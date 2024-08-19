Рецепт куриного филе в кляре на сковороде

Самый простой способ быстро приготовить куриное филе - просто обжарить его в кляре.

Для блюда вам понадобится: куриное филе, сметана, яйца, горчица и приправы. Благодаря сметане кляр получается пышным и воздушным, а филе сочным.

Ингредиенты куриное филе 800 г мука пшеничная 60 г сметана 100 г яйцо куриное 1 шт. чеснок 3 зубчика соевый соус 2 ст. л. горчица 1 ч. л. паприка сладкая 1 ч. л. кориандр молотый 1 ч. л. перец черный молотый соль масло растительное 50 мл

Куриное филе помойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте поперек каждое филе на кусочки 1,5-2 см, толщиной около 1 см. В глубокой миске соедините сметану, яйцо, чеснок, выдавленный через пресс, соевый соус, горчицу, паприку, кориандр, перец черный молотый и соль. Выложите в эту смесь куриное филе, хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа. Достаньте из холодильника. Добавьте муку и перемешайте до однородности. Выкладывайте куриные кусочки на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.

Советы:

Горчицу используйте любую, но не в порошке.

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