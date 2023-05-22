Рецепт картофеля, запеченного в фольге

Такая картошка, запеченная в кожуре, очень полезна, именно кожура сохраняет все полезные вещества и витамины. А соленая рыба будет дополнением к такому блюду.

Для приготовления нам понадобятся картофель, специи и фольга. Во время запекания картофель пропитывается ароматом специй, получается рассыпчатым и очень вкусным.

Ингредиенты

картофель – 9 шт;

масло растительное – 4 ст л;

розмарин свежий – несколько веточек;

паприка молотая – 1 чл;

соль, перец черный молотый.

Приготовление

Картофель тщательно вымойте и обсушите.

В миску влейте масло, всыпьте паприку, перец и соль. Перемешайте.

Каждый картофель тщательно обмажьте полученной смесью. Выложите на картофелину веточку розмарина. Оберните каждый клубень отдельно в фольгу. Выложите на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-50 минут.

Проверьте готовность при помощи зубочистки, картофель должен быть мягким.

Совет

Розмарин можно использовать сушеный.

Читайте также: