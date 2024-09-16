Рецепт котлет с картофелем, болгарским перцем, морковью и луком

Котлеты с овощами – это альтернатива всеми нам любимым мясным котлетам. Если в фарш добавить картофель, болгарский перец, морковь, лук и чеснок, то котлеты приобретут совершенно необычный вкус.

Для этого нужно подготовить все овощи, перемешать с фаршем и запечь в духовке. Такие котлеты получаются воздушными, сочными и полезными.

Ингредиенты фарш куриный 500 г яйца куриные 3 шт. картофель 2 шт. морковь 1 шт. перец болгарский 1 шт. лук 1 шт. чеснок 2 зубчика перец черный молотый соль

Картофель очистите и натрите на крупную терку. У болгарского перца удалите плодоножку и семена. Нарежьте маленькими кубиками. Лук репчатый, чеснок очистите и измельчите в блендере. Морковь очистите и натрите на среднюю терку. В миске соедините фарш, картофель, морковь, перец болгарский, лук репчатый с чесноком, яйца, перец черный молотый и соль. Перемешайте до однородности. Сформируйте большие продолговатые котлеты. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и ложкой сделайте на них небольшие углубления. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50 минут.

Советы:

Куриный фарш отбейте, просто несколько раз с силой киньте в миску.

Фарш используйте любой.

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