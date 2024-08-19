Рецепт куриного филе в кляре на сковороде

Самый простой способ быстро приготовить куриное филе - просто обжарить его в кляре.
Для блюда вам понадобится: куриное филе, сметана, яйца, горчица и приправы. Благодаря сметане кляр получается пышным и воздушным, а филе сочным.
Ингредиенты
- куриное филе
- 800 г
- мука пшеничная
- 60 г
- сметана
- 100 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- соевый соус
- 2 ст. л.
- горчица
- 1 ч. л.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- кориандр молотый
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- масло растительное
- 50 мл
- Куриное филе помойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте поперек каждое филе на кусочки 1,5-2 см, толщиной около 1 см.
- В глубокой миске соедините сметану, яйцо, чеснок, выдавленный через пресс, соевый соус, горчицу, паприку, кориандр, перец черный молотый и соль. Выложите в эту смесь куриное филе, хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
- Достаньте из холодильника. Добавьте муку и перемешайте до однородности.
- Выкладывайте куриные кусочки на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки.
Советы:
- Горчицу используйте любую, но не в порошке.
Читайте также:
- Куриные рулеты с грибами и сыром: рецепт горячего праздничного блюда
- Куриные отбивные, запеченные с яйцом, сыром и помидорами: рецепт эффектного блюда
- Куриные бедра в маринаде на мангале: рецепт для пикника
- Цыпленок тапака на сковороде: классический рецепт грузинской кухни