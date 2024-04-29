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Рецепт куриного филе с ветчиной и сыром в панировке

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
168 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
34
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт куриного филе с ветчиной и сыром в панировке

Куриное филе с ветчиной и сыром  в панировке / Фото: Credits

Куриное мясо получается нежным, сочным с тягучей сырной начинкой, ветчиной и хрустящей корочкой. Приготовьте любимый гарнир, и вкусный ужин или обед вам обеспечен.

Для приготовления понадобится куриное филе, ветчина, сыр, яйца, мука, панировочные сухари, приправы и сковорода.

Ингредиенты

куриное филе
3 шт.
ветчина
80 г
сыр твердый
80 г
яйца
3 шт.
мука
1 ст.
сухари панировочные
1 ст.
перец черный молотый
паприка молотая сладкая
соль
растительное масло – для жарки
  1. Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте вдоль, не дорезая до конца, и разверните как книжку. Накройте пленкой и слегка отбейте кухонным молоточком.  Филе с двух сторон посолите, поперчите и посыпьте паприкой.
  2. На одну тарелку высыпьте панировочные сухари, на другую муку.
  3. В миске яйца взбейте вилкой и добавьте немного соли.
  4. Твердый сыр и ветчину нарежьте тонкими пластинами.
  5. На отбитое куриное филе выложите ломтик сыра и ветчины, накройте второй частью филе. Прижмите ладонью. Каждое филе обваляйте в муке с двух сторон, затем во взбитом яйце и в панировочных сухарях.
  6. Нафаршированные грудки отправьте в морозильную камеру на 10-15 минут, чтобы в процессе жарки они не разваливались.
  7. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте куриное филе на среднем огне по 12 минут с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

Растительного масла, наливайте, столько, чтобы оно на половину покрыло филе.

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