Рецепт котлет с картофелем, болгарским перцем, морковью и луком

Котлеты с овощами – это альтернатива всеми нам любимым мясным котлетам. Если в фарш добавить картофель, болгарский перец, морковь, лук и чеснок, то котлеты приобретут совершенно необычный вкус.
Для этого нужно подготовить все овощи, перемешать с фаршем и запечь в духовке. Такие котлеты получаются воздушными, сочными и полезными.
Ингредиенты
- фарш куриный
- 500 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- картофель
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
- соль
- Картофель очистите и натрите на крупную терку.
- У болгарского перца удалите плодоножку и семена. Нарежьте маленькими кубиками.
- Лук репчатый, чеснок очистите и измельчите в блендере.
- Морковь очистите и натрите на среднюю терку.
- В миске соедините фарш, картофель, морковь, перец болгарский, лук репчатый с чесноком, яйца, перец черный молотый и соль. Перемешайте до однородности.
- Сформируйте большие продолговатые котлеты. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и ложкой сделайте на них небольшие углубления.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50 минут.
Советы:
- Куриный фарш отбейте, просто несколько раз с силой киньте в миску.
- Фарш используйте любой.
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