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Рецепт картофеля, запеченного в фольге

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
293
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт картофеля, запеченного в фольге

Рецепт картофеля в фольге / Фото: Credits

Такая картошка, запеченная в кожуре, очень полезна, именно кожура сохраняет все полезные вещества и витамины. А соленая рыба будет дополнением к такому блюду.

Для приготовления нам понадобятся картофель, специи и фольга. Во время запекания картофель пропитывается ароматом специй, получается рассыпчатым и очень вкусным.

Ингредиенты

  • картофель – 9 шт;
  • масло растительное – 4 ст л;
  • розмарин  свежий – несколько веточек;
  • паприка молотая – 1 чл;
  • соль, перец черный молотый.

Приготовление

Картофель тщательно вымойте и обсушите.

В миску влейте масло, всыпьте паприку, перец и соль. Перемешайте.

Каждый картофель тщательно обмажьте полученной смесью. Выложите на картофелину веточку розмарина. Оберните каждый клубень отдельно в фольгу. Выложите на противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 40-50 минут.

Проверьте готовность при помощи зубочистки, картофель должен быть мягким.

Совет

  • Розмарин можно использовать сушеный.

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Дата публикации
Просмотры
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