Рецепт крем-супа "Влюбленный амур": что приготовить на 14 февраля

Для приготовления этого крем-супа вам понадобится всего 40 минут.
Начать романтический ужин с супа не такая уж и плохая идея, тем более что погода сейчас на улице морозная, а горячий суп согреет не только тело, но и обстановку.
Ингредиенты на 4 порции
- 2 ст. цельного молока
- 2 ½ ст. овощного бульона
- 1 маленькая головка цветной капусты (около 350 г), разделенная на соцветия
- 250 г очищенного и нарезанного картофеля
- 1 маленький нарезанный лук
- 2 измельченных зубчика чеснока
- 4 веточки тимьяна
- 3 ст. л. сливочного масла
- 3 ломтика чиабатты или белого хлеба
- 1/3 ст. л. густых сливок
- 1/3 ст. л. зерен граната
- 1 ст. л. зеленого нарезанного лука
- соль и молотый белый перец
Объедините молоко, бульон, цветную капусту, картофель, лук, чеснок и тимьян в большой кастрюле. Приправьте солью и перцем. Доведите до кипения на среднем огне, уменьшите пламя и варите, пока овощи не станут мягкими – около трети часа.
Растопите масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте чеснок до золотисто-коричневого цвета, прибавьте хлеб, нарезанный кубиками, и жарьте еще 5-7 минут. Приправьте солью и перцем.
Выбросьте из кастрюли веточки тимьяна. Превратите суп в пюре с помощью ручного блендера. Добавьте сливки, еще раз взбейте, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте с гренками, зернами граната и зеленым луком.
София Яроцкая
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