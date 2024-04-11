Рецепт куриных отбивных под грибной шубой

Отбивные из куриного филе – всеми любимое блюдо. Идеально подойдут для обеда или к праздничному столу. Подготовьте отбивные и обжарьте в кляре. Запеките под "шубой" с ароматными грибами и сырной корочкой.
Ингредиенты
- куриное филе
- 800 г
- яйца
- 2 шт.
- мука
- 100 г
- сыр Пармезан
- 150 г
- сливки 15-20%
- 150 мл
- шампиньоны
- 300 г
- репчатый лук
- 1 шт.
- перец черный молотый
- мускатный орех
- щепотка
- соль
- растительное масло
- Куриное филе нарежьте на пласты шириной около одного сантиметра. Отбейте через пищевую пленку кухонным молоточком с двух сторон. Посолите и поперчите. Каждое филе обмакните в муку, затем во взбитое яйцо. Обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
- Шампиньоны, лук очистите и промойте. Грибы нарежьте пластинами, а лук полукольцами. Обжарьте на растительном масле до готовности. Добавьте соль, мускатный орех. Перемешайте. Влейте сливки и протушите до загустения.
- Сыр натрите на крупную терку.
- Выложите обжаренные куриные отбивные на противень, застеленный пергаментом, сверху распределите обжаренные грибы и посыпьте сыром.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10 минут.
Советы:
- Сыр можно использовать любой.
Читайте также:
- Куриные наггетсы с моцареллой: полезный рецепт
- Салат с куриным филе, омлетными блинчиками и огурцами: оригинальный рецепт
- Куриные окорочка маринованные в кефире: простой рецепт