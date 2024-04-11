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Рецепт куриных отбивных под грибной шубой

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
162 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт куриных отбивных под грибной шубой

Куриные отбивные под грибной шубой / Фото: Credits

Отбивные из куриного филе – всеми любимое блюдо. Идеально подойдут для обеда или к праздничному столу. Подготовьте отбивные и обжарьте в кляре. Запеките под "шубой" с ароматными грибами и сырной корочкой.

Ингредиенты

куриное филе
800 г
яйца
2 шт.
мука
100 г
сыр Пармезан
150 г
сливки 15-20%
150 мл
шампиньоны
300 г
репчатый лук
1 шт.
перец черный молотый
мускатный орех
щепотка
соль
растительное масло
  1. Куриное филе нарежьте на пласты шириной около одного сантиметра. Отбейте через пищевую пленку кухонным молоточком  с двух сторон. Посолите и поперчите. Каждое филе обмакните в муку, затем во взбитое яйцо. Обжарьте на раскаленной сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  2. Шампиньоны, лук очистите и промойте. Грибы нарежьте пластинами, а лук полукольцами. Обжарьте на растительном масле до готовности. Добавьте соль, мускатный орех. Перемешайте. Влейте сливки и протушите до загустения.
  3. Сыр натрите на крупную терку.
  4. Выложите обжаренные куриные отбивные на противень, застеленный пергаментом, сверху распределите обжаренные грибы и посыпьте сыром.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 10 минут.

Советы:

  • Сыр можно использовать любой.

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