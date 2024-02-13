Рецепт крем-супа "Влюбленный амур": что приготовить на 14 февраля

Для приготовления этого крем-супа вам понадобится всего 40 минут.

Начать романтический ужин с супа не такая уж и плохая идея, тем более что погода сейчас на улице морозная, а горячий суп согреет не только тело, но и обстановку.

Ингредиенты на 4 порции

2 ст. цельного молока

2 ½ ст. овощного бульона

1 маленькая головка цветной капусты (около 350 г), разделенная на соцветия

250 г очищенного и нарезанного картофеля

1 маленький нарезанный лук

2 измельченных зубчика чеснока

4 веточки тимьяна

3 ст. л. сливочного масла

3 ломтика чиабатты или белого хлеба

1/3 ст. л. густых сливок

1/3 ст. л. зерен граната

1 ст. л. зеленого нарезанного лука

соль и молотый белый перец

Объедините молоко, бульон, цветную капусту, картофель, лук, чеснок и тимьян в большой кастрюле. Приправьте солью и перцем. Доведите до кипения на среднем огне, уменьшите пламя и варите, пока овощи не станут мягкими – около трети часа.

Растопите масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте чеснок до золотисто-коричневого цвета, прибавьте хлеб, нарезанный кубиками, и жарьте еще 5-7 минут. Приправьте солью и перцем.

Выбросьте из кастрюли веточки тимьяна. Превратите суп в пюре с помощью ручного блендера. Добавьте сливки, еще раз взбейте, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте с гренками, зернами граната и зеленым луком.

София Яроцкая

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