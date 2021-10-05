Рецепт "Коулсло": американский капустный салат с необычной заправкой

Американская кухня не так популярна, как итальянская, китайская или французская, но и она представлена широким ассортиментом блюд.

Одно из них – салат "Коулсло". Легкий, вкусный, полезный, он стал классикой на просторах США. Его подают к мясу гриль и жареной птице, используют для приготовления хот-догов и гамбургеров. Ни одно барбекю, где бы оно ни проводилось, не обходится без этого салата.

По большому счету "Коулсло" – это обычный капустный салат с необычной заправкой. Само название, адаптированное в английском языке и пришедшее из нидерландского, так и переводится "салат из капусты".

Ингредиенты:

0,5 кг капусты

2 моркови

1 луковица

2 столовые ложки сметаны

2 столовые ложки майонеза

1 столовая ложка йогурта

1 столовая ложка яблочного уксуса

2 чайные ложки французской горчицы

1 чайная ложка сахара

черный молотый перец

соль

Приготовление

Капусту нашинковать тонкой соломкой, немного присолить и слегка обмять.

Так же тонкой длинной соломкой нарезать морковь или натереть ее на терке для корейской моркови. Лук нарезать тонкими полукольцами.

Сметану соединить с майонезом, добавить йогурт, горчицу, сахар, влить уксус, посолить, поперчить и вымешать до однородного состояния. Заправка должна получиться кисло-сладкой и слегка острой.

Подготовленные овощи соединить, полить заправкой и аккуратно перемешать.

На заметку

Салат можно приготовить с двумя видами капусты, заменив часть белокочанной капусты краснокочанной.

Иногда в салат "Коулсло" добавляют корень сельдерея, свеклу, редис, зелень, яблоки, изюм.

Яблочный уксус можно заменить бальзамическим или лимонным соком.

Готовый салат при желании притрусите семечками подсолнечника или тыквы, семенами льна или тмина.

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