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Рецепт котлет с картофелем, болгарским перцем, морковью и луком

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
323
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт котлет с картофелем, болгарским перцем, морковью и луком

Котлеты с картофелем болгарским перцем морковью и луком / Фото: Credits

Котлеты с овощами – это альтернатива всеми нам любимым мясным котлетам. Если в фарш добавить картофель, болгарский перец, морковь, лук и чеснок, то котлеты приобретут совершенно необычный вкус.

Для этого нужно подготовить все овощи, перемешать с фаршем и запечь в духовке. Такие котлеты получаются воздушными, сочными и полезными.

Ингредиенты

фарш куриный
500 г
яйца куриные
3 шт.
картофель
2 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
лук
1 шт.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль
  1. Картофель очистите и натрите на крупную терку.
  2. У болгарского перца удалите плодоножку и семена. Нарежьте маленькими кубиками.
  3. Лук репчатый, чеснок очистите и измельчите в блендере.
  4. Морковь очистите и натрите на среднюю терку.
  5. В миске соедините фарш, картофель, морковь, перец болгарский, лук репчатый с чесноком, яйца, перец черный молотый и соль. Перемешайте до однородности.
  6. Сформируйте большие продолговатые котлеты. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и ложкой сделайте на них небольшие углубления.
  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50 минут.

Советы:

  • Куриный фарш отбейте, просто несколько раз с силой киньте в миску.
  • Фарш используйте любой.

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