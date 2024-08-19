Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Рецепт куриного филе в кляре на сковороде

Время готовки
3 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
172 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
527
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт куриного филе в кляре на сковороде

Куриное филе в кляре на сковороде / Фото: Credits

Самый простой способ быстро приготовить куриное филе - просто обжарить его в кляре.

Для блюда вам понадобится: куриное филе, сметана, яйца, горчица и приправы. Благодаря сметане кляр получается пышным и воздушным, а филе сочным.

Ингредиенты

куриное филе
800 г
мука пшеничная
60 г
сметана
100 г
яйцо куриное
1 шт.
чеснок
3 зубчика
соевый соус
2 ст. л.
горчица
1 ч. л.
паприка сладкая
1 ч. л.
кориандр молотый
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
масло растительное
50 мл
  1. Куриное филе помойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте поперек  каждое филе на кусочки 1,5-2 см, толщиной около 1 см.
  2. В глубокой миске соедините сметану, яйцо, чеснок, выдавленный через пресс, соевый соус, горчицу, паприку, кориандр, перец черный молотый и соль. Выложите в эту смесь куриное филе, хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
  3. Достаньте из холодильника. Добавьте муку и перемешайте до однородности.
  4. Выкладывайте куриные кусочки на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.

Советы:

  • Горчицу используйте любую, но не в порошке.

Читайте также:

Маринованные кабачки за 5 минут! Быстрый рецепт вкусной закуски

Маринованные кабачки за 5 минут! Быстрый рецепт вкусной закуски

Похожие темы:

Следующая публикация