусным.
Ингредиенты
- картофель – 9 шт;
- масло растительное – 4 ст л;
- розмарин свежий – несколько веточек;
- паприка молотая – 1 чл;
- соль, перец черный молотый.
Приготовление
Картофель тщательно вымойте и обсушите.
В миску влейте масло, всыпьте паприку, перец и соль. Перемешайте.
Каждый картофель тщательно обмажьте полученной смесью. Выложите на картофелину веточку розмарина. Оберните каждый клубень отдельно в фольгу. Выложите на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-50 минут.
Проверьте готовность при помощи зубочистки, картофель должен быть мягким.
Совет
- Розмарин можно использовать сушеный.
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