Рецепт куриного филе с ветчиной и сыром в панировке

Куриное мясо получается нежным, сочным с тягучей сырной начинкой, ветчиной и хрустящей корочкой. Приготовьте любимый гарнир, и вкусный ужин или обед вам обеспечен.
Для приготовления понадобится куриное филе, ветчина, сыр, яйца, мука, панировочные сухари, приправы и сковорода.
Ингредиенты
- куриное филе
- 3 шт.
- ветчина
- 80 г
- сыр твердый
- 80 г
- яйца
- 3 шт.
- мука
- 1 ст.
- сухари панировочные
- 1 ст.
- перец черный молотый
- паприка молотая сладкая
- соль
- растительное масло – для жарки
- Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте вдоль, не дорезая до конца, и разверните как книжку. Накройте пленкой и слегка отбейте кухонным молоточком. Филе с двух сторон посолите, поперчите и посыпьте паприкой.
- На одну тарелку высыпьте панировочные сухари, на другую муку.
- В миске яйца взбейте вилкой и добавьте немного соли.
- Твердый сыр и ветчину нарежьте тонкими пластинами.
- На отбитое куриное филе выложите ломтик сыра и ветчины, накройте второй частью филе. Прижмите ладонью. Каждое филе обваляйте в муке с двух сторон, затем во взбитом яйце и в панировочных сухарях.
- Нафаршированные грудки отправьте в морозильную камеру на 10-15 минут, чтобы в процессе жарки они не разваливались.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте куриное филе на среднем огне по 12 минут с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Растительного масла, наливайте, столько, чтобы оно на половину покрыло филе.
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